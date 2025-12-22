Visión general

JMT Funded Man V13 - Panel Profesional de Negociación con Gestión de Riesgo para MetaTrader 5

JMT Funded Man V13 es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5,específicamente diseñado para cuentas financiadas y empresas de utilería. Este EA proporciona una interfaz gráfica intuitiva con herramientas avanzadas de gestión de riesgos, lo que permite operaciones precisas y controladas, manteniendo estrictos parámetros de riesgo.Ideal para los operadores financiados, garantiza el cumplimiento de las normas de la empresa prop mediante la prevención de detracciones excesivas a través de la reserva de capital inteligente.

Lo más destacado para las cuentas financiadas: La función de Cantidad Reservada del EA le permite reservar capital intocable, asegurando que su cuenta nunca caiga por debajo de los niveles críticos de drawdown. Los porcentajes de riesgo se calculan siempre a partir del saldo negociable restante (saldo total menos importe reservado), proporcionando la máxima protección y cumplimiento para los retos de las operaciones financiadas.

Características principales

Sistema avanzado de gestión del riesgo

Modos de riesgo duales : Elija entre un riesgo basado en porcentajes (por ejemplo, el 2% del saldo de la cuenta) o importes fijos de riesgo de divisas para un control preciso.

: Elija entre un riesgo basado en porcentajes (por ejemplo, el 2% del saldo de la cuenta) o importes fijos de riesgo de divisas para un control preciso. Protección del importe reservado : Aparte una parte de su saldo como reservas intocables, garantizando la preservación del capital y evitando infracciones de retirada de fondos en cuentas financiadas.

: Aparte una parte de su saldo como reservas intocables, garantizando la preservación del capital y evitando infracciones de retirada de fondos en cuentas financiadas. Cálculo dinámico de lotes : Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes en función de la configuración de riesgo actual y la distancia de stop-loss.

: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes en función de la configuración de riesgo actual y la distancia de stop-loss. Ejecución multiorden: Divide las órdenes grandes en varias más pequeñas si superan los límites del corredor, manteniendo la precisión del riesgo.

Modos flexibles de Stop-Loss

Modo 2BAR : Fija el SL en el mínimo más bajo de las dos barras anteriores (para COMPRA) o en el máximo más alto (para VENTA).

: Fija el SL en el mínimo más bajo de las dos barras anteriores (para COMPRA) o en el máximo más alto (para VENTA). Modo 1BAR : Utiliza el mínimo/alto de la barra anterior como SL para un posicionamiento conservador.

: Utiliza el mínimo/alto de la barra anterior como SL para un posicionamiento conservador. Modo FIJO: Aplica un punto fijo basado en la distancia SL desde el precio de entrada.

Trailing Stop Loss

Trailing configurable : Activa/desactiva el SL de arrastre con distancias de paso y disparo ajustables.

: Activa/desactiva el SL de arrastre con distancias de paso y disparo ajustables. Ajuste automático: Mueve el SL a su favor a medida que avanza la operación, bloqueando los beneficios.

Control de la relación riesgo-recompensa

Relación RR ajustable : Establezca relaciones riesgo-recompensa personalizadas de 1:0,1 a 1:5,0.

: Establezca relaciones riesgo-recompensa personalizadas de 1:0,1 a 1:5,0. Cálculo en tiempo real: El TP se posiciona automáticamente en función de la distancia SL y el ratio RR.

Interfaz de usuario profesional

Moderno diseño del panel : Elegante panel de control de temática oscura con botones degradados y una jerarquía visual clara.

: Elegante panel de control de temática oscura con botones degradados y una jerarquía visual clara. Actualizaciones en tiempo real : Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, P/L flotante, tamaños de lote e importes de riesgo.

: Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, P/L flotante, tamaños de lote e importes de riesgo. Operaciones con un solo clic : Botones de COMPRA, VENTA y CIERRE DE TODO para una ejecución instantánea de las operaciones.

: Botones de COMPRA, VENTA y CIERRE DE TODO para una ejecución instantánea de las operaciones. Información visual: Los botones cambian de color en función de los ajustes activos (por ejemplo, se resalta el modo SL seleccionado).

Visualización avanzada

Líneas de previsualización SL/TP : Muestra los posibles niveles SL y TP en el gráfico antes de operar.

: Muestra los posibles niveles SL y TP en el gráfico antes de operar. Líneas de nivel de operación : Muestra las líneas reales de entrada, SL y TP para posiciones abiertas con etiquetas.

: Muestra las líneas reales de entrada, SL y TP para posiciones abiertas con etiquetas. Longitud fija de 10 barras: Todas las líneas se extienden exactamente 10 barras para una visualización consistente.

Opciones de personalización

Posicionamiento de paneles : Coordenadas X/Y ajustables para la colocación del panel.

: Coordenadas X/Y ajustables para la colocación del panel. Combinación de colores : Colores de panel, colores de acento y colores de línea personalizables.

: Colores de panel, colores de acento y colores de línea personalizables. Frecuencia de actualización : Intervalos de actualización configurables basados en ticks.

: Intervalos de actualización configurables basados en ticks. Número Mágico : Identificador único para las operaciones gestionadas por este EA.

: Identificador único para las operaciones gestionadas por este EA. Control de deslizamiento: Establece el deslizamiento máximo permitido para la ejecución de la orden.

Manejo de Cuenta y Divisa

Soporte multidivisa : Detección automática de la divisa de la cuenta o anulación manual (USD/GBP/EUR).

: Detección automática de la divisa de la cuenta o anulación manual (USD/GBP/EUR). Compatibilidad con brokers : Funciona con varios brokers y tipos de cuenta.

: Funciona con varios brokers y tipos de cuenta. Ajustes específicos por símbolo: Las variables globales almacenan los ajustes por símbolo para su uso en varios gráficos.

Cómo funciona

Configuración: Adjunte el EA a su gráfico y configure las entradas a través del diálogo de entradas de MetaTrader 5. Configuración deRiesgo: Establezca sus preferencias de riesgo (porcentaje o cantidad fija) y el saldo reservado. Selección del Modo SL: Elija su método de cálculo de stop-loss preferido. Ajuste RR: Ajuste con precisión su relación riesgo-recompensa. Ejecución de operaciones: Haga clic en COMPRAR o VENDER para abrir posiciones con tamaño de lote automático y colocación de SL/TP. Supervisión: Vea las actualizaciones en tiempo real en el panel y las visualizaciones de los gráficos. Seguimiento (opcional): Habilite el SL de arrastre para proteger los beneficios de las operaciones ganadoras.

Ventajas para operadores con fondos

Preparado para la firma Prop : La estricta gestión del riesgo garantiza el cumplimiento de las normas de las cuentas financiadas.

: La estricta gestión del riesgo garantiza el cumplimiento de las normas de las cuentas financiadas. Control coherente del riesgo : Nunca supera el riesgo establecido por operación, protegiendo su capital.

: Nunca supera el riesgo establecido por operación, protegiendo su capital. Presentación profesional : Interfaz limpia y moderna adecuada para evaluaciones de operaciones.

: Interfaz limpia y moderna adecuada para evaluaciones de operaciones. Operaciones visuales : Las líneas de los gráficos ayudan a planificar las operaciones y a gestionar las posiciones.

: Las líneas de los gráficos ayudan a planificar las operaciones y a gestionar las posiciones. Estrategias flexibles : Adaptables a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado.

: Adaptables a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Protección contra pérdidas: El capital reservado evita caer por debajo de los umbrales máximos de detracción, algo fundamental para las cuentas con fondos.

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Saldo mínimo de la cuenta : No hay un mínimo estricto, pero requiere fondos suficientes para la configuración del riesgo

: No hay un mínimo estricto, pero requiere fondos suficientes para la configuración del riesgo Apalancamiento recomendado : 1:100 o superior para un tamaño de lote óptimo

: 1:100 o superior para un tamaño de lote óptimo Plazos : Funciona en todos los plazos (los ajustes se mantienen con los cambios de plazo)

: Funciona en todos los plazos (los ajustes se mantienen con los cambios de plazo) Requisitos del broker: Debe soportar órdenes de mercado, SL/TP y dimensionamiento de posiciones.

Parámetros de entrada

CantidadReservada: Cantidad a mantener a salvo de la negociación

InitialRiskPercent: Porcentaje de riesgo inicial

RiskStep: Incremento para ajustes de riesgo

FixedRiskAmount: Importe de riesgo fijo en USD

CurrencyRiskStep: Paso para ajustes de riesgo fijos

InitialSLMode: Modo SL por defecto (2BAR/1BAR/FIXED)

FixedSLPoints: Puntos para el modo SL fijo

InitialTPRatio: Relación RR inicial

TPRatioStep: Incremento para ajustes RR

MagicNumber: Identificador único de operación

Deslizamiento: Deslizamiento máximo permitido

MaxLotPerOrder: Tamaño máximo de lote por orden

ManualAccountCurrency: Divisa de la cuenta de fuerza

PanelX/Y: Coordenadas de posición del panel

Panel/Accent/RiskPercentColor: Personalización de colores

UpdateInterval: Ticks entre actualizaciones

TrailingStep/Trigger: Parámetros Trailing SL

TradeComment: Comentario personalizado para las operaciones

LineWidth/LengthBars: Parámetros de visualización

ShowSLTPLines: Activar/desactivar líneas de vista previa

Entry/SL/TPLineColor: Personalización del color de las líneas

Capturas de pantalla y demostración

Incluir capturas de pantalla que muestren:

El panel de control con todos los botones y pantallas

Gráfico con líneas de previsualización SL/TP

Abrir operación con los niveles reales

Diálogo de configuración con todas las entradas

Soporte y actualizaciones