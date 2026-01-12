Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Professioneller Trade Planer

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu planen.

Das manuelle Ausrechnen von Chance-Risiko-Verhältnissen (CRV) und Lot-Größen kostet wertvolle Zeit. Der DRX Smart Risk Manager bringt den intuitiven Workflow moderner Charting-Plattformen (wie TradingView) direkt in Ihren MetaTrader 5 – aber schneller, intelligenter und vollständig integriert.

Das Problem: Standard-Linien im MT5 sind umständlich. Man verklickt sich oft, sie verschwinden beim Wechsel des Zeitrahmens, und Sie müssen das CRV im Kopf ausrechnen.

Die Lösung: DRX Smart Risk ist ein professionelles visuelles Overlay. Es zeichnet eine interaktive Risk/Reward-Box auf Ihren Chart, die alles in Echtzeit berechnet. Verschieben Sie einfach die Linien, und das Tool sagt Ihnen exakt, wie viel Geld Sie riskieren und was Ihr potenzieller Gewinn ist.

🚀 Hauptfunktionen

1. "Smart Drag" Technologie Vergessen Sie hakelige Linien. Unsere "Anchor-Logik" sorgt dafür, dass sich TP- und SL-Boxen synchron bewegen.

One-Click Switch: Ein smarter Button direkt an der Entry-Linie lässt Sie sofort von LONG auf SHORT wechseln.

Auto-Flip: Ziehen Sie den Take Profit einfach unter die Entry-Linie, und das Tool erkennt automatisch, dass Sie Short gehen wollen. Es dreht das Setup für Sie um. Nahtlos.

2. Echtzeit Money Management Handeln Sie nicht nur Punkte. Handeln Sie Geld.

Währungs-Berechnung: Geben Sie Ihre Lot-Größe im Panel ein, und das Tool zeigt sofort: "TP: +450,00 € / SL: -150,00 €" .

CRV Anzeige: Ihr Chance-Risiko-Verhältnis (Risk:Reward) wird kontrastreich direkt in der Gewinnzone angezeigt. Nehmen Sie nie wieder einen schlechten Trade.

3. Professionelles UX Design

Safety Gap Protection: Das Tool verhindert, dass Boxen kollabieren oder die Entry-Linie überlagern. Sie können das Tool immer präzise greifen und verschieben, ohne Fehlklicks.

Timeframe Memory: Haben Sie einen Trade im M5 geplant? Wechseln Sie zum H4, um den Trend zu prüfen – Ihre Risk-Box bleibt exakt dort, wo Sie sie platziert haben. Nichts verrutscht.

Glassy Control Panel: Ein modernes, halb-transparentes Dashboard ermöglicht es Ihnen, das Tool zurückzusetzen oder die Lot-Größe blitzschnell zu ändern. Es kann komplett ausgeblendet werden.

📊 So funktioniert es

Tool laden: Es erscheint sofort am aktuellen Preis. Planen: Ziehen Sie die goldene Entry-Linie an Ihren gewünschten Einstieg. Risiko anpassen: Ziehen Sie die rote Box auf Ihr Stop-Loss Level. Ziel setzen: Ziehen Sie die grüne Box auf Ihren Take Profit. Ausführen: Sie haben nun alle Werte (Punkte/Geld/CRV), um den Trade im Terminal sicher zu eröffnen.

⚙️ Einstellungen

Optik: Passen Sie Farben für TP, SL und Entry an Ihr Chart-Theme an.

Standards: Definieren Sie Ihre bevorzugten Standard-Abstände für SL und TP.

Verhalten: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Timeframe-Speicherung und die Sichtbarkeit des Panels.

Warum DRX Smart Risk? Weil professionelles Trading professionelle Werkzeuge erfordert. Eliminieren Sie Zufälle und managen Sie Ihr Risiko mit chirurgischer Präzision.