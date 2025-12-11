Precision Arrows

Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss

Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen.
Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP)- und Stop-Loss (SL)-Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen.
Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten und passt sich mühelos an verschiedene Marktbedingungen an.

Mit einer Kombination aus intelligenter Signalfilterung, Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen und einem integrierten Dashboard bietet Precision Arrows eine vollständige Lösung für systematisches Trading – ohne komplizierte Preisaktions- oder ICT-Konzepte.

Einführungsangebot

Precision Arrows ist derzeit für 75 USD (Lebenslizenz) erhältlich.
(Normalpreis: 199,99 USD)

Wichtig: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, um die Installationsanleitung und exklusive Bonusinhalte zu erhalten.

Hauptfunktionen

Drei Handelsmodi
Wählen Sie zwischen Scalping, Intermediate und Swing, je nach bevorzugtem Handelsstil.
Jeder Modus optimiert automatisch die Signalempfindlichkeit und Risikoparameter.

Automatische TP- und SL-Platzierung
Für jedes Signal werden die TP- und SL-Level automatisch anhand von Volatilität und Marktbedingungen berechnet.
Das gewährleistet ein konsequentes Risikomanagement und minimiert emotionale Entscheidungen.

Trend-Dashboard
Das integrierte Dashboard zeigt die Trendrichtung über alle Zeitrahmen bis zu 4 Stunden (H4) an – perfekt, um Einstiege im Einklang mit dem übergeordneten Trend zu treffen.

Echtzeit-Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofortige Alerts über Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, Sound oder E-Mail, sobald ein neues Signal erscheint.
So verpassen Sie keine Handelschance.

Kein Repainting
Sobald ein Signal angezeigt wird, bleibt es bestehen – keine nachträglichen Änderungen oder Verschiebungen.

Optimiert für 5 Minuten (M5) und 15 Minuten (M15)
Diese Zeitrahmen bieten das beste Verhältnis zwischen Signalfrequenz und Genauigkeit.

Funktionsweise

Precision Arrows analysiert Momentum, Volatilität und Trendstärke, um potenzielle Umkehrpunkte oder Trendfortsetzungen zu erkennen.
Mehrschichtige Filter validieren jedes Signal, bevor es endgültig angezeigt und mit entsprechenden TP- und SL-Levels versehen wird.
Das Trend-Dashboard zeigt zusätzlich die Richtung der höheren Zeitebenen an, um präzise und kontextgerechte Einstiege zu ermöglichen.

Warum Precision Arrows?

  • Vollständige Handelssignale mit integriertem TP und SL

  • Drei Modi für verschiedene Handelsstile

  • Kompatibel mit Forex, Indizes, Krypto und synthetischen Märkten

  • Multi-Timeframe-Trendanzeige bis H4

  • Kein Repainting, einfache Bedienung, professionelles Design

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M5 und M15

  • Märkte: Forex, Indizes, Kryptowährungen, synthetische Indizes

  • Handelsstil: Scalping, Day-Trading, Swing-Trading

Precision Arrows wurde entwickelt, um Tradern maximale Sicherheit und Effizienz zu bieten.
Mit automatischem Risikomanagement, klaren Einstiegen und transparenter Trendanalyse haben Sie stets die Kontrolle über Ihre Trades.

Handeln Sie präzise. Handeln Sie selbstbewusst. Mit Precision Arrows.


