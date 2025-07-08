Ape Alpha Propfirm Edge
- Experten
- Jacob Hooper
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 8 Juli 2025
Über APE (Alpha Prop Edge)
APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen.
Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen.
APE wurde ausgiebig mit historischen Daten getestet, um seine strukturelle Stabilität zu bestätigen. Das System richtet sich an erfahrene Anwender, die mit Positionsmanagement und Risikosteuerung vertraut sind.
Risikomanagement-Funktionen:
-
Konfigurierbares tägliches Verlustlimit
-
Automatischer Ausstieg bei Erreichen eines Nettogewinns
-
Einstellbare Risikoprofile (konservativ, mittel, hoch)
Technische Merkmale:
-
Konträre Logik basierend auf Marktübertreibungen
-
Integrierte Kapitalerhaltungsfunktionen
-
Anpassbar an Bedingungen von Prop-Firm-Konten
-
Geeignet für Tests, Forschung und kontrollierte Einsätze
Wichtiger Hinweis:
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen die Exposition erhöhen. Es ist nicht für langfristige Anlagestrategien oder den Aufbau eines Track Records gedacht.
Alle Ergebnisse basieren auf historischen Backtests und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die Nutzung sollte auf fundierter Risikoeinschätzung basieren.
Währungspaare:
APE funktioniert auf mehreren Paaren, jedoch sorgen die folgenden vier für mehr Stabilität und geringeres Risiko:
-
AUDCAD
-
EURCAD
-
NZDCAD
-
GBPNZD
-
AUDNZD
-
EURJPY
-
EURAUD
-
GBPAUD
-
EURGBP (hat in Tests unterdurchschnittlich abgeschnitten)