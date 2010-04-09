MA Acceleration MT5 r

Indicatore Crypto_Forex Moving Average Acceleration per MT5, senza ridisegno.

MA Acceleration - è un indicatore di scalping, progettato come strumento ausiliario per l'indicatore "MA Speed".

- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni della fisica. Ti mostrerà l'accelerazione della linea della media mobile.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Acceleration. È possibile utilizzarlo per SMA, EMA e LWMA.
- MA Acceleration è una seconda derivata della corrispondente media mobile.
- L'indicatore mostra la velocità con cui l'indicatore MA Speed ​​cambia i suoi valori.
- Se il valore dell'indicatore MA Acceleration è < 0: la velocità MA sta aumentando in direzione ribassista; se il valore dell'indicatore MA Acceleration è > 0: la velocità MA sta aumentando in direzione rialzista.
- Si consiglia di utilizzare l'indicatore MA Acceleration nelle strategie di scalping veloce nella direzione del trend principale insieme all'indicatore MA Speed, se il valore dell'indicatore MA Speed ​​è < 0: il trend scende; se il valore dell'indicatore MA Speed ​​è > 0: il trend sale. - Tendenza al rialzo: una volta che l'accelerazione MA >0 apre un trade di scalping ACQUISTA.
- Tendenza al ribasso: una volta che l'accelerazione MA <0 apre un trade di scalping VENDI.

Parametri:
1) Period_V: periodo dell'indicatore di velocità MA corrispondente. I valori consigliati sono da 3 a 7.
2) Period_ACC: periodo di accelerazione. I valori consigliati sono da 2 a 12. La sensibilità dell'indicatore aumenta quando Period_ACC è inferiore e viceversa.
3) Period_MA: periodo di MA (verrà calcolata l'accelerazione di questa MA).

