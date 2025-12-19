Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento precoce di spline di prezzo e punti di interesse

Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatici delle fasi iniziali di formazioni complesse di prezzo. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che sperimentano il rilevamento precoce di formazioni o trend di mercato più complessi, di cui possono far parte formazioni più semplici. Rileva fino a sei tipi di formazioni iniziali: parabole con vertice sulla candela lontana o vicina, oscillazioni armoniche con smorzamento regolabile, onde lineari e altre. Tutte le formazioni sono valutate in base a criteri di accuratezza, dimensione, durata e robustezza. Offre una personalizzazione flessibile dell’aspetto e una logica avanzata di ricerca.

Link per ottenere ulteriori funzionalità

Se desideri:

Per chi è questo indicatore?

  • Per i trader che sperimentano il rilevamento precoce di situazioni di mercato interessanti e sono disposti ad applicare approcci diversi.
  • Per gli analisti che lavorano con parabole, armoniche, onde di Elliott e altri pattern, e desiderano automatizzare la loro identificazione visiva nelle fasi iniziali.
  • Per chi apprezza la flessibilità: puoi attivare/disattivare i tipi di formazione, regolare colori, caratteri, suoni e precisione della ricerca in base al tuo stile di trading.

Funzionalità e vantaggi

Analisi multi-formazione L’indicatore cerca simultaneamente 6 tipi di formazioni: parabole, armoniche, onde lineari — ciascuna con configurazione individuale.
Stile di visualizzazione personalizzabile Per ogni formazione puoi configurare il colore della linea principale, della linea di aiuto, dell’etichetta, lo spessore e lo spostamento rispetto al prezzo.
Etichette testuali e avvisi sonori Al rilevamento di una nuova formazione, l’indicatore può mostrare un’etichetta testuale e/o riprodurre un suono — configurabili in modo indipendente.
Gestione della memoria Pulizia automatica delle vecchie formazioni tramite il parametro "Last Splines In Memory" — il grafico rimane pulito e leggibile.
Interfaccia intuitiva direttamente sul grafico Pulsanti integrati «REDETECT», «HIDE», «STOP» e selezione dell’angolo del pannello.

Raccomandazioni

  • Timeframe: Funziona su qualsiasi periodo — da M1 a MN1.
  • Strumenti multipli: Puoi applicare l’indicatore a quanti grafici desideri — le notifiche arrivano da tutti simultaneamente.
  • Configurazione: I parametri predefiniti sono bilanciati per i test nel visualizzatore dello Strategy Tester. Successivamente puoi procedere con regolazioni fini.
  • Prestazioni: La ricerca di spline complesse richiede risorse di calcolo e tempo personale per sperimentare — testa sempre le impostazioni nel visualizzatore prima dell’uso reale.
  • Trading: L’indicatore è destinato esclusivamente all’analisi manuale e non può essere utilizzato in sistemi di trading automatici.

Come funziona — in termini semplici

L’indicatore analizza le candele più recenti e tenta di approssimare il movimento del prezzo con uno dei sei modelli matematici: parabola di grado "n", onda armonica con decremento di smorzamento, rottura lineare, ecc. Ogni modello viene verificato in base a criteri come dimensione minima/massima in punti e candele, accuratezza dell’approssimazione "Accuracy" e robustezza rispetto agli outlier. Se una formazione supera tutti i filtri, viene visualizzata sul grafico con un’etichetta testuale e, se necessario, accompagnata da un avviso sonoro. Puoi attivare o disattivare la ricerca di ciascun tipo di formazione in modo indipendente.

Parametri di input dell’indicatore

Categoria Parametro Descrizione
Principali Show Basic Spline Mostra la linea principale di ogni formazione rilevata.
Show Help Spline Mostra una linea parallela di aiuto (spostata verso l’alto rispetto al prezzo).
Show Spline Labels Mostra le etichette testuali con il nome della formazione.
Play Warn. Sound On Detect Riproduce un suono al rilevamento di una nuova formazione.
Message On Detect Scrive un messaggio nella scheda «Experts» del terminale MetaTrader.
Clean Old Splines Elimina automaticamente le vecchie formazioni, mantenendo solo le più recenti.
Last Splines In Memory Numero di formazioni mantenute simultaneamente sul grafico.
Font Size Dimensione del carattere delle etichette testuali (da 8 a 30).
Font Y Coordinate Accumulation Spostamento verticale dell’etichetta testuale rispetto al suo punto di ancoraggio.
Font X Coordinate Accumulation Spostamento orizzontale dell’etichetta testuale rispetto al suo punto di ancoraggio.
Abilitazione della ricerca di tipi di formazioni Searching PARABOLIC(b) Ricerca di parabole con vertice sulla candela lontana.
Searching PARABOLIC(a) Ricerca di parabole con vertice sulla candela lontana e prolungamento orizzontale dopo di essa.
Searching HARMONIC(b) Ricerca di oscillazioni armoniche senza prolungamento orizzontale.
Searching HARMONIC(a) Ricerca di armoniche con linea orizzontale dopo l’ultima cresta.
Searching PARABOLIC(c) Ricerca di parabole con vertice sulla candela vicina.
Searching LINEAR BREAK(b) Ricerca di rotture lineari con punto di flesso tra inizio e fine.
Parametri individuali della formazione Per risparmiare spazio ed evitare duplicazioni, i parametri seguenti si applicano a tutti i tipi di formazione (PARABOLIC, HARMONIC, ecc.) con denominazione coerente. Ad esempio, il parametro "Label" per "PARABOLIC(b)" si chiama "PAR.(b) Label", per "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", ecc.
Label Testo dell’etichetta della formazione (es. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Colore del testo dell’etichetta.
Main Spline Color Colore della linea principale della formazione.
Help Spline Color Colore della linea di aiuto.
Help Dot Color Colore della linea tratteggiata (stile DOT).
Widht Main Spline Spessore della linea principale (1–10).
Widht Help Spline Spessore della linea di aiuto.
Widht Help Dot Spessore della linea tratteggiata.
Help Spline Y Spostamento verso l’alto della linea di aiuto (utilizza unità "_Point").
Min Point's Size Ampiezza minima della formazione (utilizza unità "_Point").
Max Point's Size Ampiezza massima della formazione (utilizza unità "_Point").
Min Bougie Size Durata minima in candele.
Max Bougie Size Durata massima in candele.
Exponent Grado della parabola (solo per formazioni paraboliche).
Decrement Variation Numero di passi di variazione del decremento (solo per armoniche).
Top Variation Accuracy Precisione nella ricerca del punto di flesso (solo per rotture lineari).
Relative Lengthening Left Allungamento relativo della linea verso sinistra (0,0 = nessun allungamento, 1,0 = raddoppio).
Relative Lengthening Right Allungamento relativo della linea verso destra.
Accuracy Accuratezza minima dell’approssimazione (più alto è il valore, più stretto è il filtro).
Altri dall’autore
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — una soluzione di trading unica che ti aiuta a imparare e a passare al livello successivo Ho cercato di creare una soluzione di trading unica, accessibile a qualsiasi principiante o professionista, indipendentemente dal tuo livello attuale. L’idea principale è stata combinare il machine learning con tecniche di trading avanzate in modo da trarre il massimo dal loro utilizzo congiunto. Il sistema è adatto sia per far crescere piccoli depositi in 1–2 mesi, sia per investimenti a lung
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — una soluzione di trading all’avanguardia che ti apre la strada verso la libertà finanziaria e il più alto livello di trading Ho voluto creare una soluzione di trading unica, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi trader, indipendentemente dai suoi obiettivi o dalle sue sfide. L’idea alla base è stata quella di unire il machine learning a tecniche avanzate di trading, in modo da sfruttare al massimo la sinergia tra i due. Il sistema è adatto sia per far crescere rapidamente
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Shadow — una soluzione di trading unica che ti aiuta a imparare e a passare al livello successivo Ho cercato di creare una soluzione di trading unica, accessibile a qualsiasi principiante o professionista, indipendentemente dal tuo livello attuale. L’idea principale è stata combinare il machine learning con tecniche di trading avanzate in modo da trarre il massimo dal loro utilizzo congiunto. Il sistema è adatto sia per far crescere piccoli depositi in 1–2 mesi, sia per investimenti a lung
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare con criptovalute senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare simultaneamente con il maggior numero possibile di criptovalute più stabili per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo al contempo rendimenti sostanziosi su un perio
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare con criptovalute senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare simultaneamente con il maggior numero possibile di criptovalute più stabili per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo al contempo rendimenti sostanziosi su un perio
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare con azioni statunitensi senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare simultaneamente con il maggior numero possibile di azioni statunitensi più stabili per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo al contempo rendimenti sostanzio
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare con azioni statunitensi senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare simultaneamente con il maggior numero possibile di azioni statunitensi più stabili per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo al contempo rendimenti sostanzio
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare simultaneamente sulle 28 principali coppie di valute senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare con il maggior numero possibile di coppie valutarie più stabili contemporaneamente per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo a
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — una soluzione di trading all’avanguardia che ti apre la strada verso la libertà finanziaria e il più alto livello di trading Ho voluto creare una soluzione di trading unica, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi trader, indipendentemente dai suoi obiettivi o dalle sue sfide. L’idea alla base è stata quella di unire il machine learning a tecniche avanzate di trading, in modo da sfruttare al massimo la sinergia tra i due. Il sistema è adatto sia per far crescere rapidamente
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicatori
Channel Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento di canali di prezzo Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatica di canali di prezzo basati su picchi frattali e analisi geometrica. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che adottano un approccio strutturale al mercato. Identifica i canali in base a molteplici criteri: numero di tocchi, inclinazione, grado di riempimento, profondità della rottura e posizione r
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicatori
Spline Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento precoce di spline di prezzo e punti di interesse Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatici delle fasi iniziali di formazioni complesse di prezzo. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che sperimentano il rilevamento precoce di formazioni o trend di mercato più complessi, di cui possono far parte formazioni più semplici. Rileva fino a sei tipi di formazioni in
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robot di trading settoriale basato su machine learning Presentiamo l’approccio portfolio più efficace, combinato con un settore strettamente limitato di strumenti di trading. L’obiettivo principale è consentire a chiunque di operare simultaneamente sulle 28 principali coppie di valute senza preparazione preliminare. Cerchiamo di operare con il maggior numero possibile di coppie valutarie più stabili contemporaneamente per garantire la massima sicurezza del deposito, ottenendo a
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicatori
Channel Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento di canali di prezzo Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatica di canali di prezzo basati su picchi frattali e analisi geometrica. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che adottano un approccio strutturale al mercato. Identifica i canali in base a molteplici criteri: numero di tocchi, inclinazione, grado di riempimento, profondità della rottura e posizione r
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione