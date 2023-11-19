EA Goku
- Experten
- Yury Zaikouski
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 25 November 2023
- Aktivierungen: 10
Ein einzigartiger Trendberater. Der Berater nutzt das STR-Handelsmodell. Dieses Modell ermöglicht Ihnen den Handel in starken Märkten ohne Rückzugsbewegungen.
Berater Angepasst, um den Test für finanzierte Konten zu bestehen.
Achtung – schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht (um in den privaten VIP-Chat der Händler zu gelangen und Einstellungen für den Berater zu erhalten)
Live signal - https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller
Der Berater verwendet das aktualisierte DD7-Verdopplungssystem.
DD7 – dynamisches System Ermöglicht die Verwendung eines Verluststopps im Martingalsystem bei starken Bewegungen (Schließen der ursprünglichen Order); Beim Schließen beginnt das System, die Position in die entgegengesetzte Richtung zu lackieren, was zu einem Drawdown mit einem erheblichen Drawdown-Niveau führt.
Der Berater wurde in den letzten 10 Jahren optimiert und getestet, sodass Sie die Strategie an den Markt anpassen können.
Testberater.
Möglichkeit zum Testen von „Kontroll-Ticks“ und „Auf allen Ticks mit 99 %iger Genauigkeit“ – Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Optimierung des Beraters für den Handel mit der genauesten Methode bei echten Kursen.
Der EA verfügt über integrierte Grundfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, den Handels-EA flexibel an die Anforderungen des Händlers anzupassen.
Hauptfunktionen des Beraters:
Risikoniveau pro Trade.
Handelszeit des Beraters (Beginn und Ende)
xmaPeriod
xmaPorog
Flache Periode
FlatPorog
The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.