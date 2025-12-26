Übersicht

JMT Funded Man V13 - Professionelles risikogeleitetes Handelspanel für MetaTrader 5

JMT Funded Man V13 ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, derspeziell für Kapitalkonten und Prop-Firmen entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine intuitive grafische Oberfläche mit fortschrittlichen Risikomanagement-Tools, die präzise, kontrollierte Trades unter Einhaltung strikter Risikoparameter ermöglichen. Erist ideal für Trader mit Kapitalbeteiligung und gewährleistet die Einhaltung der Regeln von Prop Firms, indem er übermäßige Drawdowns durch intelligente Kapitalreservierung verhindert.

Wichtiges Highlight für kapitalgedeckte Konten: Die Funktion "Reservierter Betrag" des EA ermöglicht es Ihnen, unantastbares Kapital beiseite zu legen, um sicherzustellen, dass Ihr Konto nie unter kritische Drawdown-Werte fällt. Die Risikoprozentsätze werden immer aus dem verbleibenden handelbaren Guthaben (Gesamtguthaben abzüglich des reservierten Betrags) berechnet und bieten so maximalen Schutz und Compliance für fundierte Handelsherausforderungen.

Hauptmerkmale

Fortschrittliches Risikomanagement-System

Zwei Risikomodi : Wählen Sie zwischen prozentualem Risiko (z. B. 2 % des Kontosaldos) oder festen Währungsrisikobeträgen für eine präzise Kontrolle.

: Wählen Sie zwischen prozentualem Risiko (z. B. 2 % des Kontosaldos) oder festen Währungsrisikobeträgen für eine präzise Kontrolle. Reservierter Betragsschutz : Legen Sie einen Teil Ihres Guthabens als unantastbare Reserve beiseite, um den Kapitalerhalt zu gewährleisten und Verletzungen bei der Inanspruchnahme von Kapitalkonten zu verhindern.

: Legen Sie einen Teil Ihres Guthabens als unantastbare Reserve beiseite, um den Kapitalerhalt zu gewährleisten und Verletzungen bei der Inanspruchnahme von Kapitalkonten zu verhindern. Dynamische Losberechnung : Berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage der aktuellen Risikoeinstellungen und des Stop-Loss-Abstands.

: Berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage der aktuellen Risikoeinstellungen und des Stop-Loss-Abstands. Multi-Order-Ausführung: Teilt große Aufträge in mehrere kleinere Aufträge auf, wenn sie die Broker-Limits überschreiten, und sorgt so für Risikogarantie.

Flexible Stop-Loss-Modi

2BAR-Modus : Setzt den SL auf den niedrigsten Tiefststand der vorangegangenen zwei Takte (für KAUFEN) oder den höchsten Höchststand (für VERKAUFEN).

: Setzt den SL auf den niedrigsten Tiefststand der vorangegangenen zwei Takte (für KAUFEN) oder den höchsten Höchststand (für VERKAUFEN). 1BAR-Modus : Verwendet das Tief/Hoch des vorherigen Balkens als SL für eine konservative Positionierung.

: Verwendet das Tief/Hoch des vorherigen Balkens als SL für eine konservative Positionierung. FIXED-Modus: Wendet einen festen punktbasierten SL-Abstand vom Einstiegskurs an.

Trailing Stop Loss

Konfigurierbares Trailing : Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-SL mit einstellbaren Schritt- und Triggerabständen.

: Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-SL mit einstellbaren Schritt- und Triggerabständen. Automatische Anpassung: Verschiebt den SL zu Ihren Gunsten, wenn der Handel fortschreitet, und sichert so die Gewinne.

Risiko-Belohnungs-Verhältnis-Kontrolle

Einstellbares RR-Verhältnis : Legen Sie benutzerdefinierte Risiko-Belohnungs-Verhältnisse von 1:0,1 bis 1:5,0 fest.

: Legen Sie benutzerdefinierte Risiko-Belohnungs-Verhältnisse von 1:0,1 bis 1:5,0 fest. Echtzeit-Berechnung: TP wird automatisch auf der Grundlage des SL-Abstands und des RR-Verhältnisses positioniert.

Professionelle Benutzeroberfläche

Modernes Panel-Design : Elegantes, dunkel gehaltenes Bedienfeld mit Schaltflächen mit Farbverlauf und klarer visueller Hierarchie.

: Elegantes, dunkel gehaltenes Bedienfeld mit Schaltflächen mit Farbverlauf und klarer visueller Hierarchie. Aktualisierungen in Echtzeit : Live-Anzeige von Kontostand, gleitendem P/L, Losgrößen und Risikobeträgen.

: Live-Anzeige von Kontostand, gleitendem P/L, Losgrößen und Risikobeträgen. Ein-Klick-Handel : Die Schaltflächen KAUFEN, VERKAUFEN und ALLE SCHLIESSEN ermöglichen eine sofortige Ausführung des Handels.

: Die Schaltflächen KAUFEN, VERKAUFEN und ALLE SCHLIESSEN ermöglichen eine sofortige Ausführung des Handels. Visuelles Feedback: Schaltflächen ändern ihre Farbe je nach aktiven Einstellungen (z. B. wird der ausgewählte SL-Modus hervorgehoben).

Erweiterte Visualisierung

SL/TP-Vorschau-Linien : Zeigt potenzielle SL- und TP-Levels auf dem Diagramm vor dem Handel an.

: Zeigt potenzielle SL- und TP-Levels auf dem Diagramm vor dem Handel an. Handelsniveau-Linien : Zeigt aktuelle Einstiegs-, SL- und TP-Linien für offene Positionen mit Beschriftungen an.

: Zeigt aktuelle Einstiegs-, SL- und TP-Linien für offene Positionen mit Beschriftungen an. Feste 10-Balken-Länge: Alle Linien erstrecken sich über genau 10 Balken für eine konsistente Visualisierung.

Anpassungsoptionen

Panel-Positionierung : Einstellbare X/Y-Koordinaten für die Tafelplatzierung.

: Einstellbare X/Y-Koordinaten für die Tafelplatzierung. Farbschemata : Anpassbare Panel-Farben, Akzentfarben und Linienfarben.

: Anpassbare Panel-Farben, Akzentfarben und Linienfarben. Aktualisierungsfrequenz : Konfigurierbare tick-basierte Aktualisierungsintervalle.

: Konfigurierbare tick-basierte Aktualisierungsintervalle. Magische Nummer : Einzigartige Kennung für die von diesem EA verwalteten Trades.

: Einzigartige Kennung für die von diesem EA verwalteten Trades. Slippage-Kontrolle: Legen Sie die maximal zulässige Slippage für die Auftragsausführung fest.

Handhabung von Konten und Währungen

Unterstützung mehrerer Währungen : Automatische Erkennung der Kontowährung oder manuelle Umstellung (USD/GBP/EUR).

: Automatische Erkennung der Kontowährung oder manuelle Umstellung (USD/GBP/EUR). Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit verschiedenen Brokern und Kontotypen.

: Funktioniert mit verschiedenen Brokern und Kontotypen. Symbol-spezifische Einstellungen: Globale Variablen speichern die Einstellungen pro Symbol für die Verwendung mehrerer Charts.

Wie es funktioniert

Einrichten: Hängen Sie den EA an Ihren Chart an und konfigurieren Sie die Eingaben über den MetaTrader 5 Eingabedialog. Risiko-Konfiguration: Legen Sie Ihre Risikopräferenzen (Prozentsatz oder fester Betrag) und den reservierten Saldo fest. Auswahl des SL-Modus: Wählen Sie Ihre bevorzugte Stop-Loss-Berechnungsmethode. RR-Anpassung: Nehmen Sie eine Feinabstimmung Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses vor. Ausführung des Handels: Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN, um Positionen mit automatischer Losgrößenbestimmung und SL/TP-Platzierung zu eröffnen. Überwachung: Beobachten Sie Echtzeit-Updates auf dem Panel und Chart-Visualisierungen. Trailing (optional): Aktivieren Sie Trailing-SL, um Gewinne bei erfolgreichen Trades zu schützen.

Vorteile für finanzstarke Trader

Prop Firm Ready : Strenges Risikomanagement gewährleistet die Einhaltung der Regeln für finanzierte Konten.

: Strenges Risikomanagement gewährleistet die Einhaltung der Regeln für finanzierte Konten. Konsistente Risikokontrolle : Überschreiten Sie niemals Ihr festgelegtes Risiko pro Handel und schützen Sie so Ihr Kapital.

: Überschreiten Sie niemals Ihr festgelegtes Risiko pro Handel und schützen Sie so Ihr Kapital. Professionelle Präsentation : Saubere, moderne Oberfläche, die sich für Handelsauswertungen eignet.

: Saubere, moderne Oberfläche, die sich für Handelsauswertungen eignet. Visuelles Handeln : Chart-Linien helfen bei der Handelsplanung und dem Positionsmanagement.

: Chart-Linien helfen bei der Handelsplanung und dem Positionsmanagement. Flexible Strategien : Anpassbar an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen.

: Anpassbar an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen. Drawdown-Schutz: Reserviertes Kapital verhindert das Unterschreiten maximaler Drawdown-Schwellenwerte, was für kapitalgedeckte Konten entscheidend ist.

Technische Spezifikationen

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Mindestkontostand : Kein strikter Mindestbetrag, aber ausreichende Mittel für die Risikoeinstellung erforderlich

: Kein strikter Mindestbetrag, aber ausreichende Mittel für die Risikoeinstellung erforderlich Empfohlener Leverage : 1:100 oder höher für optimale Losgröße

: 1:100 oder höher für optimale Losgröße Zeitrahmen : Funktioniert in allen Zeitrahmen (Einstellungen bleiben bei einem Wechsel des Zeitrahmens erhalten)

: Funktioniert in allen Zeitrahmen (Einstellungen bleiben bei einem Wechsel des Zeitrahmens erhalten) Broker-Anforderungen: Muss Marktaufträge, SL/TP und Positionsgrößen unterstützen

Eingabe-Parameter

ReservierterBetrag: Betrag, der für den Handel reserviert werden soll

AnfangsRisikoProzent: Anfangsrisiko in Prozent

RisikoSchritt: Schrittweite für Risikoanpassungen

FesterRisikobetrag: Fester Risikobetrag in USD

WährungRiskStep: Schritt für feste Risikoanpassungen

Anfangs-SLModus: Standard-SL-Modus (2BAR/1BAR/FIXED)

FesteSLPunkte: Punkte für festen SL-Modus

AnfangsTPRatio: Anfangs-RR-Verhältnis

TPRatioStep: Schrittweite für RR-Anpassungen

MagischeNummer: Eindeutige Handelskennung

Schlupf: Maximal zulässiger Slippage

MaxLotPerOrder: Maximale Losgröße pro Einzelauftrag

ManualAccountCurrency: Währung des Zwangskontos

PanelX/Y: Koordinaten der Panelposition

Panel/Accent/RiskPercentColor: Farbanpassungen

UpdateIntervall: Ticks zwischen den Aktualisierungen

TrailingStep/Auslöser: Trailing SL-Parameter

Handels-Kommentar: Benutzerdefinierter Kommentar für Trades

LineWidth/LengthBars: Visualisierungseinstellungen

ShowSLTPLines: Aktivieren/Deaktivieren von Vorschaulinien

Entry/SL/TPLineColor: Anpassungen der Linienfarbe

Bildschirmfotos und Demo

Fügen Sie Bildschirmfotos ein, die zeigen:

Das Bedienfeld mit allen Schaltflächen und Anzeigen

Chart mit SL/TP-Vorschau-Linien

Offener Handel mit aktuellen Handelsstufen

Einstellungsdialog mit allen Eingaben

Unterstützung und Updates