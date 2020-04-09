Simple And Unique Tool

Descrição da Ferramenta

Um assistente de negociação abrangente que coloca o controle na ponta dos seus dedos. A ferramenta simplifica a execução de ordens e o gerenciamento de posições enquanto oferece suporte inteligente através de múltiplos provedores de IA.

TRADE - Execute posições compradas e vendidas com capacidades de hedge. Configure níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) com precisão. Coloque ordens pendentes e gerencie configurações de volume. A interface suporta modos MARKET e HEDGE com parâmetros SL/TP ajustáveis.

CLOSE - Gerencie saídas com precisão. Feche posições individuais, feche negociações lucrativas seletivamente, ou limpe todo o seu portfólio—posições e ordens pendentes—com uma única ação. As opções incluem fechar por direção (BUY/SELL), por status de lucratividade, por tamanho de volume, ou por tempo (mais antiga/mais nova).

MANAGE - Proteja ganhos e limite perdas com funcionalidade de trailing stop e automação de ponto de equilíbrio. Configure pontos de entrada de equilíbrio (BE Start), níveis de ativação (BE Level), parâmetros de trailing stop (TS Start, TS Step, TS Dist). Suas posições se adaptam conforme os mercados se movem a seu favor com configurações de comportamento personalizáveis.

AI - Acesse assistência conversacional de cinco serviços de IA líderes incluindo Claude (Anthropic), OpenAI (GPT), xAI (Grok), OpenRouter e Google. Obtenha insights de mercado, discussões de estratégias ou suporte geral de negociação através de interação em linguagem natural. Alterne retenção de contexto, habilite modo furtivo e emparelhe IA com dados de negociação atuais.

OTHERS - Revise sua jornada de negociação com histórico detalhado de conta e estatísticas. Rastreie métricas de desempenho incluindo negociações totais, taxa de vitórias (exemplo mostrado 66.67%), negociações vencedoras/perdedoras médias, sequências consecutivas de vitórias/derrotas. Acesse o monitoramento de sessões de tempo global para os mercados de Sydney, Tóquio, Frankfurt, Londres e Nova York.

Guia de Configuração de IA (Menu Option + O)

Adicionar URLs de Serviços de IA

OpenRouter

URL: https://openrouter.ai/api/v1

Obter Chave API: Visite https://openrouter.ai → Registre-se → Crie chave API

Recursos: Acesso a mais de 400 modelos de IA de múltiplos provedores através de um único endpoint

Compatível com formato OpenAI SDK

Claude (Anthropic)

URL: https://api.anthropic.com/v1/messages

Obter Chave API: Visite https://console.anthropic.com → Configurações da Conta → Chaves API

Modelos: claude-sonnet-4-5, claude-opus-4-1, claude-haiku-4-5

Melhor para: Raciocínio complexo, assistência de codificação, análise detalhada

OpenAI (GPT)

URL: https://api.openai.com/v1

Obter Chave API: Visite https://platform.openai.com → Chaves API → Criar nova chave

Modelos: GPT-4, GPT-5, o3-mini, o3-pro

Melhor para: Conversa geral, tarefas criativas, consultas de conhecimento amplo

xAI (Grok)

URL: https://api.x.ai/v1

Obter Chave API: Visite https://x.ai/api → Criar conta → Gerenciar chaves API

Modelos: grok-4, grok-beta

Melhor para: Informação em tempo real, integração com plataforma X, eventos atuais

Google AI

URL: https://generativelanguage.googleapis.com/v1

Obter Chave API: Visite https://makersuite.google.com → Obter chave API

Modelos: Gemini Pro, Gemini Ultra

Melhor para: Tarefas multimodais, janelas de contexto grandes

Passos de Configuração