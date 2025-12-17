Gold easy

WENN DER BOT KEINEN EINTRAG LIEFERT, STOPPEN SIE BITTE DEN BOT, LOGGEN SIE SICH AUS UND STARTEN SIE ERNEUT. ODER SIE KÖNNEN AUF EINEM ANDEREN KONTO LAUFEN, ES FUNKTIONIERT, ABER ICH KANN NICHT ERKLÄREN, WARUM

WIE MAN ES BENUTZT: DOWNLOADEN SIE ZUERST die LETZTE VERSION DES EA'S. DOWNLOADEN SIE DIE SET DATEI IM KOMMENTAR ZUM HANDEL (SET DATEI ist Kommentar Nr. 3). Diese Datei ist nur für den Lot-Eintrag 0.01-0.05. Wenn Sie > 0.05 sind, müssen Sie die Eingaben anpassen. Die Standardeinstellungen sind nur für Visualisierungszwecke.

Sie können Ihre beste SET FILE finden, wenn Sie es wünschen. DCA mit Lot 0.01 hat einen EXTREM niedrigen Drawdown und sprengt nie Ihr Konto.

Zögern Sie nicht, senden Sie mir zuerst eine private Nachricht, wenn Sie gekauft haben.

Empfehlung: Führen Sie den Bot in Asien Session / frühen Europa Session / späten USA Session

Kontotyp: Exness Zero, maximaler Spread ~ 30

Mindesteinlage: 500$, Paar: XAUUSD , Zeitrahmen : M1

Broker: Exness (Alle gängigen Broker, bitte selbst ausprobieren)

Handel im automatischen Modus vollständig.

Dieser MQL5 Expert Advisor (EA) ist ein hochprofitabler Forex-Handelsroboter. SIE WERDEN DEFINITIV ZUFRIEDEN SEIN, WENN SIE ES VERWENDEN.

Warum diesen Expert Advisor wählen?

Wenn Sie nicht lange warten wollen und lieber auf dem M1-Zeitrahmen handeln.

Wenn Sie einen EA benötigen, der Scalp-Orders schnell schließen kann.

Wenn Sie einen EA für mehrfache genaue Eingaben benötigen.

Wenn Sie einen EA brauchen, der schnell umdrehen kann.

Wenn Sie einen EA brauchen, der sowohl in Seitwärts- als auch in Trendmärkten profitabel ist.

Dieser automatisierte Forex Trading EA ist perfekt für Sie!!!

In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels sind Präzision, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung gefragt.

Unser MQL5 EA nutzt die Kraft der DCA-Strategie und der Hedging-Strategie, um konsistente Ergebnisse zu liefern, selbst in volatilen Devisenmärkten. Hier ist der Grund, warum dieser EA hervorsticht:

Intelligente Stop-Loss- und Trailing-Funktionen

Verabschieden Sie sich von unnötiger Verschwendung. Mit Total_Cutloss, ProfitToBreakeven und trailing_step sichert der EA Gewinne und passt Stop Losses dynamisch an, um profitabel zu handeln.

Benutzerfreundliches Dashboard für volle Kontrolle

Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem intuitiven Bedienfeld mit Schaltflächen wie BotButton, CloseAllButton und mehr, perfekt für die MQL5-Handelsautomatisierung.

Zyklusbasierter Handel für Präzision

Der EA organisiert den Handel in Zyklen (nachverfolgt über currentCycle) und stellt sicher, dass jede Handelssequenz unabhängig verwaltet wird, um präzise Forex-Einträge zu ermöglichen.

Schwebende Stop-Orders für proaktives Handeln

Mit PlacePendingStopOrders sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus und verbessern Ihre schnelle Scalp-Handelsstrategie.

Entwickelt für alle Marktbedingungen

Ob es sich um einen Trendmarkt oder einen Seitwärtsmarkt handelt, dieser Forex EA passt sich nahtlos an.

Leistungsstarke DCA-Strategie zur Gewinnoptimierung

Der Dollar Cost Averaging (DCA)-Ansatz ermöglicht es diesem Forex-Roboter, auf intelligente Weise in Positionen einzusteigen und die Auswirkungen von Marktschwankungen zu reduzieren.

Anpassbare Take-Profit-Levels

Flexibilität ist der Schlüssel zum automatisierten Handel. Dieser EA bietet abgestufte Take-Profit-Einstellungen - TPFor_1_Order, TPFor_2To3_Orders, und TPForMoreThan_3_Orders.

Debug-Modus für mehr Transparenz

Für detailverliebte Trader bietet die DebugMode-Option Echtzeitprotokolle jeder Aktion, von der Orderplatzierung bis zur Schließung.


Wichtige Vorteile für Devisenhändler

Automatisierter Handel: Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie emotionale Entscheidungen mit einem vollautomatischen Forex-System.

Gewinnkonsistenz: Erzielen Sie mit einer bewährten DCA- und Hedging-Strategie stetige Gewinne.

Risikokontrolle: Sichern Sie Ihr Konto mit Total_Cutloss, SL_Offset und Hedging-Tools ab.

Skalierbarkeit: Beginnen Sie klein mit einer 0,01 LotSize oder skalieren Sie, wenn Ihr Konto wächst.

Echtzeit-Insights: Bleiben Sie informiert mit Live-Updates zu CurrentProfit, MaxDD und mehr.

Warnung :

Ich verkaufe EA's nur über MQL5.com. Ich kontaktiere Sie nie direkt zuerst. Wenn dies geschieht, sind es Betrüger. Blockieren Sie sie und melden Sie sie als Spam.

Sie erhalten keine Updates oder Support, wenn Sie außerhalb von MQL5.com kaufen.

Kontakt: Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, können Sie mir auf dieser Plattform oder auf Telegram@tanaka_611 mailen.


Bewertungen 1
Konstantin Grihin
278
Konstantin Grihin 2025.12.27 14:03 
 

сразу ставлю оценку 5. очень интересный робот ...буду тестировать.

