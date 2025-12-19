Spline Searcher MT5
- Indicatori
- Evgeniy Ilin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Spline Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento precoce di spline di prezzo e punti di interesse
Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatici delle fasi iniziali di formazioni complesse di prezzo. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che sperimentano il rilevamento precoce di formazioni o trend di mercato più complessi, di cui possono far parte formazioni più semplici. Rileva fino a sei tipi di formazioni iniziali: parabole con vertice sulla candela lontana o vicina, oscillazioni armoniche con smorzamento regolabile, onde lineari e altre. Tutte le formazioni sono valutate in base a criteri di accuratezza, dimensione, durata e robustezza. Offre una personalizzazione flessibile dell’aspetto e una logica avanzata di ricerca.
Per chi è questo indicatore?
- Per i trader che sperimentano il rilevamento precoce di situazioni di mercato interessanti e sono disposti ad applicare approcci diversi.
- Per gli analisti che lavorano con parabole, armoniche, onde di Elliott e altri pattern, e desiderano automatizzare la loro identificazione visiva nelle fasi iniziali.
- Per chi apprezza la flessibilità: puoi attivare/disattivare i tipi di formazione, regolare colori, caratteri, suoni e precisione della ricerca in base al tuo stile di trading.
Funzionalità e vantaggi
|Analisi multi-formazione
|L’indicatore cerca simultaneamente 6 tipi di formazioni: parabole, armoniche, onde lineari — ciascuna con configurazione individuale.
|Stile di visualizzazione personalizzabile
|Per ogni formazione puoi configurare il colore della linea principale, della linea di aiuto, dell’etichetta, lo spessore e lo spostamento rispetto al prezzo.
|Etichette testuali e avvisi sonori
|Al rilevamento di una nuova formazione, l’indicatore può mostrare un’etichetta testuale e/o riprodurre un suono — configurabili in modo indipendente.
|Gestione della memoria
|Pulizia automatica delle vecchie formazioni tramite il parametro "Last Splines In Memory" — il grafico rimane pulito e leggibile.
|Interfaccia intuitiva direttamente sul grafico
|Pulsanti integrati «REDETECT», «HIDE», «STOP» e selezione dell’angolo del pannello.
Raccomandazioni
- Timeframe: Funziona su qualsiasi periodo — da M1 a MN1.
- Strumenti multipli: Puoi applicare l’indicatore a quanti grafici desideri — le notifiche arrivano da tutti simultaneamente.
- Configurazione: I parametri predefiniti sono bilanciati per i test nel visualizzatore dello Strategy Tester. Successivamente puoi procedere con regolazioni fini.
- Prestazioni: La ricerca di spline complesse richiede risorse di calcolo e tempo personale per sperimentare — testa sempre le impostazioni nel visualizzatore prima dell’uso reale.
- Trading: L’indicatore è destinato esclusivamente all’analisi manuale e non può essere utilizzato in sistemi di trading automatici.
Come funziona — in termini semplici
L’indicatore analizza le candele più recenti e tenta di approssimare il movimento del prezzo con uno dei sei modelli matematici: parabola di grado "n", onda armonica con decremento di smorzamento, rottura lineare, ecc. Ogni modello viene verificato in base a criteri come dimensione minima/massima in punti e candele, accuratezza dell’approssimazione "Accuracy" e robustezza rispetto agli outlier. Se una formazione supera tutti i filtri, viene visualizzata sul grafico con un’etichetta testuale e, se necessario, accompagnata da un avviso sonoro. Puoi attivare o disattivare la ricerca di ciascun tipo di formazione in modo indipendente.
Parametri di input dell’indicatore
|Categoria
|Parametro
|Descrizione
|Principali
|Show Basic Spline
|Mostra la linea principale di ogni formazione rilevata.
|Show Help Spline
|Mostra una linea parallela di aiuto (spostata verso l’alto rispetto al prezzo).
|Show Spline Labels
|Mostra le etichette testuali con il nome della formazione.
|Play Warn. Sound On Detect
|Riproduce un suono al rilevamento di una nuova formazione.
|Message On Detect
|Scrive un messaggio nella scheda «Experts» del terminale MetaTrader.
|Clean Old Splines
|Elimina automaticamente le vecchie formazioni, mantenendo solo le più recenti.
|Last Splines In Memory
|Numero di formazioni mantenute simultaneamente sul grafico.
|Font Size
|Dimensione del carattere delle etichette testuali (da 8 a 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Spostamento verticale dell’etichetta testuale rispetto al suo punto di ancoraggio.
|Font X Coordinate Accumulation
|Spostamento orizzontale dell’etichetta testuale rispetto al suo punto di ancoraggio.
|Abilitazione della ricerca di tipi di formazioni
|Searching PARABOLIC(b)
|Ricerca di parabole con vertice sulla candela lontana.
|Searching PARABOLIC(a)
|Ricerca di parabole con vertice sulla candela lontana e prolungamento orizzontale dopo di essa.
|Searching HARMONIC(b)
|Ricerca di oscillazioni armoniche senza prolungamento orizzontale.
|Searching HARMONIC(a)
|Ricerca di armoniche con linea orizzontale dopo l’ultima cresta.
|Searching PARABOLIC(c)
|Ricerca di parabole con vertice sulla candela vicina.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Ricerca di rotture lineari con punto di flesso tra inizio e fine.
|Parametri individuali della formazione
|Per risparmiare spazio ed evitare duplicazioni, i parametri seguenti si applicano a tutti i tipi di formazione (PARABOLIC, HARMONIC, ecc.) con denominazione coerente. Ad esempio, il parametro "Label" per "PARABOLIC(b)" si chiama "PAR.(b) Label", per "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", ecc.
|Label
|Testo dell’etichetta della formazione (es. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Colore del testo dell’etichetta.
|Main Spline Color
|Colore della linea principale della formazione.
|Help Spline Color
|Colore della linea di aiuto.
|Help Dot Color
|Colore della linea tratteggiata (stile DOT).
|Widht Main Spline
|Spessore della linea principale (1–10).
|Widht Help Spline
|Spessore della linea di aiuto.
|Widht Help Dot
|Spessore della linea tratteggiata.
|Help Spline Y
|Spostamento verso l’alto della linea di aiuto (utilizza unità "_Point").
|Min Point's Size
|Ampiezza minima della formazione (utilizza unità "_Point").
|Max Point's Size
|Ampiezza massima della formazione (utilizza unità "_Point").
|Min Bougie Size
|Durata minima in candele.
|Max Bougie Size
|Durata massima in candele.
|Exponent
|Grado della parabola (solo per formazioni paraboliche).
|Decrement Variation
|Numero di passi di variazione del decremento (solo per armoniche).
|Top Variation Accuracy
|Precisione nella ricerca del punto di flesso (solo per rotture lineari).
|Relative Lengthening Left
|Allungamento relativo della linea verso sinistra (0,0 = nessun allungamento, 1,0 = raddoppio).
|Relative Lengthening Right
|Allungamento relativo della linea verso destra.
|Accuracy
|Accuratezza minima dell’approssimazione (più alto è il valore, più stretto è il filtro).