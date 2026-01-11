XAU Bull Trend EA ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und nur Long-Trades (Kauf) eröffnet.

Sein Hauptziel ist es, Aufwärtstrends zu erfassen und dabei ein diszipliniertes und adaptives Risikomanagement anzuwenden.

Allgemeine Merkmale

Handelsinstrument: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Ausschließlicher Long-Handel

Wird nicht häufig gehandelt; Strategie mit Trendfokus

Eingebauter Spread-Filter

Verwendet TEMA als Haupttrendfilter

Risiko & Handelsmanagement

Prozentuales Risikomanagement

(wählbare Stufen von 1% bis 7% )

ATR (Average True Range) basierter Stop Loss und Take Profit Standardeinstellungen: Stop Loss: 2 ATR Gewinnmitnahme: 20 ATR

ATR-basierter Trailing Stop Wird standardmäßig bei 5 ATR ausgelöst Nach der Aktivierung folgt der Stop Loss dem Preis bei 3 ATR-Abstand + 1 Pip Sichert effektiv einen Gewinn von ca. 2 ATR nach der Aktivierung Sobald er ausgelöst wurde, verwaltet er auch manuell oder durch andere Expert Advisors eröffnete Trades



Verwendung & Empfehlungen

Empfohlenes Mindeststartguthaben: 1000 USD

Empfohlener Broker: Exness

Kann auf einem lokalen Computer ausgeführt werden; für einen unterbrechungsfreien Betrieb wird jedoch die Nutzung von

VPS dringend empfohlen

Es kann zu aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften kommen

Nicht geeignet für Nutzer, die schnelle Gewinne erzielen wollen

Die Leistung sollte jedes Jahr überprüft werden.

Haftungsausschluss

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kaufen oder verwenden Sie diesen Expert Advisor nicht mit Mitteln, deren Verlust Sie sich nicht leisten können.

Wenn sich Ihr Kontostand verdoppelt, wird empfohlen, mindestens 50 % des Kapitals abzuziehen und nur mit Gewinnen weiter zu handeln.

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Für etwaige Verluste wird keine Haftung übernommen.

Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, kaufen Sie diesen Expert Advisor bitte nicht.