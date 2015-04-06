Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt.
Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung.

Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos.
Mit automatischem Risiko-Management und optionalem Break-Even-System soll der EA dafür sorgen, dass Verluste klein und Gewinne strukturiert sind.

✨ Key Features

  • Breakout-Strategie speziell für XAUUSD (Gold) aber auch in anderen Märkten einsetzbar

  • Multi-Timeframe-Trendfilter (Trendbestätigung auf 2 Ebenen)

  • Candle-Momentum-Validierung für stärkere Breakouts

  • Automatisches Money-Management (Risiko %)

  • Optionales Break-Even-Trade-Management

  • Zeit- und Tagesfilter (London/NY Fokus)

  • Trades/ Tag einstellbar

  • klare Regeln, klare Strategie, durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten anpassbar

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots im XAUUSD Jahre 2024 udn 2025 inkl. des "Flash Crash" von 10/2025 sowie ein Beispiel Preset.



Weitere Produkte dieses Autors
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet. Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen. Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup)  optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für
Aquila Breakout FX Basic
Daniel Schlemper
Experten
Kurzbeschreibung Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt. Mit Risiko-basiertem Money-Management , ATR-basiertem Take Profit , Break-Even-Logik , Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen.  Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen ! Haft
