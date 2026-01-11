XAU Bull Trend EA

XAU Bull Trend EA ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und nur Long-Trades (Kauf) eröffnet.
Sein Hauptziel ist es, Aufwärtstrends zu erfassen und dabei ein diszipliniertes und adaptives Risikomanagement anzuwenden.

Allgemeine Merkmale

  • Handelsinstrument: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Ausschließlicher Long-Handel

  • Wird nicht häufig gehandelt; Strategie mit Trendfokus

  • Eingebauter Spread-Filter

  • Verwendet TEMA als Haupttrendfilter

Risiko & Handelsmanagement

  • Prozentuales Risikomanagement
    (wählbare Stufen von 1% bis 7%)

  • ATR (Average True Range) basierter Stop Loss und Take Profit

    • Standardeinstellungen:

      • Stop Loss: 2 ATR

      • Gewinnmitnahme: 20 ATR

  • ATR-basierter Trailing Stop

    • Wird standardmäßig bei 5 ATR ausgelöst

    • Nach der Aktivierung folgt der Stop Loss dem Preis bei 3 ATR-Abstand + 1 Pip

    • Sichert effektiv einen Gewinn von ca. 2 ATR nach der Aktivierung

    • Sobald er ausgelöst wurde, verwaltet er auch manuell oder durch andere Expert Advisors eröffnete Trades

Verwendung & Empfehlungen

  • Empfohlenes Mindeststartguthaben: 1000 USD

  • Empfohlener Broker: Exness

  • Kann auf einem lokalen Computer ausgeführt werden; für einen unterbrechungsfreien Betrieb wird jedoch die Nutzung von
    VPS dringend empfohlen

  • Es kann zu aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften kommen

  • Nicht geeignet für Nutzer, die schnelle Gewinne erzielen wollen

  • Die Leistung sollte jedes Jahr überprüft werden.

Haftungsausschluss

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Kaufen oder verwenden Sie diesen Expert Advisor nicht mit Mitteln, deren Verlust Sie sich nicht leisten können.

Wenn sich Ihr Kontostand verdoppelt, wird empfohlen, mindestens 50 % des Kapitals abzuziehen und nur mit Gewinnen weiter zu handeln.

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.
Für etwaige Verluste wird keine Haftung übernommen.
Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, kaufen Sie diesen Expert Advisor bitte nicht.


Weitere Produkte dieses Autors
Panel Board
Erbil Komur
Utilitys
Dieses Assistenten-Panel ist ein MetaTrader 5 Handelsmanagement-Tool , das für den manuellen und halbautomatischen Handel entwickelt wurde. Merkmale des Panels: Kaufen / Verkaufen / Schließen Kaufen / Schließen Verkaufen / Schließen Alle Schaltflächen Gruppen-Trailing-Stop-Verwaltung TP/SL-Verwaltung ATR (Average True Range) basierte dynamische Stop Loss und Take Profit ATR-basierter dynamischer Trailing Stop ATR-basiertes Risikomanagement: SL-, TP- und Trailing-Stop-Niveaus werden automatisch
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension