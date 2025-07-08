Ape Alpha Propfirm Edge

Über APE (Alpha Prop Edge)

APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen.

Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen.

APE wurde ausgiebig mit historischen Daten getestet, um seine strukturelle Stabilität zu bestätigen. Das System richtet sich an erfahrene Anwender, die mit Positionsmanagement und Risikosteuerung vertraut sind.

Risikomanagement-Funktionen:

Konfigurierbares tägliches Verlustlimit

Automatischer Ausstieg bei Erreichen eines Nettogewinns

Einstellbare Risikoprofile (konservativ, mittel, hoch)

Technische Merkmale:

Konträre Logik basierend auf Marktübertreibungen

Integrierte Kapitalerhaltungsfunktionen

Anpassbar an Bedingungen von Prop-Firm-Konten

Geeignet für Tests, Forschung und kontrollierte Einsätze

Wichtiger Hinweis:

Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen die Exposition erhöhen. Es ist nicht für langfristige Anlagestrategien oder den Aufbau eines Track Records gedacht.

Alle Ergebnisse basieren auf historischen Backtests und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die Nutzung sollte auf fundierter Risikoeinschätzung basieren.

Währungspaare:

APE funktioniert auf mehreren Paaren, jedoch sorgen die folgenden vier für mehr Stabilität und geringeres Risiko: