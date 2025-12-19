Spline Searcher MT5
- Indicateurs
- Evgeniy Ilin
- Version: 1.0
- Activations: 5
Spline Searcher MT5 — Indicateur multi-devises pour la détection précoce de splines de prix et de points d’intérêt
Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques des stades initiaux de formations complexes de prix. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders qui expérimentent la détection précoce de formations ou tendances de marché plus complexes, dont des formations plus simples peuvent faire partie. Il identifie jusqu’à six types de formations initiales : paraboles avec sommet sur la bougie éloignée ou proche, oscillations harmoniques avec amortissement réglable, ondes linéaires, etc. Toutes les formations sont évaluées selon des critères de précision, taille, durée et robustesse. Une personnalisation flexible de l’apparence et une logique avancée de recherche sont fournies.
Liens pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires
Si vous souhaitez :
Pour qui est cet indicateur ?
- Pour les traders qui expérimentent la détection précoce de situations de marché intéressantes et sont prêts à appliquer des approches variées.
- Pour les analystes travaillant avec des paraboles, des harmoniques, des ondes d’Elliott, etc., et souhaitant automatiser leur identification visuelle aux stades précoces.
- Pour ceux qui apprécient la flexibilité : vous pouvez activer/désactiver des types de formations, régler les couleurs, polices, sons et précision de recherche selon votre style de trading.
Confort et avantages
|Analyse multi-formations
|L’indicateur recherche simultanément 6 types de formations : paraboles, harmoniques, ondes linéaires — chacune avec une configuration individuelle.
|Style d’affichage personnalisable
|Pour chaque formation, vous pouvez configurer la couleur de la ligne principale, de la ligne d’aide, de l’étiquette, l’épaisseur et le décalage par rapport au prix.
|Étiquettes textuelles et alertes sonores
|À la détection d’une nouvelle formation, l’indicateur peut afficher une étiquette textuelle et/ou émettre un son — configurable indépendamment.
|Gestion de la mémoire
|Nettoyage automatique des anciennes formations via le paramètre "Last Splines In Memory" — le graphique reste propre et lisible.
|Interface intuitive sur le graphique
|Boutons intégrés « REDETECT », « HIDE », « STOP » et choix de l’angle du panneau.
Recommandations
- Périodes du graphique : Fonctionne sur n’importe quelle période — de M1 à MN1.
- Instruments multiples : Vous pouvez appliquer l’indicateur à autant de graphiques que vous le souhaitez — les notifications arrivent simultanément de tous.
- Configuration : Les paramètres par défaut sont équilibrés pour les tests dans le visualiseur du Testeur de Stratégies. Vous pouvez ensuite procéder à un réglage fin.
- Performance : La recherche de splines complexes exige des ressources de calcul et votre temps personnel pour expérimenter — testez toujours les paramètres dans le visualiseur avant une utilisation réelle.
- Trading : L’indicateur est conçu exclusivement pour l’analyse manuelle et ne peut pas être utilisé dans des systèmes de trading automatiques.
Fonctionnement — en termes simples
L’indicateur analyse les dernières bougies et tente d’approximer le mouvement des prix à l’aide de l’un des six modèles mathématiques suivants : une parabole de degré "n", une onde harmonique avec décrément d’amortissement, une rupture linéaire, etc. Chaque modèle est vérifié selon des critères tels que la taille minimale/maximale en points et en bougies, la précision d’approximation "Accuracy", et la robustesse face aux valeurs aberrantes. Si une formation passe tous les filtres, elle s’affiche sur le graphique avec une étiquette textuelle et, si nécessaire, un signal sonore. Vous pouvez activer ou désactiver indépendamment la recherche de chaque type de formation.
Paramètres d’entrée de l’indicateur
|Catégorie
|Paramètre
|Description
|Principaux
|Show Basic Spline
|Afficher la ligne principale de chaque formation détectée.
|Show Help Spline
|Afficher une ligne parallèle d’aide (décalée vers le haut en prix).
|Show Spline Labels
|Afficher les étiquettes textuelles avec le nom de la formation.
|Play Warn. Sound On Detect
|Émettre un son lorsqu’une nouvelle formation est détectée.
|Message On Detect
|Écrire un message dans l’onglet « Experts » du terminal MetaTrader.
|Clean Old Splines
|Supprimer automatiquement les anciennes formations, en conservant uniquement les plus récentes.
|Last Splines In Memory
|Nombre de formations conservées simultanément sur le graphique.
|Font Size
|Taille de police des étiquettes textuelles (de 8 à 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Décalage vertical de l’étiquette textuelle par rapport à son point d’ancrage.
|Font X Coordinate Accumulation
|Décalage horizontal de l’étiquette textuelle par rapport à son point d’ancrage.
|Activation de la recherche de types de formations
|Searching PARABOLIC(b)
|Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie éloignée.
|Searching PARABOLIC(a)
|Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie éloignée et prolongement horizontal après celle-ci.
|Searching HARMONIC(b)
|Recherche d’oscillations harmoniques sans prolongement horizontal.
|Searching HARMONIC(a)
|Recherche d’harmoniques avec ligne horizontale après la dernière crête.
|Searching PARABOLIC(c)
|Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie proche.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Recherche de ruptures linéaires avec un point d’inflexion entre le début et la fin.
|Paramètres individuels de formation
|Afin d’économiser de l’espace et d’éviter les doublons, les paramètres ci-dessous s’appliquent à tous les types de formations (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) avec une dénomination cohérente. Par exemple, le paramètre "Label" pour "PARABOLIC(b)" s’appelle "PAR.(b) Label", pour "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", etc.
|Label
|Texte de l’étiquette de la formation (par ex. : "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Couleur du texte de l’étiquette.
|Main Spline Color
|Couleur de la ligne principale de la formation.
|Help Spline Color
|Couleur de la ligne d’aide.
|Help Dot Color
|Couleur de la ligne en pointillés (style DOT).
|Widht Main Spline
|Épaisseur de la ligne principale (1–10).
|Widht Help Spline
|Épaisseur de la ligne d’aide.
|Widht Help Dot
|Épaisseur de la ligne en pointillés.
|Help Spline Y
|Décalage vers le haut de la ligne d’aide (utilise les unités "_Point").
|Min Point's Size
|Amplitude minimale de la formation (utilise les unités "_Point").
|Max Point's Size
|Amplitude maximale de la formation (utilise les unités "_Point").
|Min Bougie Size
|Durée minimale en bougies.
|Max Bougie Size
|Durée maximale en bougies.
|Exponent
|Degré de la parabole (uniquement pour les formations paraboliques).
|Decrement Variation
|Nombre d’étapes de variation du décrément (uniquement pour les harmoniques).
|Top Variation Accuracy
|Précision de la recherche du point d’inflexion (uniquement pour les ruptures linéaires).
|Relative Lengthening Left
|Allongement relatif de la ligne vers la gauche (0,0 = pas d’allongement, 1,0 = double longueur).
|Relative Lengthening Right
|Allongement relatif de la ligne vers la droite.
|Accuracy
|Précision minimale d’approximation (plus la valeur est élevée, plus le filtre est strict).