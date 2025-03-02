NasdaqRsiPullbackWithSp500

Zweck / Strategie

Dieser Expert Advisor setzt einen RSI-Pullback-Ansatz für den Nasdaq (USTEC) um und nutzt die Korrelation zum S&P 500 (US500) als Marktfilter. Ziel ist es, Pullbacks in bestehenden Trends zu handeln und Seitwärtsphasen bzw. gegenläufige Marktbedingungen zu vermeiden.

Signal-Logik (vereinfacht)

Trend-Bias (USTEC): Bestimmung der Trendrichtung (z. B. über EMA oder Preisstruktur) RSI-Pullback: Einstieg nach Überdehnung (RSI kehrt aus überkauft/überverkauft zurück) Korrelationsfilter: Trade nur, wenn US500 dieselbe Richtung bestätigt Entry: Market-Order bei neuer Kerze SL / TP: ATR-basierter Stop-Loss, Take-Profit über festes Chance-Risiko-Verhältnis oder ATR-Multiplikator

Risikomanagement & Ausführung

Volumensteuerung: Fixed-Lot oder risikobasiert (% vom Equity), optional mit MaxLot-Begrenzung

Broker-Kompatibilität: automatische Wahl des erlaubten Filling-Modes (FOK/IOC/RETURN), Stop-Level-Sicherheit und Volumen-Step-Normalisierung

New-Bar-Only: Signale werden ausschließlich bei Kerzenschluss geprüft

Zeit- & Portfoliokontrolle

Optionaler Session-Filter (Serverzeit)

Unterstützung für Portfolio- und Risk-Gates über Global Variables (z. B. MASTER_RISK_STATUS)

Hinweis:

Der EA ist vollständig regelbasiert und enthält keine Gewinn- oder Performanceversprechen. Backtests und Demohandel vor dem Live-Einsatz werden empfohlen.