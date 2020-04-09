Simple And Unique Tool

Описание Инструмента

Комплексный торговый помощник, который предоставляет полный контроль. Инструмент оптимизирует исполнение ордеров и управление позициями, предлагая интеллектуальную поддержку через нескольких провайдеров AI.

TRADE - Открывайте длинные и короткие позиции с возможностью хеджирования. Настраивайте уровни стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) с точностью. Размещайте отложенные ордера и управляйте объемом. Интерфейс поддерживает режимы MARKET и HEDGE с настраиваемыми параметрами SL/TP.

CLOSE - Управляйте выходами с точностью. Закрывайте отдельные позиции, только прибыльные сделки, или очищайте весь портфель—позиции и отложенные ордера—одним действием. Опции включают закрытие по направлению (BUY/SELL), по прибыльности, по объему, или по времени (старые/новые).

MANAGE - Защищайте прибыль и ограничивайте убытки с трейлинг-стопом и автоматическим безубытком. Настраивайте точки входа безубытка (BE Start), уровни активации (BE Level), параметры трейлинг-стопа (TS Start, TS Step, TS Dist). Ваши позиции адаптируются к движению рынка с настраиваемым поведением.

AI - Доступ к разговорной помощи от пяти ведущих AI-сервисов включая Claude (Anthropic), OpenAI (GPT), xAI (Grok), OpenRouter и Google. Получайте рыночные инсайты, обсуждайте стратегии или получайте общую торговую поддержку через естественный язык. Переключайте сохранение контекста, включайте режим скрытности и связывайте AI с текущими торговыми данными.

OTHERS - Просматривайте историю торговли с подробной статистикой аккаунта. Отслеживайте метрики производительности включая общее количество сделок, процент выигрышей (пример 66.67%), средние выигрышные/проигрышные сделки, серии последовательных побед/поражений. Доступ к мониторингу глобальных торговых сессий для Сиднея, Токио, Франкфурта, Лондона и Нью-Йорка.

Руководство по Настройке AI (Меню Option + O)

Добавление URL AI-Сервисов

OpenRouter

URL: https://openrouter.ai/api/v1

Получить API ключ: Посетите https://openrouter.ai → Зарегистрируйтесь → Создайте API ключ

Возможности: Доступ к 400+ AI моделям от нескольких провайдеров через единую точку

Совместим с форматом OpenAI SDK

Claude (Anthropic)

URL: https://api.anthropic.com/v1/messages

Получить API ключ: Посетите https://console.anthropic.com → Настройки → API ключи

Модели: claude-sonnet-4-5, claude-opus-4-1, claude-haiku-4-5

Лучше для: Сложного анализа, помощи с кодом, детального разбора

OpenAI (GPT)

URL: https://api.openai.com/v1

Получить API ключ: Посетите https://platform.openai.com → API ключи → Создать новый

Модели: GPT-4, GPT-5, o3-mini, o3-pro

Лучше для: Общих диалогов, творческих задач, широких запросов знаний

xAI (Grok)

URL: https://api.x.ai/v1

Получить API ключ: Посетите https://x.ai/api → Создайте аккаунт → Управление API ключами

Модели: grok-4, grok-beta

Лучше для: Информации в реальном времени, интеграции с X, текущих событий

Google AI

URL: https://generativelanguage.googleapis.com/v1

Получить API ключ: Посетите https://makersuite.google.com → Получить API ключ

Модели: Gemini Pro, Gemini Ultra

Лучше для: Мультимодальных задач, больших контекстных окон

Шаги Настройки