Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Professioneller Trade Planer

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu planen.

Das manuelle Ausrechnen von Chance-Risiko-Verhältnissen (CRV) und Lot-Größen kostet wertvolle Zeit. Der DRX Smart Risk Manager bringt den intuitiven Workflow moderner Charting-Plattformen (wie TradingView) direkt in Ihren MetaTrader 5 – aber schneller, intelligenter und vollständig integriert.

Das Problem: Standard-Linien im MT5 sind umständlich. Man verklickt sich oft, sie verschwinden beim Wechsel des Zeitrahmens, und Sie müssen das CRV im Kopf ausrechnen.

Die Lösung: DRX Smart Risk ist ein professionelles visuelles Overlay. Es zeichnet eine interaktive Risk/Reward-Box auf Ihren Chart, die alles in Echtzeit berechnet. Verschieben Sie einfach die Linien, und das Tool sagt Ihnen exakt, wie viel Geld Sie riskieren und was Ihr potenzieller Gewinn ist.

🚀 Hauptfunktionen

1. "Smart Drag" Technologie Vergessen Sie hakelige Linien. Unsere "Anchor-Logik" sorgt dafür, dass sich TP- und SL-Boxen synchron bewegen.

  • One-Click Switch: Ein smarter Button direkt an der Entry-Linie lässt Sie sofort von LONG auf SHORT wechseln.

  • Auto-Flip: Ziehen Sie den Take Profit einfach unter die Entry-Linie, und das Tool erkennt automatisch, dass Sie Short gehen wollen. Es dreht das Setup für Sie um. Nahtlos.

2. Echtzeit Money Management Handeln Sie nicht nur Punkte. Handeln Sie Geld.

  • Währungs-Berechnung: Geben Sie Ihre Lot-Größe im Panel ein, und das Tool zeigt sofort: "TP: +450,00 € / SL: -150,00 €".

  • CRV Anzeige: Ihr Chance-Risiko-Verhältnis (Risk:Reward) wird kontrastreich direkt in der Gewinnzone angezeigt. Nehmen Sie nie wieder einen schlechten Trade.

3. Professionelles UX Design

  • Safety Gap Protection: Das Tool verhindert, dass Boxen kollabieren oder die Entry-Linie überlagern. Sie können das Tool immer präzise greifen und verschieben, ohne Fehlklicks.

  • Timeframe Memory: Haben Sie einen Trade im M5 geplant? Wechseln Sie zum H4, um den Trend zu prüfen – Ihre Risk-Box bleibt exakt dort, wo Sie sie platziert haben. Nichts verrutscht.

  • Glassy Control Panel: Ein modernes, halb-transparentes Dashboard ermöglicht es Ihnen, das Tool zurückzusetzen oder die Lot-Größe blitzschnell zu ändern. Es kann komplett ausgeblendet werden.

📊 So funktioniert es

  1. Tool laden: Es erscheint sofort am aktuellen Preis.

  2. Planen: Ziehen Sie die goldene Entry-Linie an Ihren gewünschten Einstieg.

  3. Risiko anpassen: Ziehen Sie die rote Box auf Ihr Stop-Loss Level.

  4. Ziel setzen: Ziehen Sie die grüne Box auf Ihren Take Profit.

  5. Ausführen: Sie haben nun alle Werte (Punkte/Geld/CRV), um den Trade im Terminal sicher zu eröffnen.

⚙️ Einstellungen

  • Optik: Passen Sie Farben für TP, SL und Entry an Ihr Chart-Theme an.

  • Standards: Definieren Sie Ihre bevorzugten Standard-Abstände für SL und TP.

  • Verhalten: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Timeframe-Speicherung und die Sichtbarkeit des Panels.

Warum DRX Smart Risk? Weil professionelles Trading professionelle Werkzeuge erfordert. Eliminieren Sie Zufälle und managen Sie Ihr Risiko mit chirurgischer Präzision.


Weitere Produkte dieses Autors
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indikatoren
Erhalte glasklare Marktstruktur in Sekunden – ohne manuelles Zeichnen! Der HTF Auto Support & Resistance Indikator markiert automatisch die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandslevel direkt auf deinem Chart. Diese Levels basieren auf höherer Zeiteinheit (HTF) und sind daher deutlich zuverlässiger als kurzfristige Zufallslinien. Hauptfunktionen: Automatische Erkennung der stärksten Support- & Resistance-Zonen Multi-Timeframe-Analyse : Wähle die höhere Zeiteinheit für präzisere Levels Kla
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indikatoren
Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Tradings mit dem AlphaWave-Indikator! Der AlphaWave-Indikator wurde speziell entwickelt, um Ihrem Trading eine ruhige Hand zu verleihen. Durch die Glättung des Charts ermöglicht er eine präzise Lesbarkeit der Trendrichtung. Nie war es einfacher, klare Handelsentscheidungen zu treffen. Entscheiden Sie sich für Klarheit. Entfernen Sie den übermäßigen Indikatoren-Dschungel aus Ihrem Chart und nutzen Sie stattdessen die präzise Welle des AlphaWave-Indikators, um I
ScalpingThink
Simon Draxler
Experten
ScalpingThink – Präzision im Scalping ScalpingThink ist ein innovatives, bidirektionales Scalping-System für Trader, die auf schnelle Bewegungen und präzise Einstiege setzen. Das Ziel: In kürzester Zeit kontrollierte Gewinne durch exakte Setups – sicher und effizient. Teste es sofort – mit Gratis-Demo Jetzt zum Aktionspreis von nur 169 USD sichern – bevor der Preis steigt! Aktuell  169 USD  Signal : Link Anleitung: Link Deine Vorteile auf einen Blick Kein Grid, kein Martingale – jede Pos
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitys
Dieses fortschrittliche Tool für MetaTrader 5 berechnet und visualisiert die Margin Call- und Liquidationspreise direkt auf dem Chart. Mit einer benutzerfreundlichen GUI (Graphical User Interface) zeigt das Programm diese wichtigen Preisniveaus an und unterstützt Händler dabei, kritische Entscheidungen zu treffen. Funktionen des Programms 1. Berechnung von Margin Call- und Liquidationspreisen Überwachung aller offenen Positionen: Das Programm analysiert kontinuierlich alle offenen Positionen au
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indikatoren
Drx Spread Monitor – Dein Tool für volle Marktübersicht Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet. Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen. Hauptfunktionen Spread-Histogramm Anzeige der Spreads im separaten Fenster. Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Leve
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 800$ Hier geht es um die Standardeinstellungen des Expert Advisors (EA). Bitte befolgen Sie die voreingestellten Anweisungen →  click . Produktdetails Symbole Alle möglich Zeiteinheiten Alle möglich Kapital Mindestens 50 $ Kontotypen ECN Hauptmerkmale von FASTai FASTai wurde speziell entwickelt, um auf bewährten Handelsprinzipien aufzubauen. Der Expert Advisor (EA) nutzt technische Indikatoren wie gleitende D
Fibowatch
Simon Draxler
Indikatoren
Fibo Watch – Professioneller Analyse-Assistent & Range Helper Kurzbeschreibung: Kein "Magic Indicator", sondern ein professionelles Werkzeug für erfahrene Trader. Visualisieren Sie Ranges, Fibonacci-Retracements und Trendkanäle präzise auf höheren Zeitebenen. Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit dem DRX-Dashboard. Beschreibung (Langtext): ️ WICHTIG: Dieses Tool ist für Trader konzipiert, die das Marktverständnis bereits mitbringen. Suchen Sie keinen Heiligen Gral. Fibo Watch ist ein Effizie
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
Indikatoren
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker Sehen Sie endlich, was den Preis wirklich bewegt. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich der Markt plötzlich dreht, obwohl der Trend stark aussieht? Oder warum ein Ausbruch sofort wieder in sich zusammenfällt? Die Antwort liegt nicht im Preis allein – sie liegt in der Liquidität . Der Smart Liquidity Impulse ist kein gewöhnlicher Oszillator. Während RSI oder MACD ausschließlich den Preis analysieren, misst dieser Indikator den Tr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension