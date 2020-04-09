Simple And Unique Tool

工具描述

一个全面的交易助手，让控制触手可及。该工具简化订单执行和仓位管理，同时通过多个AI提供商提供智能支持。

TRADE - 执行多头和空头仓位，具有对冲能力。精确配置止损(SL)和止盈(TP)水平。下达挂单并管理交易量设置。界面支持MARKET和HEDGE模式，可调整SL/TP参数。

CLOSE - 精确管理退出。关闭单个仓位，选择性关闭盈利交易，或用单一操作清空整个投资组合—仓位和挂单。选项包括按方向关闭(BUY/SELL)，按盈利状态，按交易量大小，或按时间(最旧/最新)。

MANAGE - 通过追踪止损功能和盈亏平衡自动化保护收益并限制损失。配置盈亏平衡入场点(BE Start)，激活水平(BE Level)，追踪止损参数(TS Start, TS Step, TS Dist)。随着市场向有利方向移动，您的仓位通过可自定义行为设置自适应调整。

AI - 访问五个领先AI服务的对话辅助，包括Claude(Anthropic)、OpenAI(GPT)、xAI(Grok)、OpenRouter和Google。通过自然语言互动获取市场洞察、策略讨论或一般交易支持。切换上下文保留，启用隐身模式，将AI与当前交易数据配对。

OTHERS - 通过详细的账户历史和统计数据回顾您的交易之旅。跟踪包括总交易数、胜率(示例显示66.67%)、平均盈利/亏损交易、连续胜/负次数在内的表现指标。访问悉尼、东京、法兰克福、伦敦和纽约市场的全球交易时段监控。

AI设置指南(Option + O菜单)

添加AI服务URL

OpenRouter

URL: https://openrouter.ai/api/v1

获取API密钥: 访问 https://openrouter.ai → 注册 → 创建API密钥

特性: 通过单一端点访问400多个来自多个提供商的AI模型

与OpenAI SDK格式兼容

Claude (Anthropic)

URL: https://api.anthropic.com/v1/messages

获取API密钥: 访问 https://console.anthropic.com → 账户设置 → API密钥

模型: claude-sonnet-4-5, claude-opus-4-1, claude-haiku-4-5

最适合: 复杂推理、编码辅助、详细分析

OpenAI (GPT)

URL: https://api.openai.com/v1

获取API密钥: 访问 https://platform.openai.com → API密钥 → 创建新密钥

模型: GPT-4, GPT-5, o3-mini, o3-pro

最适合: 一般对话、创意任务、广泛知识查询

xAI (Grok)

URL: https://api.x.ai/v1

获取API密钥: 访问 https://x.ai/api → 创建账户 → 管理API密钥

模型: grok-4, grok-beta

最适合: 实时信息、X平台集成、当前事件

Google AI

URL: https://generativelanguage.googleapis.com/v1

获取API密钥: 访问 https://makersuite.google.com → 获取API密钥

模型: Gemini Pro, Gemini Ultra

最适合: 多模态任务、大上下文窗口

配置步骤