JMT Funded Man


JMT Funded Man V13 - Panel Profesional de Negociación con Gestión de Riesgo para MetaTrader 5

Visión general

JMT Funded Man V13 es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5,específicamente diseñado para cuentas financiadas y empresas de utilería. Este EA proporciona una interfaz gráfica intuitiva con herramientas avanzadas de gestión de riesgos, lo que permite operaciones precisas y controladas, manteniendo estrictos parámetros de riesgo.Ideal para los operadores financiados, garantiza el cumplimiento de las normas de la empresa prop mediante la prevención de detracciones excesivas a través de la reserva de capital inteligente.

Lo más destacado para las cuentas financiadas: La función de Cantidad Reservada del EA le permite reservar capital intocable, asegurando que su cuenta nunca caiga por debajo de los niveles críticos de drawdown. Los porcentajes de riesgo se calculan siempre a partir del saldo negociable restante (saldo total menos importe reservado), proporcionando la máxima protección y cumplimiento para los retos de las operaciones financiadas.

Características principales

Sistema avanzado de gestión del riesgo

  • Modos de riesgo duales: Elija entre un riesgo basado en porcentajes (por ejemplo, el 2% del saldo de la cuenta) o importes fijos de riesgo de divisas para un control preciso.
  • Protección del importe reservado: Aparte una parte de su saldo como reservas intocables, garantizando la preservación del capital y evitando infracciones de retirada de fondos en cuentas financiadas.
  • Cálculo dinámico de lotes: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes en función de la configuración de riesgo actual y la distancia de stop-loss.
  • Ejecución multiorden: Divide las órdenes grandes en varias más pequeñas si superan los límites del corredor, manteniendo la precisión del riesgo.

Modos flexibles de Stop-Loss

  • Modo 2BAR: Fija el SL en el mínimo más bajo de las dos barras anteriores (para COMPRA) o en el máximo más alto (para VENTA).
  • Modo 1BAR: Utiliza el mínimo/alto de la barra anterior como SL para un posicionamiento conservador.
  • Modo FIJO: Aplica un punto fijo basado en la distancia SL desde el precio de entrada.

Trailing Stop Loss

  • Trailing configurable: Activa/desactiva el SL de arrastre con distancias de paso y disparo ajustables.
  • Ajuste automático: Mueve el SL a su favor a medida que avanza la operación, bloqueando los beneficios.

Control de la relación riesgo-recompensa

  • Relación RR ajustable: Establezca relaciones riesgo-recompensa personalizadas de 1:0,1 a 1:5,0.
  • Cálculo en tiempo real: El TP se posiciona automáticamente en función de la distancia SL y el ratio RR.

Interfaz de usuario profesional

  • Moderno diseño del panel: Elegante panel de control de temática oscura con botones degradados y una jerarquía visual clara.
  • Actualizaciones en tiempo real: Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, P/L flotante, tamaños de lote e importes de riesgo.
  • Operaciones con un solo clic: Botones de COMPRA, VENTA y CIERRE DE TODO para una ejecución instantánea de las operaciones.
  • Información visual: Los botones cambian de color en función de los ajustes activos (por ejemplo, se resalta el modo SL seleccionado).

Visualización avanzada

  • Líneas de previsualización SL/TP: Muestra los posibles niveles SL y TP en el gráfico antes de operar.
  • Líneas de nivel de operación: Muestra las líneas reales de entrada, SL y TP para posiciones abiertas con etiquetas.
  • Longitud fija de 10 barras: Todas las líneas se extienden exactamente 10 barras para una visualización consistente.

Opciones de personalización

  • Posicionamiento de paneles: Coordenadas X/Y ajustables para la colocación del panel.
  • Combinación de colores: Colores de panel, colores de acento y colores de línea personalizables.
  • Frecuencia de actualización: Intervalos de actualización configurables basados en ticks.
  • Número Mágico: Identificador único para las operaciones gestionadas por este EA.
  • Control de deslizamiento: Establece el deslizamiento máximo permitido para la ejecución de la orden.

Manejo de Cuenta y Divisa

  • Soporte multidivisa: Detección automática de la divisa de la cuenta o anulación manual (USD/GBP/EUR).
  • Compatibilidad con brokers: Funciona con varios brokers y tipos de cuenta.
  • Ajustes específicos por símbolo: Las variables globales almacenan los ajustes por símbolo para su uso en varios gráficos.

Cómo funciona

  1. Configuración: Adjunte el EA a su gráfico y configure las entradas a través del diálogo de entradas de MetaTrader 5.
  2. Configuración deRiesgo: Establezca sus preferencias de riesgo (porcentaje o cantidad fija) y el saldo reservado.
  3. Selección del Modo SL: Elija su método de cálculo de stop-loss preferido.
  4. Ajuste RR: Ajuste con precisión su relación riesgo-recompensa.
  5. Ejecución de operaciones: Haga clic en COMPRAR o VENDER para abrir posiciones con tamaño de lote automático y colocación de SL/TP.
  6. Supervisión: Vea las actualizaciones en tiempo real en el panel y las visualizaciones de los gráficos.
  7. Seguimiento (opcional): Habilite el SL de arrastre para proteger los beneficios de las operaciones ganadoras.

Ventajas para operadores con fondos

  • Preparado para la firma Prop: La estricta gestión del riesgo garantiza el cumplimiento de las normas de las cuentas financiadas.
  • Control coherente del riesgo: Nunca supera el riesgo establecido por operación, protegiendo su capital.
  • Presentación profesional: Interfaz limpia y moderna adecuada para evaluaciones de operaciones.
  • Operaciones visuales: Las líneas de los gráficos ayudan a planificar las operaciones y a gestionar las posiciones.
  • Estrategias flexibles: Adaptables a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado.
  • Protección contra pérdidas: El capital reservado evita caer por debajo de los umbrales máximos de detracción, algo fundamental para las cuentas con fondos.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Saldo mínimo de la cuenta: No hay un mínimo estricto, pero requiere fondos suficientes para la configuración del riesgo
  • Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior para un tamaño de lote óptimo
  • Plazos: Funciona en todos los plazos (los ajustes se mantienen con los cambios de plazo)
  • Requisitos del broker: Debe soportar órdenes de mercado, SL/TP y dimensionamiento de posiciones.

Parámetros de entrada

  • CantidadReservada: Cantidad a mantener a salvo de la negociación
  • InitialRiskPercent: Porcentaje de riesgo inicial
  • RiskStep: Incremento para ajustes de riesgo
  • FixedRiskAmount: Importe de riesgo fijo en USD
  • CurrencyRiskStep: Paso para ajustes de riesgo fijos
  • InitialSLMode: Modo SL por defecto (2BAR/1BAR/FIXED)
  • FixedSLPoints: Puntos para el modo SL fijo
  • InitialTPRatio: Relación RR inicial
  • TPRatioStep: Incremento para ajustes RR
  • MagicNumber: Identificador único de operación
  • Deslizamiento: Deslizamiento máximo permitido
  • MaxLotPerOrder: Tamaño máximo de lote por orden
  • ManualAccountCurrency: Divisa de la cuenta de fuerza
  • PanelX/Y: Coordenadas de posición del panel
  • Panel/Accent/RiskPercentColor: Personalización de colores
  • UpdateInterval: Ticks entre actualizaciones
  • TrailingStep/Trigger: Parámetros Trailing SL
  • TradeComment: Comentario personalizado para las operaciones
  • LineWidth/LengthBars: Parámetros de visualización
  • ShowSLTPLines: Activar/desactivar líneas de vista previa
  • Entry/SL/TPLineColor: Personalización del color de las líneas

Capturas de pantalla y demostración

Incluir capturas de pantalla que muestren:

  • El panel de control con todos los botones y pantallas
  • Gráfico con líneas de previsualización SL/TP
  • Abrir operación con los niveles reales
  • Diálogo de configuración con todas las entradas

Soporte y actualizaciones

  • Actualizaciones periódicas para la compatibilidad con MetaTrader 5
  • Documentación y guía de instalación incluidas
  • Asistencia al cliente para cuestiones de licencia y uso

Productos recomendados
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
StopAndTake
Oleksandr Kashyrnyi
5 (1)
Utilidades
Nombre del Producto: StopAndTake — Un script simple para la gestión rápida y precisa de SL/TP Descripción del Producto: StopAndTake es un script ligero e intuitivo diseñado para traders que valoran la velocidad, precisión y confiabilidad al gestionar sus posiciones. Esta herramienta permite actualizar al instante los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las posiciones en el gráfico seleccionado, asegurando la máxima facilidad de uso. Ventajas y Beneficios: Simplicidad: Interfa
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
Asesores Expertos
# MysticTrader - En Busca de la Excelencia ## Un Proyecto en Evolución Estoy desarrollando MysticTrader y busco traders que me ayuden a mejorarlo.  Si pruebas el EA y me das feedback genuino, te lo agradeceré enormemente. ## ️ Características Actuales - Par: EURUSD | Timeframe: H1 - Modos: Normal/Ofensivo - Solo usar en cuentas DEMO - Gestión de riesgo integrada ## Lo Que Busco Específicamente - ¿En qué modo te sentiste más cómodo? - ¿El EA fue fácil de instalar y usar? - ¿Qué mejorarí
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.18 (116)
Asesores Expertos
NODE Neural EA es un Asesor Experto GRATUITO para EURUSD que utiliza una red neuronal para filtrar las mejores oportunidades de mercado y simplificar al máximo el trading automatizado. Está diseñado para ser fácil de usar desde el primer día : lo instalas, ajustas el riesgo y dejas que la lógica interna gestione las entradas y salidas de forma consistente. Antes de empezar, te recomendamos leer la guía de usuario completa para entender todos los ajustes y la filosofía de riesgo: Haz clic aquí pa
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilidades
Advanced Trade Mirror es una potente herramienta de Forex diseñada para operadores que necesitan replicar operaciones de forma instantánea y sin interrupciones en varios terminales de la misma máquina. Con una ejecución ultrarrápida, garantiza cero retrasos en la copia de operaciones, manteniendo la precisión y la eficiencia en entornos de negociación de alta velocidad. Consiga el Trade Mirror Follower aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Especificaciones: Master ID: Valor de ide
FREE
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
VarMomentPulse es un algoritmo de negociación único desarrollado con precisión y flexibilidad, basado en un amplio conjunto de datos históricos. Su funcionamiento se basa en los principios de análisis de cruces entre medias móviles normalizadas y dispersiones a lo largo de varios intervalos de tiempo, lo que le permite descubrir nuevas oportunidades en la evaluación de las tendencias del mercado. Características principales del Robot VarMomentPulse: Adaptabilidad a la volatilidad:El uso del an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilidades
Advanced Trade Mirror es una potente herramienta de Forex diseñada para operadores que necesitan replicar operaciones de forma instantánea y sin interrupciones en varios terminales de la misma máquina. Con una ejecución ultrarrápida, garantiza un retardo cero en la copia de operaciones, manteniendo la precisión y la eficiencia en entornos de negociación de alta velocidad. Consiga Trade Mirror Master aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Especificaciones: Master ID: Valor de ident
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes, Cable Maverick Pro 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de negociación con precisión y confianza.
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Guard Scalper
Entus Sofian
Asesores Expertos
Guard Scalper EA es un Robot Scalper basado en el análisis de la tendencia del mercado. Guard Scalper EA buscará entradas potenciales de alta probabilidad como disparador para entrar en el mercado. Guard Scalper EA es bueno para pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY. Recomendación : Por favor, añada y ejecute el Guard Scalper EA en pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY en marcos de tiempo M5. Puede ejecutar en que los pares simultanuously Atención : Usted puede c
Sunan Giri For MT5
Victor Adhitya
5 (5)
Asesores Expertos
Sunan Giri EA para MT5 por Victoradhitya Divulgación de Riesgos : Futuros, Forex, Acciones, Crypto y el comercio de derivados contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Yo no soy responsable de las pérdidas financieras que pueda incurrir por el uso de este EA! ea utiliza una estrategia sin martingala o estrategia martingala depende de su conjunto cada comercio siempre utiliza un SL oculto EA
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Raba All Utilities EA MT5
Aleix Rabassa Puigdomenech
1 (1)
Utilidades
Todas las funcionalidades de mis asesores expertos en uno solo. Incluye: Raba Time Scheduler EA Raba Challenge Manager EA Raba BreakEven and Trailing StopLoss EA Hazte con el pack! Notas: Activar/desactivar automáticamente el trading algorítmico está desactivado porque las políticas de MQL Market no lo permiten. Cualquier duda me la puedes dejar en comentarios y te la responderé con la mayor brevedad posible. Si esta herramienta te es de utilidad, por favor déjame un comentario y una buena pun
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y ac
FREE
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Asesores Expertos
Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia. Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad. Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee. Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY. Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora d
Pro Experience
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Experiencia Pro Sólo 4 copias disponibles por 99 USD. Próximo precio 199 USD ECN Pro Experience es una estrategia de scalping basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Una de las estrategias más antiguas y fiables con la modernización del autor para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. ¡¡¡¡Lo instalamos en el gráfico de acuerdo con la recomendación y disfrutar de trading!!!! Ventajas de ECN Pro Experience: - óptima relación SL/TP - SL bajo, lo que hace q
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Wirama Rush M9 MT5
Herson Wijaya
Asesores Expertos
Cuenta de monitorización Versión MT4 Wirama Rush M9 MT5 es un sistema de trading avanzado que utiliza múltiples niveles de soporte y resistencia para encontrar el mejor precio en el mercado, integrado con la mejor gestión de riesgo para abrir posiciones cuidadosamente en lotes de tamaño moderado. Pares Principales : NZDCAD,AUDNZD,AUDCAD Plazos : M15 Saldo mínimo para empezar con $5000 o cuenta cent Sólo 10 copias de la EA de 10 a la izquierda en $ 199 Próximo precio $299 Características: Múl
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario