Dxy Vs Market
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
USD STÄRKE GEGEN MARKT
USD (DXY) Versus Market Panel ist ein professioneller visueller Indikator, der die Stärke und den Druck des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Handelssymbolen in Echtzeit analysiert.
Der Indikator vergleicht die USD-Performance (basierend auf der DXY-Logik oder der internen Stärkeberechnung) mit ausgewählten Symbolen, so dass Händler schnell die dominanten Währungsströme, die relative Stärke und die Marktausrichtung in einer einzigen Panel-Ansicht erkennen können.
Mit einem übersichtlichen, leichtgewichtigen und nicht aufdringlichen Panel hilft dieses Tool Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen, ohne den Chart zu überladen.
Wichtigste Merkmale
-
USD-Stärke vs. Marktvergleich
Zeigt an, wie sich der USD im Vergleich zu anderen Symbolen verhält und hilft so, starke oder schwache Marktbedingungen zu erkennen.
-
Smart Versus Panel Visualisierung
Klare Beschriftungen, Trennlinien und strukturiertes Layout für einfaches Lesen auf einen Blick.
-
Marktsicheres Symbolhandling
Passt sich automatisch an, wenn USD-Indexsymbole (DXY / USDX) nicht verfügbar sind, und gewährleistet so Kompatibilität zwischen Brokern und Marktvalidierung.
-
Geringes Gewicht und optimierte Leistung
Effiziente Berechnungen mit minimaler CPU-Auslastung, geeignet für kontinuierliche Überwachung.
-
Sauberes Design für jeden Chart
Funktioniert reibungslos auf jedem Zeitrahmen, ohne das Kursgeschehen zu stören.
Für wen ist dieser Indikator geeignet?
-
Forex-Händler, die sich auf USD-getriebene Marktbewegungen konzentrieren
-
Händler, die relative Stärke und Vergleichsanalysen verwenden
-
Scalper, Daytrader und Swingtrader, die eine schnelle Bestätigung der Markttendenz suchen
-
Trader, die visuelle Entscheidungshilfen ohne komplexe Indikatoren bevorzugen
Warum dieser Indikator?
-
Keine Abhängigkeit von maklerspezifischen Symbolen
-
Marktkonformes Design
-
Einfache, klare und professionelle Visualisierung
-
Ideal als Bestätigungstool neben jeder Handelsstrategie
⚠️ Hinweis
Dieser Indikator ist als Marktanalyse- und Bestätigungsinstrument konzipiert. Er liefert keine direkten Kauf- oder Verkaufssignale und sollte in Verbindung mit einem angemessenen Risikomanagement verwendet werden.