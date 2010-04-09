MA Acceleration MT5 r

Indicador Crypto_Forex Moving Average Acceleration para MT5, sin repintado.





MA Acceleration es un indicador de scalping, diseñado como herramienta auxiliar para el indicador "MA Speed"





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. Le mostrará la aceleración de la línea de la media móvil.

- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Acceleration. Es posible usarlo para SMA, EMA y LWMA.

- MA Acceleration es una segunda derivada de la media móvil correspondiente.

- El indicador muestra qué tan rápido cambia sus valores el indicador MA Speed.

- Si el valor del indicador MA Acceleration es < 0: la velocidad de la MA aumenta en dirección bajista; si el valor del indicador MA Acceleration es > 0: la velocidad de la MA aumenta en dirección alcista.

- Se recomienda usar el indicador MA Acceleration en estrategias de scalping rápido en la dirección de la tendencia principal junto con el indicador MA Speed, si el valor del indicador MA Speed ​​es < 0: la tendencia baja; Si el valor del indicador de velocidad de MA es > 0: la tendencia va al alza.

- Tendencia al alza: una vez que la aceleración de MA > 0, se abre una operación de scalping de COMPRA.

- Tendencia a la baja: una vez que la aceleración de MA < 0, se abre una operación de scalping de VENTA.





Parámetros:

1) Period_V: período del indicador de velocidad de MA correspondiente. Los valores recomendados son de 3 a 7.

2) Period_ACC: período de aceleración. Los valores recomendados son de 2 a 12. La sensibilidad del indicador aumenta cuando Period_ACC es menor y viceversa.

3) Period_MA: período de MA (se calculará la aceleración de esta MA).



