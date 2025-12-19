Spline Searcher MT5

Principais Show Basic Spline Exibir a linha principal de cada formação detectada.

Show Help Spline Exibir uma linha auxiliar paralela (deslocada para cima em relação ao preço).

Show Spline Labels Exibir etiquetas de texto com o nome da formação.

Play Warn. Sound On Detect Reproduzir um som ao detectar uma nova formação.

Message On Detect Escrever mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.

Clean Old Splines Eliminar automaticamente formações antigas, mantendo apenas as mais recentes.

Last Splines In Memory Número de formações que permanecem simultaneamente no gráfico.

Font Size Tamanho da fonte das etiquetas de texto (de 8 a 30).

Font Y Coordinate Accumulation Deslocamento vertical da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.

Font X Coordinate Accumulation Deslocamento horizontal da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.

Ativação da pesquisa de tipos de formações Searching PARABOLIC(b) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante.

Searching PARABOLIC(a) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante e extensão horizontal após ela.

Searching HARMONIC(b) Pesquisa de oscilações harmónicas sem extensão horizontal.

Searching HARMONIC(a) Pesquisa de harmónicos com linha horizontal após a última crista.

Searching PARABOLIC(c) Pesquisa de parábolas com pico na vela próxima.

Searching LINEAR BREAK(b) Pesquisa de quebras lineares com ponto de inflexão entre início e fim.

Parâmetros de formação individual Para poupar espaço e evitar duplicações, os parâmetros abaixo aplicam-se a todos os tipos de formação (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) com nomes consistentes. Por exemplo, o parâmetro "Label" para "PARABOLIC(b)" chama-se "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", e assim por diante.

Label Texto da etiqueta da formação (por exemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").

Label Color Cor do texto da etiqueta.

Main Spline Color Cor da linha principal da formação.

Help Spline Color Cor da linha auxiliar.

Help Dot Color Cor da linha pontilhada (estilo DOT).

Widht Main Spline Espessura da linha principal (1–10).

Widht Help Spline Espessura da linha auxiliar.

Widht Help Dot Espessura da linha pontilhada.

Help Spline Y Deslocamento da linha auxiliar para cima (usa unidades "_Point").

Min Point's Size Amplitude mínima da formação (usa unidades "_Point").

Max Point's Size Amplitude máxima da formação (usa unidades "_Point").

Min Bougie Size Duração mínima em velas.

Max Bougie Size Duração máxima em velas.

Exponent Grau da parábola (apenas para formações parabólicas).

Decrement Variation Número de passos de variação do decremento (apenas para harmónicos).

Top Variation Accuracy Precisão na pesquisa do ponto de inflexão (apenas para quebras lineares).

Relative Lengthening Left Extensão relativa da linha para a esquerda (0,0 = sem extensão, 1,0 = duplicação).

Relative Lengthening Right Extensão relativa da linha para a direita.