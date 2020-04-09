Simple And Unique Tool

Descrição da Ferramenta

Um assistente de negociação abrangente que coloca o controle na ponta dos seus dedos. A ferramenta simplifica a execução de ordens e o gerenciamento de posições enquanto oferece suporte inteligente através de múltiplos provedores de IA.

TRADE - Execute posições compradas e vendidas com capacidades de hedge. Configure níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) com precisão. Coloque ordens pendentes e gerencie configurações de volume. A interface suporta modos MARKET e HEDGE com parâmetros SL/TP ajustáveis.

CLOSE - Gerencie saídas com precisão. Feche posições individuais, feche negociações lucrativas seletivamente, ou limpe todo o seu portfólio—posições e ordens pendentes—com uma única ação. As opções incluem fechar por direção (BUY/SELL), por status de lucratividade, por tamanho de volume, ou por tempo (mais antiga/mais nova).

MANAGE - Proteja ganhos e limite perdas com funcionalidade de trailing stop e automação de ponto de equilíbrio. Configure pontos de entrada de equilíbrio (BE Start), níveis de ativação (BE Level), parâmetros de trailing stop (TS Start, TS Step, TS Dist). Suas posições se adaptam conforme os mercados se movem a seu favor com configurações de comportamento personalizáveis.

AI - Acesse assistência conversacional de cinco serviços de IA líderes incluindo Claude (Anthropic), OpenAI (GPT), xAI (Grok), OpenRouter e Google. Obtenha insights de mercado, discussões de estratégias ou suporte geral de negociação através de interação em linguagem natural. Alterne retenção de contexto, habilite modo furtivo e emparelhe IA com dados de negociação atuais.

OTHERS - Revise sua jornada de negociação com histórico detalhado de conta e estatísticas. Rastreie métricas de desempenho incluindo negociações totais, taxa de vitórias (exemplo mostrado 66.67%), negociações vencedoras/perdedoras médias, sequências consecutivas de vitórias/derrotas. Acesse o monitoramento de sessões de tempo global para os mercados de Sydney, Tóquio, Frankfurt, Londres e Nova York.

Guia de Configuração de IA (Menu Option + O)

Adicionar URLs de Serviços de IA

OpenRouter

  • URL: https://openrouter.ai/api/v1
  • Obter Chave API: Visite https://openrouter.ai → Registre-se → Crie chave API
  • Recursos: Acesso a mais de 400 modelos de IA de múltiplos provedores através de um único endpoint
  • Compatível com formato OpenAI SDK

Claude (Anthropic)

OpenAI (GPT)

xAI (Grok)

  • URL: https://api.x.ai/v1
  • Obter Chave API: Visite https://x.ai/api → Criar conta → Gerenciar chaves API
  • Modelos: grok-4, grok-beta
  • Melhor para: Informação em tempo real, integração com plataforma X, eventos atuais

Google AI

Passos de Configuração

  1. Abra o menu Option + O no painel de IA
  2. Selecione o provedor de IA que deseja configurar
  3. Insira a URL base da lista acima
  4. Cole sua chave API (mantenha segura - nunca compartilhe publicamente)
  5. Opcional: Configure preferências de modelo, temperatura, tokens máximos
  6. Teste a conexão com uma consulta simples
  7. Salve as configurações para sessões futuras.

Produtos recomendados
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitários
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitários
EA auto takeprofit, compra/venda automática, gestor de volume, negociação lateral, ponto aberto final 1 – Compra/venda de abertura automática O EA abre automaticamente a compra ou venda de acordo com as definições: lucro, stoploss, volume. Gestão de volume: número total de encomendas e tamanho fixo 2 – Take Profit automático: Take Profit com lucro mínimo de acordo com as definições, botão Take Profit de acordo com o lucro mínimo e máximo 3 – Processamento de ordens: existem 3 níveis de stoploss
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Experts
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Experts
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
Auto-Hedge System Description The auto-hedge system is a dynamic risk management tool designed to protect trading accounts from significant drawdowns while enabling opportunities for recovery and profit. When enabled, the system continuously monitors the account's drawdown relative to the initial balance recorded at the time of activation. Once the drawdown reaches the predefined trigger percentage, the auto-hedge mechanism initiates. At this point, the system executes hedge orders against all o
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitários
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
Utilitários
Professional automated trade management utility that instantly sets Take Profit and Stop Loss on all your trades, with advanced Breakeven and Trailing Stop features. Perfect for scalpers and day traders who want hands-free risk management. Key Features: Instant TP/SL placement on all trades (manual or automated) Smart Breakeven system - locks profits automatically Advanced Trailing Stop - follows winning trades dynamically Fully customizable - adjust all parameters to your strategy
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Um utilitário para definir automaticamente os níveis de equilíbrio, transfere as negociações para o equilíbrio ao passar uma determinada distância. Permite que você minimize os riscos. Criado por um trader profissional para traders. O utilitário funciona com quaisquer ordens de mercado abertas por um trader manualmente ou usando consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Versão MT4 https://www.mql5.com/en/
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitários
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
News Stopper
Biswarup Banerjee
Utilitários
News Stopper MT5 é uma utilidade para MetaTrader 5 projetada para proteger negociações, fechando-as automaticamente quando um evento noticioso iminente é detectado. Esta ferramenta gerencia tanto negociações manuais quanto impulsionadas por EA, oferecendo opções configuráveis para lidar com diferentes níveis de impacto de notícias e proteger seu portfólio durante condições de mercado voláteis causadas por comunicados de imprensa. Baixe e teste a versão demo do News Stopper em sua conta demo aqui
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitários
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitários
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitários
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Trad
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilitários
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Mais do autor
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Indicador de Pressão Compradores-Vendedores exibe sentimento de mercado em múltiplos timeframes de M1 a D1. Calcula percentuais de pressão de compra e venda usando análise de momentum de médias móveis durante um período configurável. O painel visual mostra barras de progresso com força compradora em verde-azulado e domínio vendedor em vermelho, junto com valores percentuais quando significativos. Cada timeframe inclui medição de força de tendência ADX com indicadores direcionais mostrando tend
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador High Low Cloud Trend é uma ferramenta de análise técnica baseada em canais que identifica a direção da tendência e oportunidades de reversão à média através de limites de preço adaptativos. O sistema opera calculando a máxima mais alta e a mínima mais baixa ao longo de um período de retrospectiva especificado, criando limites de canal externos que definem a faixa geral de preço. Um canal interno secundário usa um período mais curto (um quarto do período de retrospectiva principal) pa
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Um sistema sofisticado de confirmação de tendência que combina bandas de volatilidade SuperTrend com filtros de momento RSI e tendência MACD para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. O indicador recolore velas com base em tripla confirmação - velas verdes aparecem quando SuperTrend é altista E RSI está acima de 50 E MACD é positivo, enquanto velas vermelhas requerem todas as três confirmações baixistas simultaneamente. Lógica de Sinais - O sistema u
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Uma ferramenta de análise de momentum que detecta reversões de tendência através de padrões de convergência de médias móveis. O indicador exibe histogramas azuis para momentum altista e histogramas vermelhos para condições baixistas, enquanto desenha automaticamente linhas de tendência entre picos e vales significativos. Sistema de Alertas : Escolha entre dois modos - Alertas de Barra Atual (alertsOnCurrent = true) disparam imediatamente em barras em desenvolvimento mas podem
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços através de várias etapas computacionais: Análise Alto-Baixo : Calcula a
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O indicador FNCD constitui uma ferramenta avançada de análise técnica que combina a transformação de Fisher com normalização estatística de preços para criar um oscilador sofisticado. A base começa com a normalização do escore Z, onde os dados de preços são padronizados calculando quantos desvios padrão o preço atual está de sua média móvel durante um período específico. Este processo de normalização transforma movimentos d
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador MOON SNIPER é uma ferramenta de detecção de rompimentos que combina análise de ação de preço com matemática de Distribuição Gaussiana para identificar pontos de entrada de alta probabilidade no trading forex. Mecanismo Principal: O indicador calcula níveis de suporte e resistência usando distribuição estatística de preços ao invés de pontos de pivot tradicionais. Aplica princípios de Distribuição Gaussiana para determinar onde o preço tem maior probabilidade de encontrar equilíbrio e
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Três sistemas de bandas RSI separados exibidos simultaneamente no seu gráfico para análise abrangente do mercado. Cada sistema calcula níveis de suporte e resistência baseados em valores RSI com períodos e limiares personalizáveis. O indicador fornece sinais visuais de negociação através de marcadores de seta quando o preço rompe através das bandas calculadas. Sinais de compra aparecem quando o preço se move acima da banda inferior após estar abaixo dela, enquanto sinais de venda são acionados q
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estratégia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula o MACD a partir de valores do oscilador  Oscillator of a Moving Average para identificar pontos de entrada precisos para scalping. O sistema detecta mudanças de impulso quando a média móvel exponencial rápida cruza a média móvel exponencial lenta, depois filtra estes sinais através de um alisamento secundário da linha de sinal. Setas aparecem no gráfico no momento exato do cruzamento, com setas verdes marcando
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo. Recursos Principais: Métodos Duplos de Reversão Delta Fixo: defina um limite de pr
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador Linear Regression Volume Profile combina análise de regressão linear com perfilagem de distribuição de volume para criar uma ferramenta sofisticada de visualização de estrutura de mercado. A fundação começa com o cálculo de regressão linear através de um número especificado de barras históricas, computando tanto a inclinação quanto os valores de intersecção do eixo Y que definem a trajetória da linha de tendência através da ação de preço. Esta linha de regressão serve como eixo centr
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilíbrios de preço em três velas onde o intervalo da vela central não é totalmente sobreposto pelas velas adjacentes. Estas lacunas revelam interrupções temporárias do fluxo de ordens causadas por pressão súbita de compra ou venda durante períodos voláteis. Filtro de Volume O filtro de volume garante que as lacunas apareçam apenas quando apoiadas por atividade de negociação significativa. Lacunas de alta exigem direção positiva da vela (fec
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário