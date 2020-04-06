Luz De Luna Pro

🏆 LUZ DE LUNA PRO 🏆

El sistema profesional de comercio de doble par con 80%+ tasa de ganancias

⭐ EURUSD, GBPUSD ¡TASA DE GANANCIAS DEL 79-82% EN AMBOS PARES!

⭐ $1,280+ GANANCIA COMBINADA | BAJO 7% DE DRAWDOWN.

EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD

GBPUSD: 82,3% DE GANANCIAS | 2,88 PF | 6,20% DD

Consistentemente Rentable - Bajo Riesgo - Alta Tasa de Ganancias Profesional

Optimización en 3 fases Calidad de modelado al 90% "¡8 DE CADA 10 OPERACIONES GANAN!" PRECIO DE LANZAMIENTO: $179-229

⭐ POR QUÉ ES DIFERENTE ⭐

La mayoría de los EA prometen altos rendimientos pero destruyen su cuenta con detracciones del 30-50%. Luz De Luna Pro es diferente.

Priorizamos la PROTECCIÓN DEL CAPITAL en primer lugar, luego optimizamos para obtener ganancias consistentes. ¿El resultado? Un EA de nivel profesional con una gestión del riesgo de nivel institucional que realmente funciona.

¡(Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra para la configuración correcta!)

📊 RESULTADOS DE BACKTEST VERIFICADOS

EURUSD Rendimiento (2 Años | 90% Calidad de Modelado)

✅ Ganancia Total: 26% ($520 sobre $2000) ✅ Factor de Ganancia: 3.58 (¡Excepcional!) ✅ Tasa de Ganancias: 79.5% (¡8 de cada 10 operaciones ganan!) ✅ Drawdown Máximo: Sólo 4,69% ✅ Total de Operaciones: 78 ✅ Rentabilidad Anual: ~13%

Rendimiento GBPUSD (3 Años | 90% Calidad de Modelo)

✅ Beneficio Total: 38% ($764 sobre $2000) ✅ Factor de Beneficio: 2.88 (¡Excelente!) ✅ Tasa de Ganancias: 82.3% (¡8+ de cada 10 operaciones ganan!) ✅ Drawdown Máximo: Sólo 6,20% ✅ Total de Operaciones: 158 ✅ Rentabilidad Anual: ~12.5%

Estadísticas combinadas

🎯 Tasa media de ganancias: 80%+ en ambos pares 🎯 Ganancias combinadas: $1,280+ en el periodo de prueba 🎯 Ambos pares por debajo del 7% de drawdown 🎯 Retornos mensuales consistentes 🎯 236 operaciones verificadas en total

💎 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🛡️ Gestión profesional del riesgo

  • Drawdown ultra bajo: Máximo 6.2% (¡la mayoría de los EAs tienen 20-50%!)
  • Tamaño de posición dinámico: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de su tolerancia al riesgo
  • Múltiples filtros de seguridad: Filtro de spread, filtro de tiempo, límite de pérdida diario
  • Sistema Stop Loss inteligente: Protege su capital en cada operación

🎯 S istema de Entrada Inteligente

  • Estrategia de triple confirmación: Sesgo diario + cruce de doble EMA + confirmación del RSI.
  • Enfoque de seguimiento de tendencia: Sólo opera en la dirección de la tendencia del timeframe superior
  • Filtro de pendiente: Asegura el impulso antes de la entrada
  • No Martingale, No Grid: Estrategia técnica pura con ventaja probada

Gestión avanzada de operaciones

  • Punto de equilibrio dinámico: Mueve automáticamente el stop loss al punto de entrada tras el umbral de beneficios
  • Trailing Stop Inteligente: Captura grandes movimientos mientras protege los beneficios
  • Take Profit optimizado: Relación riesgo-recompensa optimizada para cada par
  • Seguimiento en tiempo real: La consola muestra las operaciones activas y el rendimiento diario

⚙️ Optimización específica para cada par

  • Configuración EURUSD: Optimizada profesionalmente mediante pruebas en 3 fases
  • Ajustes GBPUSD: Optimizados por separado para las características únicas del Cable
  • No es una talla única: cada par tiene parámetros personalizados para obtener el máximo rendimiento.
  • Probado en todas las condiciones del mercado: Probado en periodos de tendencia, oscilación y volatilidad.

🔬 ¿QUÉ HACE A ELITE?

Proceso científico de optimización en 3 fases

Fase 1 - Optimización de la gestión de riesgos

  • Niveles de Stop Loss
  • Ratios de toma de beneficios
  • Tamaño de la posición
  • Límites diarios de operaciones

Fase 2 - Optimización de la señal de entrada

  • Periodos EMA
  • Ajustes RSI
  • Filtros de sesgo
  • Umbrales de pendiente

Fase 3 - Optimización de la gestión comercial

  • Activadores de punto muerto
  • Niveles de trailing stop
  • Estrategias de salida
  • Protección de beneficios

Resultados: Todos los parámetros han sido científicamente probados y validados en miles de operaciones.

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

Pares admitidos

  • EURUSD (Principal)
  • GBPUSD (Principal)
  • Ajustes optimizados incluidos para ambos

Marco temporal

  • H4 (gráficos de 4 horas)
  • Filtro de sesgo diario para la tendencia del timeframe superior

Estilo de negociación

  • Swing/Posición
  • 1-3 configuraciones al día como máximo
  • Duración media de las operaciones 1-5 días
  • Sin scalping ni negociación de alta frecuencia

Indicadores utilizados

  • Medias móviles exponenciales (EMA)
  • Índice de fuerza relativa (RSI)
  • Filtro diario de sesgo tendencial

Requisitos de la cuenta

  • Depósito mínimo: $500 (recomendado $1000+)
  • Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Cualquiera (Standard, ECN, Raw Spread)
  • Corredor: Cualquier broker regulado

🎛️ PARÁMETROS PERSONALIZABLES

Gestión de riesgos

  • Riesgo por operación (0,5% - 5%)
  • Opción de tamaño de lote fijo
  • Máximo de configuraciones por día
  • Porcentaje de límite de pérdida diario
  • Órdenes por configuración (1-2)

Filtros de entrada

  • Periodos EMA (ajustable)
  • Periodo RSI (ajustable)
  • Umbral de pendiente mínima
  • Filtro de spread máximo
  • Restricciones de tiempo de negociación

Gestión de operaciones

  • Inicio del punto de equilibrio (pips)
  • Inicio del trailing stop (pips)
  • Distancia del trailing stop (pips)
  • Stop loss (pips)
  • Multiplicador de riesgo/recompensa

Modos de negociación

  • Modo sólo largo
  • Sólo en corto
  • Ambas direcciones (por defecto)

FUNCIONES FÁCILES DE USAR

Fácil configuración: Cargar EA, seleccionar preajuste, empezar a operar ✅ Preajustes preconfigurados: Ajustes EURUSD y GBPUSD incluidos ✅ Documentación detallada: Guía de instalación paso a paso ✅ Feedback visual: Indicadores en el gráfico e información en la consola ✅ No requiere DLL: Código MQL4 puro, sin dependencias externas ✅ Compra única: Sin cuotas mensuales, suyo para siempre ✅ Actualizaciones gratuitas: Recibe actualizaciones de la v1.x sin coste adicional

🏅 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

✅ Perfecto para:

  • Traders conservadores que dan prioridad a la preservación del capital
  • Operadores swing que buscan beneficios consistentes a medio plazo
  • Profesionales que buscan una gestión del riesgo de calidad institucional
  • Traders cansados de los EAs inestables y de alta caída
  • Cualquiera que desee un crecimiento fiable y constante de su cuenta
  • Operadores a tiempo parcial que no pueden mirar los gráficos 24 horas al día, 7 días a la semana

❌ No es para:

  • Estafadores que buscan más de 50 operaciones al día
  • Jugadores que buscan un 500% de rentabilidad mensual
  • Los comerciantes no están dispuestos a aceptar 6-8 operaciones perdedoras de cada 100
  • Aquellos que esperan convertir $100 en $10,000 de la noche a la mañana

AVISO DE RIESGO

Luz De Luna Pro es una herramienta de comercio profesional con backtests verificados, pero:

  • El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
  • Todo comercio implica riesgo de pérdida
  • Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder
  • Recomendamos empezar con un riesgo mínimo
  • Realice pruebas de demostración antes de empezar a operar
  • Utilice una gestión de riesgos adecuada en todo momento

La tasa de ganancias superior al 80% y el bajo drawdown se basan en pruebas históricas. Los resultados en vivo pueden variar en función de las condiciones del broker, el deslizamiento, los diferenciales y las condiciones del mercado.

📦 QUÉ INCLUYE

Al comprar WINNER EA v1.21 - ELITE EDITION, usted recibe:

  1. Archivo EA completo (.ex4 para MT4)
  2. Preajuste optimizado para EURUSD (archivo de configuración).
  3. GBPUSD Optimizado Preset (Establecer archivo)
  4. Guía de instalación (PDF)
  5. Manual del usuario (PDF con todos los ajustes explicados)
  6. ✅ Informe de optimización (Resultados detallados de backtest)
  7. ✅ So porte por correo electrónico (Asistencia técnica)
  8. Actualizaciones gratuitas (Todas las versiones v1.x)

💰 INVERSIÓN

Precio de lanzamiento: 149,99 $ (Tiempo limitado - Primeros 50 compradores)

Precio regular: $249

Lo que realmente obtienes:

  • EA profesional por valor de miles en costes de desarrollo
  • Optimización en 3 fases (meses de pruebas)
  • Dos estrategias de pares de divisas totalmente optimizadas
  • Gestión de riesgos a nivel institucional
  • Asistencia y actualizaciones continuas
  • Herramienta que puede generar rendimientos constantes durante años

ROI Potencial: Si el EA genera incluso un 10% anual en una cuenta de $1000, usted recupera su inversión en menos de 2 años. Cada año después es pura ganancia.


⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Antes de comprar:

  1. Pruebe primero la demo: Pruebe siempre en demo durante 2-4 semanas
  2. Empiece con poco: Empiece con ajustes de riesgo mínimo (0,5-1%)
  3. Utilice los ajustes preestablecidos: Los ajustes de EURUSD y GBPUSD están optimizados
  4. Siga las directrices: Lea el manual antes de empezar a operar
  5. Broker adecuado: Utilice un broker regulado con spreads razonables

Notas de optimización:

  • EURUSD configuración optimizada en datos de 2 años (2023-2024)
  • Configuración de GBPUSD optimizada con datos a 3 años (2022-2024)
  • Calidad de modelado del 90% (máxima precisión disponible)
  • Ambos probados a través de múltiples condiciones de mercado
  • Ajustes adaptables a las distintas fases del mercado

🌟 LA diferencia de Luz De Luna Pro:

La mayoría de los EA se centran en beneficios llamativos con un riesgo insostenible. Nosotros adoptamos un enfoque diferente:

  1. La preservación del capital en primer lugar: Diseñamos para un drawdown bajo desde el primer día
  2. Optimización científica: Proceso de prueba en 3 fases, no parámetros aleatorios
  3. Expectativas realistas: Rentabilidad anual del 10-15% con una depreciación <7
  4. Calidad profesional: Gestión de riesgos de calidad institucional
  5. Estrategia Dual-Pair: Dos estrategias optimizadas de forma independiente
  6. Transparencia: Pruebas reales verificadas, no palabrería de marketing

Este es el EA con el que operaríamos con nuestro propio dinero.

🚀 COMIENZA TU VIAJE

Deja de apostar con EAs de alto riesgo que revientan tu cuenta.

Comience a operar como un profesional con Luz De Luna Pro.

80%+ Tasa de Ganancias - <7% Drawdown - Resultados Verificados - Gestión de Riesgo Profesional

❓ PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona en MT5? R: Actualmente sólo MT4. MT5 versión prevista para el futuro lanzamiento.

P: ¿Puedo utilizarlo con otros pares? R: Está optimizado para EURUSD y GBPUSD. Otros pares no se recomiendan sin re-optimización.

P: ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cuenta? R: $500 mínimo, $1000+ recomendado para operar cómodamente.

P: ¿Requiere VPS? R: Se recomienda para un mejor rendimiento, pero no es necesario. El EA opera en el marco temporal H4.

P: ¿Cuántas operaciones por día? R: Una media de 1-2 operaciones al día como máximo por par. Es un sistema de swing trading.

P: ¿Es un sistema de martingala o rejilla? R: No. Es una estrategia técnica pura con un stop loss fijo en cada operación.

P: ¿Funcionará con mi broker? R: Sí, funciona con cualquier broker MT4. Mejor con brokers ECN/de spread bajo.

P: ¿Necesito verlo 24/7? R: No. Compruébelo una o dos veces al día. El EA gestiona todo automáticamente.

🏆 LISTO PARA CONVERTIRSE EN UN GANADOR?

Únete a los traders de élite que priorizan las ganancias consistentes sobre las apuestas arriesgadas.

Precio de lanzamiento limitado: $149.99 (Regular $249)

Haga clic en "Añadir al carrito" y comience su viaje hacia el trading profesional.

Luz De Luna Pro Trading Profesional. Resultados Profesionales. 2025 Todos los derechos reservados

