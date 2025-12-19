Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — Fiyat Splineleri ve İlgi Noktalarının Erken Tespiti için Çoklu Para Birimi İndikatörü

Karmaşık fiyat formasyonlarının başlangıç aşamalarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı bir araçtır. İndikatör **yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır** ve daha karmaşık piyasa formasyonlarını veya trendlerini (bu formasyonların basit yapılar içerebileceği) erken aşamada tespit etmeye çalışan işlemciler içindir. İndikatör, uzak veya yakın mumda tepeye sahip paraboller, ayarlanabilir sönümlemeli harmonik salınımlar, doğrusal dalgalar ve diğerleri olmak üzere **altı türe kadar başlangıç formasyonunu** tespit eder. Tüm formasyonlar, doğruluk, boyut, süre ve sağlamlık gibi kriterlere göre değerlendirilir. Görünüm için esnek özelleştirme ve gelişmiş arama mantığı sağlanır.

Ek yetenekler elde etmenize yardımcı olacak bağlantılar

Eğer istiyorsanız:

Bu indikatör kimler içindir?

  • İlginç piyasa durumlarını erken tespit etmeyi deneyen ve bu amaçla çeşitli yaklaşımları uygulamaya hazır olan işlemciler içindir.
  • Paraboller, harmonikler, Elliott dalgaları vb. ile çalışan ve bu yapıların erken aşamalarında görsel tespitini otomatikleştirmek isteyen analistler içindir.
  • Esnekliği önemseyenler içindir: formasyon türlerini açıp kapayabilir, renkleri, yazı tiplerini, sesleri ve arama doğruluğunu işlem tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Kolaylıklar ve Avantajlar

Çoklu Formasyon Analizi İndikatör, paraboller, harmonikler, doğrusal dalgalar olmak üzere 6 formasyonu aynı anda arar — her biri için ayrı ayrı ayarlanabilir.
Kişiselleştirilebilir Görsel Stil Her formasyon için ana çizgi, yardımcı çizgi, etiket rengini, kalınlığı ve fiyata göre ofsetini ayarlayabilirsiniz.
Metin Etiketleri ve Ses Uyarıları Yeni bir formasyon tespit edildiğinde, isteğe bağlı olarak metin etiketi ve/veya ses uyarısı verilebilir — her ikisi de bağımsız ayarlanabilir.
Bellek Yönetimi "Last Splines In Memory" parametresi sayesinde eski formasyonlar otomatik olarak temizlenir — grafik her zaman temiz ve okunaklı kalır.
Grafik Üzerinde Sezgisel Arayüz Yerleşik «REDETECT», «HIDE», «STOP» düğmeleri ve panel köşe seçimi.

Öneriler

  • Grafik Periyotları: M1’den MN1’e kadar her periyotta çalışır.
  • Çoklu Enstrüman: İndikatörü istediğiniz kadar grafiğe ekleyebilirsiniz — uyarılar hepsinden aynı anda gelir.
  • Yapılandırma: Varsayılan parametreler, Strateji Testçisi görsel modunda kolayca test edebilmeniz için dengelenmiştir. Ardından ince ayar yapabilirsiniz.
  • Performans: Karmaşık splinelerin aranması işlem gücü gerektirir ve kişisel deneme süresi ister — canlı kullanımdan önce mutlaka görsel modda test edin.
  • İşlem: İndikatör **yalnızca manuel analiz için tasarlanmıştır** ve otomatik işlem sistemlerinde kullanılamaz.

Nasıl Çalışır — Basitçe Anlatılmış

İndikatör, son mumları analiz eder ve fiyatı altı matematiksel modelden biriyle (n. dereceden parabol, sönüm dekrementli harmonik dalga, doğrusal kırılma vb.) yaklaşık olarak eşleştirmeye çalışır. Her model, **nokta ve mum cinsinden min/maks boyut**, **"Accuracy" yaklaşım doğruluğu** ve **aşırı değerlere karşı sağlamlık** gibi kriterlere göre doğrulanır. Formasyon tüm filtreleri geçerse, grafikte bir metin etiketiyle birlikte görüntülenir ve isteğe bağlı olarak sesli uyarı verilir. Her formasyon türünün aramasını bağımsız olarak açıp kapayabilirsiniz.

İndikatör Giriş Parametreleri

Kategori Parametre Açıklama
Temel Show Basic Spline Her tespit edilen formasyonun ana çizgisini gösterir.
Show Help Spline Fiyatın üst kısmına ofsetlenmiş paralel yardımcı çizgiyi gösterir.
Show Spline Labels Formasyon adını içeren metin etiketlerini gösterir.
Play Warn. Sound On Detect Yeni bir formasyon tespit edildiğinde ses çalar.
Message On Detect MetaTrader terminalinin «Experts» sekmesine mesaj yazar.
Clean Old Splines Eski formasyonları otomatik olarak siler, yalnızca en yenilerini bırakır.
Last Splines In Memory Grafikte aynı anda kalacak formasyon sayısı.
Font Size Metin etiketlerinin yazı tipi boyutu (8–30 arası).
Font Y Coordinate Accumulation Metin etiketinin bağlantı noktasına göre dikey ofseti.
Font X Coordinate Accumulation Metin etiketinin bağlantı noktasına göre yatay ofseti.
Formasyon Arama Türlerini Etkinleştirme Searching PARABOLIC(b) Uzak mumda tepeye sahip parabollerin aranmasını etkinleştirir.
Searching PARABOLIC(a) Uzak mumda tepeye sahip ve sonrasında yatay uzantı olan parabollerin aranmasını etkinleştirir.
Searching HARMONIC(b) Yatay uzantı olmayan harmonik salınımların aranmasını etkinleştirir.
Searching HARMONIC(a) Son dalgalanma tepeciğinden sonra yatay çizgi içeren harmoniklerin aranmasını etkinleştirir.
Searching PARABOLIC(c) Yakın mumda tepeye sahip parabollerin aranmasını etkinleştirir.
Searching LINEAR BREAK(b) Başlangıç ve bitiş arasında dönüm noktası olan doğrusal kırılmaların aranmasını etkinleştirir.
Tekil Formasyon Parametreleri Alan tasarrufu ve yinelenmenin önlenmesi için aşağıdaki parametreler, tutarlı adlandırma kurallarıyla tüm formasyon türleri (PARABOLIC, HARMONIC vb.) için geçerlidir. Örnek: "PARABOLIC(b)" için "Label" parametresi "PAR.(b) Label", "HARMONIC(a)" için "HAR.(a) Label" şeklinde adlandırılır.
Label Formasyon etiket metni (örn. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Etiket metni rengi.
Main Spline Color Formasyonun ana çizgi rengi.
Help Spline Color Yardımcı çizgi rengi.
Help Dot Color Noktalı (DOT stili) çizgi rengi.
Widht Main Spline Ana çizgi kalınlığı (1–10).
Widht Help Spline Yardımcı çizgi kalınlığı.
Widht Help Dot Noktalı çizgi kalınlığı.
Help Spline Y Yardımcı çizginin yukarı ofseti ("_Point" birimleri kullanılır).
Min Point's Size Formasyonun minimum genliği ("_Point" birimleri kullanılır).
Max Point's Size Formasyonun maksimum genliği ("_Point" birimleri kullanılır).
Min Bougie Size Mum cinsinden minimum süre.
Max Bougie Size Mum cinsinden maksimum süre.
Exponent Parabol derecesi (yalnızca parabolik formasyonlar için).
Decrement Variation Sönüm adımı sayısı (yalnızca harmonikler için).
Top Variation Accuracy Dönüm noktası arama doğruluğu (yalnızca doğrusal kırılmalar için).
Relative Lengthening Left Sol tarafa göre göreli uzatma (0,0 = uzatma yok, 1,0 = iki kat uzunluk).
Relative Lengthening Right Sağ tarafa göre göreli uzatma.
Accuracy Minimum yaklaşım doğruluğu (değer ne kadar yüksekse, filtre o kadar katıdır).
Yazarın diğer ürünleri
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Neon Shadow — sizi öğrenmeye teşvik eden ve algoritmik işlemde yeni bir seviyeye taşıyan eşsiz bir çözüm Her seviyeden kullanıcıya — ister yeni başlamış biri olun, ister deneyimli bir profesyonel — hitap eden, erişilebilir ve eşsiz bir işlem çözümü yaratmayı hedefledim. Temel fikir, makine öğrenimi (machine learning) ile ileri düzey işlem tekniklerini öyle bir şekilde birleştirmekti ki, sinerjilerinden maksimum fayda sağlanabilsin. Sistem, 1–2 ay içinde küçük hesapları büyütmek için de, yıllar
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Neon Trade — sizi finansal özgürlüğe ve en üst düzey işlemeye götürecek son teknoloji bir çözüm Her yatırımcının hedeflerinden ve ihtiyaçlarından bağımsız olarak taleplerini karşılayabilecek eşsiz bir işlem çözümü yaratmak istedim. Temel fikir, makine öğrenimini ileri düzey işlem teknikleriyle bir araya getirerek sinerjiden maksimum verimi elde etmeydi. Sistem, 1–2 ay içinde küçük bir yatırımı büyütmek kadar, yıllar boyu süren uzun vadeli yatırım stratejileri için de uygundur. Ürün hakkında dah
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Neon Shadow — sizi öğrenmeye teşvik eden ve algoritmik işlemde yeni bir seviyeye taşıyan eşsiz bir çözüm Her seviyeden kullanıcıya — ister yeni başlamış biri olun, ister deneyimli bir profesyonel — hitap eden, erişilebilir ve eşsiz bir işlem çözümü yaratmayı hedefledim. Temel fikir, makine öğrenimi (machine learning) ile ileri düzey işlem tekniklerini öyle bir şekilde birleştirmekti ki, sinerjilerinden maksimum fayda sağlanabilsin. Sistem, 1–2 ay içinde küçük hesapları büyütmek için de, yıllar
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Crypto Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan kripto paralarla işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı kripto para birimini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkında daha fazla
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Crypto Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan kripto paralarla işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı kripto para birimini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkında daha fazla
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Stocks Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan ABD hisseleriyle işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı ABD hissesini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkında daha fazla bilgi
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Stocks Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan ABD hisseleriyle işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı ABD hissesini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkında daha fazla bilgi
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Currency Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan 28 temel döviz çiftiyle eş zamanlı işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı döviz çiftini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkın
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Neon Trade — sizi finansal özgürlüğe ve en üst düzey işlemeye götürecek son teknoloji bir çözüm Her yatırımcının hedeflerinden ve ihtiyaçlarından bağımsız olarak taleplerini karşılayabilecek eşsiz bir işlem çözümü yaratmak istedim. Temel fikir, makine öğrenimini ileri düzey işlem teknikleriyle bir araya getirerek sinerjiden maksimum verimi elde etmeydi. Sistem, 1–2 ay içinde küçük bir yatırımı büyütmek kadar, yıllar boyu süren uzun vadeli yatırım stratejileri için de uygundur. Ürün hakkında dah
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Göstergeler
Channel Searcher MT5 — Çoklu Para Birimiyle Fiyat Kanalı Tespiti Yapan İndikatör Fraktal uç noktalar ve geometrik analiz temel alınarak fiyat kanallarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı araçtır. İndikatör yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır ve piyasaya yapısal yaklaşan işlemciler için uygundur. Kanalları; temas sayısı, eğim, doluluk oranı, kırılma derinliği ve fraktallerin göreceli konumları gibi çok sayıda kriterle belirler. Herhangi bir fiyat grafiğine kolayca uya
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Göstergeler
Spline Searcher MT5 — Fiyat Splineleri ve İlgi Noktalarının Erken Tespiti için Çoklu Para Birimi İndikatörü Karmaşık fiyat formasyonlarının başlangıç aşamalarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı bir araçtır. İndikatör **yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır** ve daha karmaşık piyasa formasyonlarını veya trendlerini (bu formasyonların basit yapılar içerebileceği) erken aşamada tespit etmeye çalışan işlemciler içindir. İndikatör, uzak veya yakın mumda tepeye sahip parabo
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Currency Trade — Makine Öğrenimi Tabanlı Sektörel İşlem Robotu Sınırlı bir işlem enstrümanı sektörüyle birleştirilmiş, en etkili portföy yaklaşımını sunuyoruz. Temel hedef, herkesin önceden hazırlık yapmadan 28 temel döviz çiftiyle eş zamanlı işlem yapabilmesini sağlamaktır. Mevduat güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda nispeten kısa bir sürede önemli kazançlar elde etmek için mümkün olduğunca fazla sayıda istikrarlı döviz çiftini eş zamanlı olarak işlemeye çalışıyoruz. Ürün hakkın
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Göstergeler
Channel Searcher MT5 — Çoklu Para Birimiyle Fiyat Kanalı Tespiti Yapan İndikatör Fraktal uç noktalar ve geometrik analiz temel alınarak fiyat kanallarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı araçtır. İndikatör yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır ve piyasaya yapısal yaklaşan işlemciler için uygundur. Kanalları; temas sayısı, eğim, doluluk oranı, kırılma derinliği ve fraktallerin göreceli konumları gibi çok sayıda kriterle belirler. Herhangi bir fiyat grafiğine kolayca uya
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt