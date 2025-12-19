Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — 가격 스플라인 및 관심 지점의 조기 탐지를 위한 다중 통화 지표

복잡한 가격 형성의 초기 단계를 자동으로 탐지하고 시각화하는 보조 도구입니다. 이 지표는 오직 수동 트레이딩을 위해 설계되었으며, 더 복잡한 시장 형상이나 트렌드(그 구성 요소로 단순한 형성이 포함될 수 있음)를 조기에 포착하려는 트레이더에게 적합합니다. 최대 6가지 유형의 초기 형상을 탐지합니다: 원격 캔들과 근접 캔들에 정점이 있는 포물선, 감쇠 조절이 가능한 조화 진동, 선형 파형 등입니다. 모든 형상은 정확도, 크기, 지속 시간, 견고성 기준에 따라 평가됩니다. 외관에 대한 유연한 사용자 정의와 고급 검색 로직이 제공됩니다.

추가 기능을 얻는 데 도움이 되는 링크

다음과 같은 목적이 있으신 경우:

이 지표는 누구를 위한 것인가요?

  • 흥미로운 시장 상황을 조기에 탐지하고 다양한 접근법을 시도하고자 하는 트레이더용입니다.
  • 포물선, 조화파, 엘리엇 파동 등을 분석하며 초기 단계에서 시각적 식별을 자동화하고자 하는 애널리스트용입니다.
  • 유연성을 중시하는 분들: 형상 유형을 켜거나 끄고, 색상, 글꼴, 소리, 검색 정밀도를 자신의 트레이딩 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

편의성 및 장점

다중 형상 분석 6가지 형상 유형(포물선, 조화파, 선형 파형)을 동시에 검색합니다 — 각각 개별 설정 가능.
개별 시각화 스타일 각 형상에 대해 메인 라인, 보조 라인, 라벨의 색상, 두께, 가격에 대한 오프셋을 설정할 수 있습니다.
텍스트 라벨 및 소리 알림 새로운 형상이 탐지될 때 텍스트 라벨과/또는 소리를 통해 알림을 제공합니다 — 각각 독립적으로 설정 가능.
메모리 관리 "Last Splines In Memory" 파라미터를 통해 이전 형상을 자동 정리하여 차트를 깔끔하고 읽기 쉽게 유지합니다.
차트 내 직관적 인터페이스 내장된 «REDETECT», «HIDE», «STOP» 버튼과 패널 위치 선택 기능.

권장 사항

  • 차트 기간: M1부터 MN1까지 모든 기간에서 작동합니다.
  • 다중 상품: 원하는 만큼의 차트에 지표를 적용할 수 있으며, 알림은 모두에서 동시에 수신됩니다.
  • 설정: 기본 파라미터는 전략 테스터 시각화 모드에서 쉽게 테스트할 수 있도록 균형 조정되어 있습니다. 이후 세부 조정하거나 그대로 사용할 수 있습니다.
  • 성능: 복잡한 스플라인 검색은 계산 집약적이며 실험에 개인 시간이 소요됩니다 — 실거래 전 반드시 시각화 모드에서 테스트하세요.
  • 트레이딩: 이 지표는 오직 수동 분석만을 위한 것이며 자동 매매 시스템에서는 사용할 수 없습니다.

작동 원리 — 간단히 설명

지표는 최근 캔들을 분석하고 다음 6가지 수학 모델 중 하나로 가격 움직임을 근사화하려고 시도합니다: "n"차 포물선, 감쇠 감마를 가진 조화파, 선형 브레이크아웃 등. 각 모델은 최소/최대 크기(포인트 및 캔들 기준), 근사 정확도("Accuracy"), 아웃라이어에 대한 견고성 등의 기준으로 검증됩니다. 형상이 모든 필터를 통과하면 차트에 텍스트 라벨과 함께 표시되며 필요 시 소리 알림이 제공됩니다. 각 형상 유형의 검색은 독립적으로 켜거나 끌 수 있습니다.

지표 입력 파라미터

카테고리 파라미터 설명
기본 Show Basic Spline 탐지된 각 형상의 메인 라인을 표시합니다.
Show Help Spline 가격 상방으로 오프셋된 평행 보조 라인을 표시합니다.
Show Spline Labels 형상 이름의 텍스트 라벨을 표시합니다.
Play Warn. Sound On Detect 새로운 형상이 탐지될 때 소리를 재생합니다.
Message On Detect MetaTrader 터미널의 «Experts» 탭에 메시지를 기록합니다.
Clean Old Splines 이전 형상을 자동으로 삭제하고 최신 형상만 유지합니다.
Last Splines In Memory 차트에 동시에 유지되는 형상 수입니다.
Font Size 텍스트 라벨 글꼴 크기(8~30).
Font Y Coordinate Accumulation 텍스트 라벨의 앵커 포인트 대비 수직 오프셋.
Font X Coordinate Accumulation 텍스트 라벨의 앵커 포인트 대비 수평 오프셋.
형상 검색 활성화 Searching PARABOLIC(b) 원격 캔들에 정점이 있는 포물선을 검색합니다.
Searching PARABOLIC(a) 원격 캔들에 정점이 있고 이후 수평 연장선이 있는 포물선을 검색합니다.
Searching HARMONIC(b) 수평 연장 없이 조화 진동을 검색합니다.
Searching HARMONIC(a) 마지막 첨단 이후 수평선이 있는 조화파를 검색합니다.
Searching PARABOLIC(c) 근접 캔들에 정점이 있는 포물선을 검색합니다.
Searching LINEAR BREAK(b) 시작과 끝 사이에 변곡점이 있는 선형 브레이크아웃을 검색합니다.
개별 형상 파라미터 공간 절약 및 중복 방지를 위해, 다음 파라미터는 모든 형상 유형(PARABOLIC, HARMONIC 등)에 일관된 명명 규칙으로 적용됩니다. 예: "PARABOLIC(b)"의 "Label" 파라미터는 "PAR.(b) Label", "HARMONIC(a)"의 경우 "HAR.(a) Label"입니다.
Label 형상 라벨 텍스트(예: "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color 라벨 텍스트 색상.
Main Spline Color 형상 메인 라인 색상.
Help Spline Color 보조 라인 색상.
Help Dot Color 점선(DOT 스타일) 색상.
Widht Main Spline 메인 라인 두께(1–10).
Widht Help Spline 보조 라인 두께.
Widht Help Dot 점선 두께.
Help Spline Y 보조 라인의 상방 오프셋("_Point" 단위 사용).
Min Point's Size 형상의 최소 진폭("_Point" 단위 사용).
Max Point's Size 형상의 최대 진폭("_Point" 단위 사용).
Min Bougie Size 캔들 단위의 최소 지속 시간.
Max Bougie Size 캔들 단위의 최대 지속 시간.
Exponent 포물선 차수(포물선 형상에만 적용).
Decrement Variation 감쇠 단계 수(조화파에만 적용).
Top Variation Accuracy 변곡점 탐색 정밀도(선형 브레이크아웃에만 적용).
Relative Lengthening Left 좌측 상대 연장 비율(0.0 = 없음, 1.0 = 2배).
Relative Lengthening Right 우측 상대 연장 비율.
Accuracy 최소 근사 정밀도(값이 클수록 필터가 엄격함).
1036086 2025.12.20 12:00 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Evgeniy Ilin
37947
개발자의 답변 Evgeniy Ilin 2025.12.20 12:05
Thank you very much for your feedback. Honestly, this thing has been gathering dust on my shelf for years—I just thought someone might find it useful. And indeed, it turned out to be useful!
리뷰 답변