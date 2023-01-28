"WENN SIE EINEN EINZIGARTIGEN HANDELSINDIKATOR SUCHEN... ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS... DANN SIND SIE HIER GENAU RICHTIG!"

Zusätzlicher Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Erfolgreiche Trader können jedes nicht so gute Handelssystem in ein profitables verwandeln, indem sie das Geld richtig verwalten! Mit zwei eingebauten Systemen generiert DayTradingArrow v1 einen hohen Prozentsatz an erfolgreichen Trades. Der Indikator gibt jedem, der ihn benutzt, einen unglaublichen Vorteil, um auf der sicheren Seite des Marktes zu bleiben .





VORTEILE DER VERWENDUNG VON DAYTRADINGARROW

Definiert die Kauf- und Verkaufspfeile;

Hervorragend geeignet für Anfänger, Scalper und Swing Trader;

Profitabel auf allen Zeitrahmen;

Zeigt die Marktchancen an;

Einfaches Treffen von Entscheidungen für den Trader;

Filtert Marktgeräusche und einige Konsolidierungszonen;

Mehr Gewinnsignale als jedes andere System;

Es funktioniert, indem es Signale niemals neu malt, neu berechnet oder zurückmalt;

Funktioniert unter allen Marktbedingungen, Zeitrahmen und Paaren ;

; Die Signale basieren ausschließlich auf dem "Close of the bar";

Pop-up, E-Mail, Push-Benachrichtigung und akustische Warnungen;





ART DES HANDELS UND DER HANDELSTAKTIK

Niedriger Zeitrahmen kombiniert mit hohem Zeitrahmen ist eine der besten Möglichkeiten, mit einem kleinen Stop-Loss und einem größeren Risiko-Ertrags-Verhältnis zu handeln.

Sie haben ein Kaufsignal - wenn ein neuer Kaufpfeil erscheint.

Sie haben ein Verkaufssignal, wenn ein neuer Verkaufspfeil auftaucht.





HANDELN SIE WIE EIN PROFESSIONELLER TRADER



Zum erfolgreichen Handel gehört ein ganzer Komplex von Regeln!

Ein erfolgreicher Trader gewinnt 5 von 6 Trades, was wiederum zu einem Gewinn auf dem Konto führt.

Richtiges Geldmanagement bedeutet, dass Sie das Kapital auf Ihrem Konto mit einem Risiko von 3-5% für jeden einzelnen Handel einsetzen.

Analysieren Sie Ihren Handel nicht nur bei der Ausarbeitung Ihrer allgemeinen Handelsstrategie, sondern auch nach Abschluss des Handels, wenn Sie z.B. bereits 50 oder 100 Handelsgeschäfte getätigt haben, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist, und ändern Sie gegebenenfalls etwas!

Die Nichtanwendung auch nur einer dieser Regeln hätte katastrophale Auswirkungen und würde dazu führen, dass es unmöglich ist, ein erfolgreicher Trader zu sein, was wiederum dazu führt, die gleichen Fehler jedes Mal zu wiederholen !





PARAMETER: Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben!

iPeriod - Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Pfeile verwendet werden.

Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Pfeile verwendet werden. Dev - Anzahl der Balken, die für die Berechnung des Trends verwendet werden.

Anzahl der Balken, die für die Berechnung des Trends verwendet werden. LINEPERIOD - Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Trendlinie verwendet werden.

Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Trendlinie verwendet werden. AlertOn - Alarme aktivieren.

Alarme aktivieren. EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen. PushAlert - Aktiviert Push-Benachrichtigungen.



