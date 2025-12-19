Spline Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento precoce di spline di prezzo e punti di interesse

Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatici delle fasi iniziali di formazioni complesse di prezzo. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che sperimentano il rilevamento precoce di formazioni o trend di mercato più complessi, di cui possono far parte formazioni più semplici. Rileva fino a sei tipi di formazioni iniziali: parabole con vertice sulla candela lontana o vicina, oscillazioni armoniche con smorzamento regolabile, onde lineari e altre. Tutte le formazioni sono valutate in base a criteri di accuratezza, dimensione, durata e robustezza. Offre una personalizzazione flessibile dell’aspetto e una logica avanzata di ricerca.