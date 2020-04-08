Stochastic Speed mg

Crypto_Forex MT4用インジケーター「ストキャスティクス・スピード」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。

- このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。
- ストキャスティクス・スピードは、ストキャスティクス自体の1次導関数です。
- スキャルピング・モメンタムトレード戦略では、調整後のモメンタムの主要波を捉えるために、ストキャスティクス・スピードインジケーターの使用をお勧めします（図を参照）。
- ストキャスティクス・スピードが0より大きい場合：これは正の速度であり、価格モメンタムは上昇します。
- ストキャスティクス・スピードが0より小さい場合：これは負の速度であり、価格モメンタムは下降します。
- ストキャスティクス・スピードインジケーターは、ストキャスティクス自体の方向転換の速さを示します。非常に敏感です。
- インジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。

高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

おすすめのプロダクト
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
インディケータ
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
WPR Speed mf
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「 WPR SPEED 」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。 - このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。WPR SPEEDは、WPRオシレーター自体の1次導関数です。 - WPR SPEEDは、横ばい相場やフラット相場でのスキャルピングエントリーに適しています。 - WPR SPEEDインジケーターは、WPR自体の方向転換の速さを示します。非常に敏感です。 - モメンタムスキャルピング戦略には、WPR SPEEDインジケーターの使用をお勧めします。インジケーターの大きなピークを見つけ、反対方向にスキャルピングトレードを開始します（図を参照）。 - インジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
インディケータ
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
インディケータ
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Combined MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
インディケータ
Welcome to Investment Castle products   This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels   using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick pattern
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
インディケータ
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
インディケータ
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Veles Perfect Oscilator
Gennady Mazur
インディケータ
Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день,  использует специализированный расчет текущих цен графика.  Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке.  Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом. Параметры: period_Osc - период расчетов average_Osc  - усреднение  МА method_Osc - прим
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
インディケータ
Octave Fractal Channel — Dynamic Gann-Based Support/Resistance Levels with Auto-Scaling. This indicator plots a dynamic channel based on the fractal structure of price movement. Channel levels adapt to the current symbol and timeframe, making it suitable for use across various financial instruments — from currency pairs to cryptocurrencies and indices. The indicator can be used in combination with other technical tools, such as the RSI oscillator, to provide additional signal filtering. How to
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
DYJ Alligator SignalSource
Daying Cao
インディケータ
DYJ Alligator SignalSource   is based on Alligator   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The blue line (Alligator's Jaw) is the Balance Line for the timeframe that was used to build the chart (13-period Smoothed Moving Average, moved into the future by 8 bars); Red Line (Alligator's Teeth) is the Balance Line for the value timeframe of one level lower (8-period Smoothed Moving Average, moved by 5 bars into the future); Green Line (Alligator's Lips) is the Balance Line
BW Alligator
Bohdan Kasyanenko
インディケータ
An improved version of the classic Alligator indicator by Bill Williams. Description The Alligator technical indicator is a combination of moving averages (balance lines). Blue line (Alligator Jaw) is a 13-period smoothed moving average, shifted by 8 bars into the future; Red line (Alligator Teeth) is an 8-period smoothed moving average, shifted by 5 bars into the future; Green line (Alligator Lips) is a 5-period smoothed moving average, shifted by 3 bars into the future; Purple line (Fast Gato
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
インディケータ
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
MTF Stochastic
Sergey Deev
インディケータ
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
インディケータ
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
インディケータ
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Bitcoin indicator
Andrey Kozak
インディケータ
"Bitcoin indicator" is a ready-made mechanical trading system for Bitcoin. The system is implemented as an indicator that shows the trader on the chart the price reversal points and the current trend direction. This information is enough to effectively trade in the market. The "Bitcoin indicator" consists of a complex analytical block that constantly analyzes the market and shows the trader where the trend is heading. The indicator also shows with dots on the chart, the price reversal points. S
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
インディケータ
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
作者のその他のプロダクト
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただければ幸いです。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! Crypto_Forex インジケーター: MT4 用 Heiken Ashi Candles。再描画なし。 - Heiken_Ashi_Candles は、画像にあるように、トレンドライン MA インジケーターとの組み合わせが優れています。 - インジケーター Heiken_Ashi_Candles は、トレンドをより目立たせるための非常に便利な補助インジケーターです。 - ローソク足チャートをより読みやすくし、トレンドを分析しやすくするのに役立ちます。 - 利益のほとんどは、市場がトレンドのときに発生するため、トレンドを正しく予測する必要があります。 - 平均足チャートは、各バーを計算するための式が異なることを除いて、通常のローソク足チャートと同様に構築されています - 平均足は、基本的に動きの平均を取っているため、より滑ら
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「フラクタルトレンドライン」MT4用。 - このインジケーターは、ブレイクアウトを伴うグラフィカル分析を使用するトレーダーに最適です!!! - 「フラクタルトレンドライン」は、グラフィカルな上昇トレンド (紫色) と下降トレンド (赤色) のラインを表示します。 - 上昇トレンドと下降トレンドのラインは、2つの最も近い対応するフラクタルに基づいて構築されます。 - インジケーターには、トレンドラインの色と幅を決定するパラメーターがほとんどありません。 - インジケーターには、ブレイクアウトのモバイルおよびPCアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5 Webサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター SWAP 表示、優れた補助取引ツール。 - SWAP 表示インジケーターは、それが接続されている Forex ペアのロング トレードとショート トレードの現在の SWAP を表示します。 - SWAP 表示の値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 - トレードを 1 日以上オープンにしておく場合、各トレーダーは SWAP を知っておく必要があります。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター スプレッド ディスプレイ、優れた補助取引ツール。 - スプレッド ディスプレイ インジケーターは、接続された Forex ペアの現在のスプレッドを表示します。 - スプレッド ディスプレイの値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」 - インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」は、非常に便利な補助取引ツールです。 - 価格 (価格帯レベル) で到達できる日次、週次、月次の最も可能性の高いレベルを表示します。 - 日次範囲は、日中トレーダーに役立ちます。 - 週次および月次範囲は、スイングおよび長期トレーダー向けです。 - インジケーターは、テイク プロフィット ターゲットを計画したり、ストップ ロスを設定したりするのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT4 用)、再描画なし。 - MT4 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
ダイナミック オシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、MT4 用の効率的な取引ツールです。 - 新世代のオシレーター - 使い方については画像をご覧ください。 - ダイナミック オシレーターには、適応型の売られすぎ/買われすぎゾーンがあります。 - オシレーターは、売られすぎ/買われすぎ領域から正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 緑の線より下、買われすぎの値: 赤の線より上。 - 標準のオシレーターよりもはるかに正確です。適切な時間枠: M30、H1、H4、D1、W1。 - PC とモバイルのアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「 RSI for 8 Symbols 」。再描画なし。 - RSI は、取引で最も人気のあるオシレーターの 1 つです。 - 強い買われすぎゾーン (70 以上) から売りエントリーを取り、強い売られすぎゾーン (30 以下) から買いエントリーを取るのに最適です。 - RSI は、ダイバージェンス検出に非常に役立ちます。 - 「RSI for 8 Symbols」を使用すると、1 つのチャートで最大 8 つの異なるシンボルの RSI 値を制御できます。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーと組み合わせるのにも最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Follow Trend Oscillator」は、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、効率的な取引ツールです。 - ユーザー フレンドリーなインジケーターは、主要なトレンドの方向にスキャルピングする機会を提供します。 - 信号ヒスト部分を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。 - 上昇トレンドの場合はオシレーターの色が緑色、下降トレンドの場合は茶色。 - 売られすぎの値: -30 未満、買われすぎの値: 30 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files v25.11 を使用してください。 - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - EA は 10 ペアで同時に実行する必要があります - 対応する Set_files は、「コメント」セクションにあります。 - この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットは複利計算を自動的に行います - 必要なのは、以下の手順に従って、関連するリスク (デフォルト 2%) で MT4 に
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
PRICE ACTION TRADER EA - プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動取引システムです！ これは、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！7つのSet_filesが利用可能！ 取引のアイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるPinBarに基づいています！ Price Action Trader EAは非常に優れた投資です。何年もあなたのために機能し、すべてのSet_filesは数学的にプラスの期待値を持っています！ EAを使用/テストするには、「コメント」セクションのSetファイルを使用してください。 (v25_11) EAの機能： - EAは7つのペアで同時に実行できます - 対応するSet_filesは「コメント」セクションであなたを待っています。 - 多くのスキャルパーのように、システムは高い手数料のためにお金を無駄にしません。 - 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどのアカウントでも使用できます。 - システムは危険なグリッドメソッドを使用していません。 - EAにはデフ
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 インジケーターの使用方法: 1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。 2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
エキスパート
MULTI SNIPER EA は、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。 - システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。 - 取引エントリー感度パラメータを調整可能。 - 週末の取引ギャップを回避。 - 1分単位の高精度な動作時間フィルター。 - スプレッド表示機能搭載。 - ロボットには損益分岐点機能があります。 - 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。 - 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。 - 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。 - スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。 - スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。 - 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。 - エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。 - スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 インジケーターの使用方法: - 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレード
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。 スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。 - MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。 - このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。 - システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。 - スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。 - トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。 - ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。 - シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。 - 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。 - 30 未満の領域 - 売られすぎゾー
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」MT4用。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力です。再描画なし、遅延なし。 - インジケータは、チャート上のインサイドバーとアウトサイドバーパターンを検出します。 - 強気パターン - チャート上の青い矢印信号（画像を参照）。 - 弱気パターン - チャート上の赤い矢印信号（画像を参照）。 - インサイドバー自体の R/R 比率（報酬/リスク）が高い。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
「 SINGLE SNIPER 」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！ 勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！ これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード - 取引は非常に正確です：約85～90%。 - システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。 - 複利メソッドを実装しました。 - エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。 - EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - 週末の取引はありません。 - 1分精度の正確な動作時間フィルター。 - アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。 - 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。 - スプレッド表示が組み込まれています。 - 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 ペアに対して 10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files (v25.11) を使用してください。 この EA は、Adaptive Scalper EA の高度なバージョンです。 Advanced Adaptive Scalper EA の基本的な Adaptive Scalper EA との比較における追加機能: - 追加のスプレッド設定。 - SPREAD 表示。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - Fixed_SL オプション。 両方のバージョンに共通する機能: - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用し
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「Doji Reversal pattern」 - インジケーター「Doji Reversal pattern」は純粋なプライスアクション取引です。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、Doji キャンドルがパターンの中央にあり、最後のキャンドルがブレイクアウト キャンドルであるチャートで Doji Reversal パターンを検出します。 - 強気 Doji Reversal パターン - チャートに青い矢印のシグナル (画像を参照)。 - 弱気 Doji Reversal パターン - チャートに赤い矢印のシグナル (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「Doji Reversal pattern」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA の機能: - スキャルピング テクニック。 - ロールオーバーの影響はありません。 - スワップは関係ありません。 - 週末のギャップは関係ありません。 - EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッド
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。 移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。 - スピードは、移動平均の 1 次導関数です。 - MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。 - MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。 - トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。 - 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 パラメーター (設定は非常に簡単です): 1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。 2) MA の期間 (この M
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA は、MT4 プラットフォーム用の高精度な自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです。 この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 SF Multi Sniper EA は、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files を使用してください。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは関係ありません。 - 週末の取引はありません。 - スキャルピング テクニックを使用した複利法を実装しました。 - システムは、市場のボラティリティに応じて動的 SL を自動的に設定します。 - EA には、自動ロット リスク管理 (デフォルト) と固定ロット オプションがあります。 - 調整可能な取引エントリ感度パラメーター。 - 1 分精度の正確な動作時間フィルター。 - 組み込みの SPREAD 表示。 - ロボットには調整可能なト
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。 - インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。 - インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。 - 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。 - 高度な新しい計算方法が使用されます。 - 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。 - OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 30 未満。 - 買われすぎの値: 70 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。 インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。 使用方法: - プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。 - 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。 - 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」MT4 用。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上の強気の逆ハンマーと弱気のハンギングマンパターンを検出します。 - 強気の逆ハンマー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気のハンギングマン - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルおよび保留中の注文と組み合わせるのに最適です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、 https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller から入手できます。 これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信