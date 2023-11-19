Ein einzigartiger Trendberater. Der Berater nutzt das STR-Handelsmodell. Dieses Modell ermöglicht Ihnen den Handel in starken Märkten ohne Rückzugsbewegungen.

Berater Angepasst, um den Test für finanzierte Konten zu bestehen.

Achtung – schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht (um in den privaten VIP-Chat der Händler zu gelangen und Einstellungen für den Berater zu erhalten)

Live signal - https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

Der Berater verwendet das aktualisierte DD7-Verdopplungssystem.

DD7 – dynamisches System Ermöglicht die Verwendung eines Verluststopps im Martingalsystem bei starken Bewegungen (Schließen der ursprünglichen Order); Beim Schließen beginnt das System, die Position in die entgegengesetzte Richtung zu lackieren, was zu einem Drawdown mit einem erheblichen Drawdown-Niveau führt.

Der Berater wurde in den letzten 10 Jahren optimiert und getestet, sodass Sie die Strategie an den Markt anpassen können.

Testberater.

Möglichkeit zum Testen von „Kontroll-Ticks“ und „Auf allen Ticks mit 99 %iger Genauigkeit“ – Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Optimierung des Beraters für den Handel mit der genauesten Methode bei echten Kursen.

Der EA verfügt über integrierte Grundfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, den Handels-EA flexibel an die Anforderungen des Händlers anzupassen.

Hauptfunktionen des Beraters:

Risikoniveau pro Trade.

Handelszeit des Beraters (Beginn und Ende)

xmaPeriod

xmaPorog

Flache Periode

FlatPorog