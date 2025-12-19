Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse

Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações iniciais: parábolas com pico na vela distante ou próxima, oscilações harmónicas com amortecimento ajustável, ondas lineares e outras. Todas as formações são avaliadas com base em critérios de precisão, tamanho, duração e robustez. Oferece personalização flexível da aparência e lógica avançada de pesquisa.

Links que o ajudarão a obter capacidades adicionais

Se desejar:

Para quem é este indicador?

  • Para traders que experimentam a detecção precoce de situações de mercado interessantes e estão dispostos a aplicar diversas abordagens.
  • Para analistas que trabalham com parábolas, harmónicos, ondas de Elliott e outros padrões, e desejam automatizar a sua identificação visual nas fases iniciais.
  • Para quem valoriza flexibilidade: pode ativar/desativar tipos de formações, ajustar cores, fontes, sons e precisão da pesquisa de acordo com o seu estilo de negociação.

Conveniências e vantagens

Análise multiformal O indicador pesquisa simultaneamente 6 tipos de formações: parábolas, harmónicos, ondas lineares — com configuração individual para cada uma.
Estilo de visualização individual Para cada formação, pode configurar a cor da linha principal, da linha auxiliar, da etiqueta, a espessura e o deslocamento em relação ao preço.
Etiquetas de texto e notificações sonoras Ao detectar uma nova formação, o indicador pode exibir uma etiqueta de texto e/ou reproduzir um som — configuráveis de forma independente.
Gestão de memória A limpeza automática de formações antigas através do parâmetro "Last Splines In Memory" mantém o gráfico limpo e legível.
Interface intuitiva no gráfico Botões integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» e seleção do canto do painel.

Recomendações

  • Períodos do gráfico: Funciona em qualquer período — de M1 a MN1.
  • Múltiplos instrumentos: Pode aplicar o indicador a quantos gráficos desejar — as notificações chegam de todos simultaneamente.
  • Configuração: Os parâmetros padrão estão equilibrados para testes no visualizador do Strategy Tester. Posteriormente, pode ajustá-los finamente.
  • Desempenho: A pesquisa de splines complexos exige recursos computacionais e o seu tempo pessoal para experimentação — teste sempre as configurações no visualizador antes de usar em conta real.
  • Negociação: O indicador é destinado exclusivamente à análise manual e não pode ser utilizado em sistemas automáticos de negociação.

Como funciona — em termos simples

O indicador analisa as velas mais recentes e tenta aproximar o movimento do preço com um dos seis modelos matemáticos: parábola de grau "n", onda harmónica com decremento de amortecimento, quebra linear, etc. Cada modelo é verificado quanto a critérios como tamanho mínimo/máximo em pontos e velas, precisão de aproximação "Accuracy" e robustez contra outliers. Se a formação passar todos os filtros, é exibida no gráfico com uma etiqueta de texto e, se necessário, acompanhada por um alerta sonoro. Pode ativar ou desativar a pesquisa de cada tipo de formação de forma independente.

Parâmetros de entrada do indicador

Categoria Parâmetro Descrição
Principais Show Basic Spline Exibir a linha principal de cada formação detectada.
Show Help Spline Exibir uma linha auxiliar paralela (deslocada para cima em relação ao preço).
Show Spline Labels Exibir etiquetas de texto com o nome da formação.
Play Warn. Sound On Detect Reproduzir um som ao detectar uma nova formação.
Message On Detect Escrever mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.
Clean Old Splines Eliminar automaticamente formações antigas, mantendo apenas as mais recentes.
Last Splines In Memory Número de formações que permanecem simultaneamente no gráfico.
Font Size Tamanho da fonte das etiquetas de texto (de 8 a 30).
Font Y Coordinate Accumulation Deslocamento vertical da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
Font X Coordinate Accumulation Deslocamento horizontal da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
Ativação da pesquisa de tipos de formações Searching PARABOLIC(b) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante.
Searching PARABOLIC(a) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante e extensão horizontal após ela.
Searching HARMONIC(b) Pesquisa de oscilações harmónicas sem extensão horizontal.
Searching HARMONIC(a) Pesquisa de harmónicos com linha horizontal após a última crista.
Searching PARABOLIC(c) Pesquisa de parábolas com pico na vela próxima.
Searching LINEAR BREAK(b) Pesquisa de quebras lineares com ponto de inflexão entre início e fim.
Parâmetros de formação individual Para poupar espaço e evitar duplicações, os parâmetros abaixo aplicam-se a todos os tipos de formação (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) com nomes consistentes. Por exemplo, o parâmetro "Label" para "PARABOLIC(b)" chama-se "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", e assim por diante.
Label Texto da etiqueta da formação (por exemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Cor do texto da etiqueta.
Main Spline Color Cor da linha principal da formação.
Help Spline Color Cor da linha auxiliar.
Help Dot Color Cor da linha pontilhada (estilo DOT).
Widht Main Spline Espessura da linha principal (1–10).
Widht Help Spline Espessura da linha auxiliar.
Widht Help Dot Espessura da linha pontilhada.
Help Spline Y Deslocamento da linha auxiliar para cima (usa unidades "_Point").
Min Point's Size Amplitude mínima da formação (usa unidades "_Point").
Max Point's Size Amplitude máxima da formação (usa unidades "_Point").
Min Bougie Size Duração mínima em velas.
Max Bougie Size Duração máxima em velas.
Exponent Grau da parábola (apenas para formações parabólicas).
Decrement Variation Número de passos de variação do decremento (apenas para harmónicos).
Top Variation Accuracy Precisão na pesquisa do ponto de inflexão (apenas para quebras lineares).
Relative Lengthening Left Extensão relativa da linha para a esquerda (0,0 = sem extensão, 1,0 = duplicação).
Relative Lengthening Right Extensão relativa da linha para a direita.
Accuracy Precisão mínima de aproximação (quanto maior, mais rigoroso o filtro).
Produtos recomendados
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
Filtro:
1036086
496
1036086 2025.12.20 12:00 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Evgeniy Ilin
37631
Resposta do desenvolvedor Evgeniy Ilin 2025.12.20 12:05
Thank you very much for your feedback. Honestly, this thing has been gathering dust on my shelf for years—I just thought someone might find it useful. And indeed, it turned out to be useful!
Responder ao comentário