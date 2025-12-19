Spline Searcher MT5

Fonctionnement — en termes simples

L’indicateur analyse les dernières bougies et tente d’approximer le mouvement des prix à l’aide de l’un des six modèles mathématiques suivants : une parabole de degré "n", une onde harmonique avec décrément d’amortissement, une rupture linéaire, etc. Chaque modèle est vérifié selon des critères tels que la taille minimale/maximale en points et en bougies, la précision d’approximation "Accuracy", et la robustesse face aux valeurs aberrantes. Si une formation passe tous les filtres, elle s’affiche sur le graphique avec une étiquette textuelle et, si nécessaire, un signal sonore. Vous pouvez activer ou désactiver indépendamment la recherche de chaque type de formation.