NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Experten
- Claus Nordhausen
- Version: 1.4
Zweck / Strategie
Dieser Expert Advisor setzt einen RSI-Pullback-Ansatz für den Nasdaq (USTEC) um und nutzt die Korrelation zum S&P 500 (US500) als Marktfilter. Ziel ist es, Pullbacks in bestehenden Trends zu handeln und Seitwärtsphasen bzw. gegenläufige Marktbedingungen zu vermeiden.
Signal-Logik (vereinfacht)
-
Trend-Bias (USTEC): Bestimmung der Trendrichtung (z. B. über EMA oder Preisstruktur)
-
RSI-Pullback: Einstieg nach Überdehnung (RSI kehrt aus überkauft/überverkauft zurück)
-
Korrelationsfilter: Trade nur, wenn US500 dieselbe Richtung bestätigt
-
Entry: Market-Order bei neuer Kerze
-
SL / TP: ATR-basierter Stop-Loss, Take-Profit über festes Chance-Risiko-Verhältnis oder ATR-Multiplikator
Risikomanagement & Ausführung
-
Volumensteuerung: Fixed-Lot oder risikobasiert (% vom Equity), optional mit MaxLot-Begrenzung
-
Broker-Kompatibilität: automatische Wahl des erlaubten Filling-Modes (FOK/IOC/RETURN), Stop-Level-Sicherheit und Volumen-Step-Normalisierung
-
New-Bar-Only: Signale werden ausschließlich bei Kerzenschluss geprüft
Zeit- & Portfoliokontrolle
-
Optionaler Session-Filter (Serverzeit)
-
Unterstützung für Portfolio- und Risk-Gates über Global Variables (z. B. MASTER_RISK_STATUS)
Hinweis:
Der EA ist vollständig regelbasiert und enthält keine Gewinn- oder Performanceversprechen. Backtests und Demohandel vor dem Live-Einsatz werden empfohlen.