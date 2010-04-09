MA Acceleration MT5 r

Aceleração média móvel do indicador Crypto_Forex para MT5, sem repintura.

MA Acceleration - é um indicador de escalpelamento, concebido como ferramenta auxiliar para o indicador "MA Speed"

- O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. Mostrará a aceleração da linha média móvel.
- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Acceleration. É possível utilizar para SMA, EMA e LWMA.
- A aceleração MA é uma segunda derivada da média móvel correspondente.
- O indicador mostra a rapidez com que o indicador MA Speed ​​altera os seus valores.
- Se o valor do indicador de aceleração MA for < 0: a velocidade MA está a aumentar no sentido de baixa; se o valor do indicador de aceleração MA for > 0: a velocidade MA está a aumentar no sentido de alta.
- Recomenda-se a utilização do indicador MA Acceleration em estratégias de Scalping rápido na direção da tendência principal juntamente com o indicador MA Speed, se o valor do indicador MA speed for < 0: tendência cai; se o valor do indicador de velocidade MA for > 0: a tendência aumenta.
- Tendência de alta: uma vez que a aceleração MA> 0 abre a negociação de scalping de COMPRA.
- Tendência de queda: uma vez que a aceleração MA <0 abre a negociação de scalping de VENDA.

Parâmetros:
1) Período_V: período do indicador MA Speed ​​​​correspondente. Os valores recomendados são de 3 a 7.
2) Período_ACC: período de aceleração. Os valores recomendados são de 2 a 12. A sensibilidade do indicador aumenta quando o Period_ACC é inferior e vice-versa.
3) Período_MA: período do MA (será calculada a aceleração deste MA).

Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

