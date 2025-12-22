JMT Funded Man
- Jozsef Mark Toth
- Versión: 1.34
- Activaciones: 20
Visión general
JMT Funded Man V13 es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5,específicamente diseñado para cuentas financiadas y empresas de utilería. Este EA proporciona una interfaz gráfica intuitiva con herramientas avanzadas de gestión de riesgos, lo que permite operaciones precisas y controladas, manteniendo estrictos parámetros de riesgo.Ideal para los operadores financiados, garantiza el cumplimiento de las normas de la empresa prop mediante la prevención de detracciones excesivas a través de la reserva de capital inteligente.
Lo más destacado para las cuentas financiadas: La función de Cantidad Reservada del EA le permite reservar capital intocable, asegurando que su cuenta nunca caiga por debajo de los niveles críticos de drawdown. Los porcentajes de riesgo se calculan siempre a partir del saldo negociable restante (saldo total menos importe reservado), proporcionando la máxima protección y cumplimiento para los retos de las operaciones financiadas.
Características principales
Sistema avanzado de gestión del riesgo
- Modos de riesgo duales: Elija entre un riesgo basado en porcentajes (por ejemplo, el 2% del saldo de la cuenta) o importes fijos de riesgo de divisas para un control preciso.
- Protección del importe reservado: Aparte una parte de su saldo como reservas intocables, garantizando la preservación del capital y evitando infracciones de retirada de fondos en cuentas financiadas.
- Cálculo dinámico de lotes: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes en función de la configuración de riesgo actual y la distancia de stop-loss.
- Ejecución multiorden: Divide las órdenes grandes en varias más pequeñas si superan los límites del corredor, manteniendo la precisión del riesgo.
Modos flexibles de Stop-Loss
- Modo 2BAR: Fija el SL en el mínimo más bajo de las dos barras anteriores (para COMPRA) o en el máximo más alto (para VENTA).
- Modo 1BAR: Utiliza el mínimo/alto de la barra anterior como SL para un posicionamiento conservador.
- Modo FIJO: Aplica un punto fijo basado en la distancia SL desde el precio de entrada.
Trailing Stop Loss
- Trailing configurable: Activa/desactiva el SL de arrastre con distancias de paso y disparo ajustables.
- Ajuste automático: Mueve el SL a su favor a medida que avanza la operación, bloqueando los beneficios.
Control de la relación riesgo-recompensa
- Relación RR ajustable: Establezca relaciones riesgo-recompensa personalizadas de 1:0,1 a 1:5,0.
- Cálculo en tiempo real: El TP se posiciona automáticamente en función de la distancia SL y el ratio RR.
Interfaz de usuario profesional
- Moderno diseño del panel: Elegante panel de control de temática oscura con botones degradados y una jerarquía visual clara.
- Actualizaciones en tiempo real: Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, P/L flotante, tamaños de lote e importes de riesgo.
- Operaciones con un solo clic: Botones de COMPRA, VENTA y CIERRE DE TODO para una ejecución instantánea de las operaciones.
- Información visual: Los botones cambian de color en función de los ajustes activos (por ejemplo, se resalta el modo SL seleccionado).
Visualización avanzada
- Líneas de previsualización SL/TP: Muestra los posibles niveles SL y TP en el gráfico antes de operar.
- Líneas de nivel de operación: Muestra las líneas reales de entrada, SL y TP para posiciones abiertas con etiquetas.
- Longitud fija de 10 barras: Todas las líneas se extienden exactamente 10 barras para una visualización consistente.
Opciones de personalización
- Posicionamiento de paneles: Coordenadas X/Y ajustables para la colocación del panel.
- Combinación de colores: Colores de panel, colores de acento y colores de línea personalizables.
- Frecuencia de actualización: Intervalos de actualización configurables basados en ticks.
- Número Mágico: Identificador único para las operaciones gestionadas por este EA.
- Control de deslizamiento: Establece el deslizamiento máximo permitido para la ejecución de la orden.
Manejo de Cuenta y Divisa
- Soporte multidivisa: Detección automática de la divisa de la cuenta o anulación manual (USD/GBP/EUR).
- Compatibilidad con brokers: Funciona con varios brokers y tipos de cuenta.
- Ajustes específicos por símbolo: Las variables globales almacenan los ajustes por símbolo para su uso en varios gráficos.
Cómo funciona
- Configuración: Adjunte el EA a su gráfico y configure las entradas a través del diálogo de entradas de MetaTrader 5.
- Configuración deRiesgo: Establezca sus preferencias de riesgo (porcentaje o cantidad fija) y el saldo reservado.
- Selección del Modo SL: Elija su método de cálculo de stop-loss preferido.
- Ajuste RR: Ajuste con precisión su relación riesgo-recompensa.
- Ejecución de operaciones: Haga clic en COMPRAR o VENDER para abrir posiciones con tamaño de lote automático y colocación de SL/TP.
- Supervisión: Vea las actualizaciones en tiempo real en el panel y las visualizaciones de los gráficos.
- Seguimiento (opcional): Habilite el SL de arrastre para proteger los beneficios de las operaciones ganadoras.
Ventajas para operadores con fondos
- Preparado para la firma Prop: La estricta gestión del riesgo garantiza el cumplimiento de las normas de las cuentas financiadas.
- Control coherente del riesgo: Nunca supera el riesgo establecido por operación, protegiendo su capital.
- Presentación profesional: Interfaz limpia y moderna adecuada para evaluaciones de operaciones.
- Operaciones visuales: Las líneas de los gráficos ayudan a planificar las operaciones y a gestionar las posiciones.
- Estrategias flexibles: Adaptables a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado.
- Protección contra pérdidas: El capital reservado evita caer por debajo de los umbrales máximos de detracción, algo fundamental para las cuentas con fondos.
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Saldo mínimo de la cuenta: No hay un mínimo estricto, pero requiere fondos suficientes para la configuración del riesgo
- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior para un tamaño de lote óptimo
- Plazos: Funciona en todos los plazos (los ajustes se mantienen con los cambios de plazo)
- Requisitos del broker: Debe soportar órdenes de mercado, SL/TP y dimensionamiento de posiciones.
Parámetros de entrada
- CantidadReservada: Cantidad a mantener a salvo de la negociación
- InitialRiskPercent: Porcentaje de riesgo inicial
- RiskStep: Incremento para ajustes de riesgo
- FixedRiskAmount: Importe de riesgo fijo en USD
- CurrencyRiskStep: Paso para ajustes de riesgo fijos
- InitialSLMode: Modo SL por defecto (2BAR/1BAR/FIXED)
- FixedSLPoints: Puntos para el modo SL fijo
- InitialTPRatio: Relación RR inicial
- TPRatioStep: Incremento para ajustes RR
- MagicNumber: Identificador único de operación
- Deslizamiento: Deslizamiento máximo permitido
- MaxLotPerOrder: Tamaño máximo de lote por orden
- ManualAccountCurrency: Divisa de la cuenta de fuerza
- PanelX/Y: Coordenadas de posición del panel
- Panel/Accent/RiskPercentColor: Personalización de colores
- UpdateInterval: Ticks entre actualizaciones
- TrailingStep/Trigger: Parámetros Trailing SL
- TradeComment: Comentario personalizado para las operaciones
- LineWidth/LengthBars: Parámetros de visualización
- ShowSLTPLines: Activar/desactivar líneas de vista previa
- Entry/SL/TPLineColor: Personalización del color de las líneas
Capturas de pantalla y demostración
Incluir capturas de pantalla que muestren:
- El panel de control con todos los botones y pantallas
- Gráfico con líneas de previsualización SL/TP
- Abrir operación con los niveles reales
- Diálogo de configuración con todas las entradas
Soporte y actualizaciones
- Actualizaciones periódicas para la compatibilidad con MetaTrader 5
- Documentación y guía de instalación incluidas
- Asistencia al cliente para cuestiones de licencia y uso