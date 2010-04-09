MA Acceleration MT5 r

Crypto_Forex 指标移动平均线加速度适用于 MT5，无需重绘。

MA 加速度 - 是剥头皮指标，设计为“MA 速度”指标的辅助工具

- 该指标的计算基于物理方程。它将向您显示移动平均线的加速度。
- 有很多机会使用 MA 加速度升级标准策略。它可以用于 SMA、EMA 和 LWMA。
- MA 加速度是相应移动平均线的二阶导数。
- 指标显示 MA 速度指标改变其值的速度。
- 如果 MA 加速度指标的值 < 0：MA 速度在看跌方向上增加；如果 MA 加速度指标的值 > 0：MA 速度在看涨方向上增加。
- 建议在主要趋势方向的快速剥头皮策略中将 MA 加速度指标与 MA 速度指标一起使用，如果 MA 速度指标的值 < 0：趋势下降；如果 MA 速度指标的值 > 0：趋势上升。
- 上升趋势：一旦 MA 加速度 >0，开启买入剥头皮交易。
- 下降趋势：一旦 MA 加速度 <0，开启卖出剥头皮交易。

参数：
1) Period_V：相应 MA 速度指标的周期。建议值为 3 到 7。
2) Period_ACC：加速周期。建议值为 2 到 12。Period_ACC 较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。
3) Period_MA：MA 周期（将计算此 MA 的加速度）。

Mitimom
Danil Poletavkin
指标
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
指标
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Italo Trend Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.9 (10)
指标
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Floating Highest Lowest MT5
Wang Yu
3 (1)
指标
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. Floating Highest Lowest MT5 provides you an intuitive and user-friendly method to monitor the floating highest (profit) and lowest (loss) that all your trades together ever arrive. For example, I opened 3 orders, which arrived at $4.71 floating profit when trade following trend. Later when the trend is against me, these 3 orders arrive $30 in loss, and a
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
指标
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
指标
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Gann Bar Counting
Maximiliano Frisione Figueroa
指标
Gann Bar Counting - Identifies the Candle Sequence Description: The "Gann Bar Counting" indicator is designed to identify bullish and bearish candle sequences according to the Gann counting methodology. This approach helps detect continuation or reversal patterns, providing a clear view of the market structure. Indicator Conditions: Bullish Sequence: A green dot is placed above the candle if: The current high is greater than the high of the previous candle. The current low is greater than the l
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
指标
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
指标
This is Gekko's Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX), a customized version of the famous ADX indicator. Use the regular ADX and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the ADX calculation; PlotSignalType: How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Show Signals for Trend Confirmation Swings; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection
Veles 5 Perfect Oscilator
Gennady Mazur
指标
Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день,  использует специализированный расчет текущих цен графика.  Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке.  Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом. Параметры: Period - период расчетов Average  - усреднение  МА Method - применяемый мето
