JMT Funded Man


JMT Funded Man V13 - Professionelles risikogeleitetes Handelspanel für MetaTrader 5

Übersicht

JMT Funded Man V13 ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, derspeziell für Kapitalkonten und Prop-Firmen entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine intuitive grafische Oberfläche mit fortschrittlichen Risikomanagement-Tools, die präzise, kontrollierte Trades unter Einhaltung strikter Risikoparameter ermöglichen. Erist ideal für Trader mit Kapitalbeteiligung und gewährleistet die Einhaltung der Regeln von Prop Firms, indem er übermäßige Drawdowns durch intelligente Kapitalreservierung verhindert.

Wichtiges Highlight für kapitalgedeckte Konten: Die Funktion "Reservierter Betrag" des EA ermöglicht es Ihnen, unantastbares Kapital beiseite zu legen, um sicherzustellen, dass Ihr Konto nie unter kritische Drawdown-Werte fällt. Die Risikoprozentsätze werden immer aus dem verbleibenden handelbaren Guthaben (Gesamtguthaben abzüglich des reservierten Betrags) berechnet und bieten so maximalen Schutz und Compliance für fundierte Handelsherausforderungen.

Hauptmerkmale

Fortschrittliches Risikomanagement-System

  • Zwei Risikomodi: Wählen Sie zwischen prozentualem Risiko (z. B. 2 % des Kontosaldos) oder festen Währungsrisikobeträgen für eine präzise Kontrolle.
  • Reservierter Betragsschutz: Legen Sie einen Teil Ihres Guthabens als unantastbare Reserve beiseite, um den Kapitalerhalt zu gewährleisten und Verletzungen bei der Inanspruchnahme von Kapitalkonten zu verhindern.
  • Dynamische Losberechnung: Berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage der aktuellen Risikoeinstellungen und des Stop-Loss-Abstands.
  • Multi-Order-Ausführung: Teilt große Aufträge in mehrere kleinere Aufträge auf, wenn sie die Broker-Limits überschreiten, und sorgt so für Risikogarantie.

Flexible Stop-Loss-Modi

  • 2BAR-Modus: Setzt den SL auf den niedrigsten Tiefststand der vorangegangenen zwei Takte (für KAUFEN) oder den höchsten Höchststand (für VERKAUFEN).
  • 1BAR-Modus: Verwendet das Tief/Hoch des vorherigen Balkens als SL für eine konservative Positionierung.
  • FIXED-Modus: Wendet einen festen punktbasierten SL-Abstand vom Einstiegskurs an.

Trailing Stop Loss

  • Konfigurierbares Trailing: Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-SL mit einstellbaren Schritt- und Triggerabständen.
  • Automatische Anpassung: Verschiebt den SL zu Ihren Gunsten, wenn der Handel fortschreitet, und sichert so die Gewinne.

Risiko-Belohnungs-Verhältnis-Kontrolle

  • Einstellbares RR-Verhältnis: Legen Sie benutzerdefinierte Risiko-Belohnungs-Verhältnisse von 1:0,1 bis 1:5,0 fest.
  • Echtzeit-Berechnung: TP wird automatisch auf der Grundlage des SL-Abstands und des RR-Verhältnisses positioniert.

Professionelle Benutzeroberfläche

  • Modernes Panel-Design: Elegantes, dunkel gehaltenes Bedienfeld mit Schaltflächen mit Farbverlauf und klarer visueller Hierarchie.
  • Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Anzeige von Kontostand, gleitendem P/L, Losgrößen und Risikobeträgen.
  • Ein-Klick-Handel: Die Schaltflächen KAUFEN, VERKAUFEN und ALLE SCHLIESSEN ermöglichen eine sofortige Ausführung des Handels.
  • Visuelles Feedback: Schaltflächen ändern ihre Farbe je nach aktiven Einstellungen (z. B. wird der ausgewählte SL-Modus hervorgehoben).

Erweiterte Visualisierung

  • SL/TP-Vorschau-Linien: Zeigt potenzielle SL- und TP-Levels auf dem Diagramm vor dem Handel an.
  • Handelsniveau-Linien: Zeigt aktuelle Einstiegs-, SL- und TP-Linien für offene Positionen mit Beschriftungen an.
  • Feste 10-Balken-Länge: Alle Linien erstrecken sich über genau 10 Balken für eine konsistente Visualisierung.

Anpassungsoptionen

  • Panel-Positionierung: Einstellbare X/Y-Koordinaten für die Tafelplatzierung.
  • Farbschemata: Anpassbare Panel-Farben, Akzentfarben und Linienfarben.
  • Aktualisierungsfrequenz: Konfigurierbare tick-basierte Aktualisierungsintervalle.
  • Magische Nummer: Einzigartige Kennung für die von diesem EA verwalteten Trades.
  • Slippage-Kontrolle: Legen Sie die maximal zulässige Slippage für die Auftragsausführung fest.

Handhabung von Konten und Währungen

  • Unterstützung mehrerer Währungen: Automatische Erkennung der Kontowährung oder manuelle Umstellung (USD/GBP/EUR).
  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit verschiedenen Brokern und Kontotypen.
  • Symbol-spezifische Einstellungen: Globale Variablen speichern die Einstellungen pro Symbol für die Verwendung mehrerer Charts.

Wie es funktioniert

  1. Einrichten: Hängen Sie den EA an Ihren Chart an und konfigurieren Sie die Eingaben über den MetaTrader 5 Eingabedialog.
  2. Risiko-Konfiguration: Legen Sie Ihre Risikopräferenzen (Prozentsatz oder fester Betrag) und den reservierten Saldo fest.
  3. Auswahl des SL-Modus: Wählen Sie Ihre bevorzugte Stop-Loss-Berechnungsmethode.
  4. RR-Anpassung: Nehmen Sie eine Feinabstimmung Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses vor.
  5. Ausführung des Handels: Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN, um Positionen mit automatischer Losgrößenbestimmung und SL/TP-Platzierung zu eröffnen.
  6. Überwachung: Beobachten Sie Echtzeit-Updates auf dem Panel und Chart-Visualisierungen.
  7. Trailing (optional): Aktivieren Sie Trailing-SL, um Gewinne bei erfolgreichen Trades zu schützen.

Vorteile für finanzstarke Trader

  • Prop Firm Ready: Strenges Risikomanagement gewährleistet die Einhaltung der Regeln für finanzierte Konten.
  • Konsistente Risikokontrolle: Überschreiten Sie niemals Ihr festgelegtes Risiko pro Handel und schützen Sie so Ihr Kapital.
  • Professionelle Präsentation: Saubere, moderne Oberfläche, die sich für Handelsauswertungen eignet.
  • Visuelles Handeln: Chart-Linien helfen bei der Handelsplanung und dem Positionsmanagement.
  • Flexible Strategien: Anpassbar an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen.
  • Drawdown-Schutz: Reserviertes Kapital verhindert das Unterschreiten maximaler Drawdown-Schwellenwerte, was für kapitalgedeckte Konten entscheidend ist.

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Mindestkontostand: Kein strikter Mindestbetrag, aber ausreichende Mittel für die Risikoeinstellung erforderlich
  • Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher für optimale Losgröße
  • Zeitrahmen: Funktioniert in allen Zeitrahmen (Einstellungen bleiben bei einem Wechsel des Zeitrahmens erhalten)
  • Broker-Anforderungen: Muss Marktaufträge, SL/TP und Positionsgrößen unterstützen

Eingabe-Parameter

  • ReservierterBetrag: Betrag, der für den Handel reserviert werden soll
  • AnfangsRisikoProzent: Anfangsrisiko in Prozent
  • RisikoSchritt: Schrittweite für Risikoanpassungen
  • FesterRisikobetrag: Fester Risikobetrag in USD
  • WährungRiskStep: Schritt für feste Risikoanpassungen
  • Anfangs-SLModus: Standard-SL-Modus (2BAR/1BAR/FIXED)
  • FesteSLPunkte: Punkte für festen SL-Modus
  • AnfangsTPRatio: Anfangs-RR-Verhältnis
  • TPRatioStep: Schrittweite für RR-Anpassungen
  • MagischeNummer: Eindeutige Handelskennung
  • Schlupf: Maximal zulässiger Slippage
  • MaxLotPerOrder: Maximale Losgröße pro Einzelauftrag
  • ManualAccountCurrency: Währung des Zwangskontos
  • PanelX/Y: Koordinaten der Panelposition
  • Panel/Accent/RiskPercentColor: Farbanpassungen
  • UpdateIntervall: Ticks zwischen den Aktualisierungen
  • TrailingStep/Auslöser: Trailing SL-Parameter
  • Handels-Kommentar: Benutzerdefinierter Kommentar für Trades
  • LineWidth/LengthBars: Visualisierungseinstellungen
  • ShowSLTPLines: Aktivieren/Deaktivieren von Vorschaulinien
  • Entry/SL/TPLineColor: Anpassungen der Linienfarbe

Bildschirmfotos und Demo

Fügen Sie Bildschirmfotos ein, die zeigen:

  • Das Bedienfeld mit allen Schaltflächen und Anzeigen
  • Chart mit SL/TP-Vorschau-Linien
  • Offener Handel mit aktuellen Handelsstufen
  • Einstellungsdialog mit allen Eingaben

Unterstützung und Updates

  • Regelmäßige Updates für MetaTrader 5-Kompatibilität
  • Dokumentation und Setup-Anleitung enthalten
  • Kundensupport bei Fragen zur Lizenzierung und Nutzung

