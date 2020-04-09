Simple And Unique Tool

一个全面的交易助手，让控制触手可及。该工具简化订单执行和仓位管理，同时通过多个AI提供商提供智能支持。

TRADE - 执行多头和空头仓位，具有对冲能力。精确配置止损(SL)和止盈(TP)水平。下达挂单并管理交易量设置。界面支持MARKET和HEDGE模式，可调整SL/TP参数。

CLOSE - 精确管理退出。关闭单个仓位，选择性关闭盈利交易，或用单一操作清空整个投资组合—仓位和挂单。选项包括按方向关闭(BUY/SELL)，按盈利状态，按交易量大小，或按时间(最旧/最新)。

MANAGE - 通过追踪止损功能和盈亏平衡自动化保护收益并限制损失。配置盈亏平衡入场点(BE Start)，激活水平(BE Level)，追踪止损参数(TS Start, TS Step, TS Dist)。随着市场向有利方向移动，您的仓位通过可自定义行为设置自适应调整。

AI - 访问五个领先AI服务的对话辅助，包括Claude(Anthropic)、OpenAI(GPT)、xAI(Grok)、OpenRouter和Google。通过自然语言互动获取市场洞察、策略讨论或一般交易支持。切换上下文保留，启用隐身模式，将AI与当前交易数据配对。

OTHERS - 通过详细的账户历史和统计数据回顾您的交易之旅。跟踪包括总交易数、胜率(示例显示66.67%)、平均盈利/亏损交易、连续胜/负次数在内的表现指标。访问悉尼、东京、法兰克福、伦敦和纽约市场的全球交易时段监控。

AI设置指南(Option + O菜单)

添加AI服务URL

OpenRouter

Claude (Anthropic)

OpenAI (GPT)

xAI (Grok)

  • URL: https://api.x.ai/v1
  • 获取API密钥: 访问 https://x.ai/api → 创建账户 → 管理API密钥
  • 模型: grok-4, grok-beta
  • 最适合: 实时信息、X平台集成、当前事件

Google AI

配置步骤

  1. 在AI面板打开Option + O菜单
  2. 选择要配置的AI提供商
  3. 输入上述列表中的基础URL
  4. 粘贴您的API密钥(保持安全 - 切勿公开分享)
  5. 可选: 配置模型偏好、温度、最大令牌数
  6. 用简单查询测试连接
  7. 为将来的会话保存设置.

