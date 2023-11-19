EA Goku

5
Ein einzigartiger Trendberater. Der Berater nutzt das STR-Handelsmodell. Dieses Modell ermöglicht Ihnen den Handel in starken Märkten ohne Rückzugsbewegungen.
Berater Angepasst, um den Test für finanzierte Konten zu bestehen.
Achtung – schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht (um in den privaten VIP-Chat der Händler zu gelangen und Einstellungen für den Berater zu erhalten)

Live signal https://www.mql5.com/ru/users/hsok1/seller

Der Berater verwendet das aktualisierte DD7-Verdopplungssystem.

DD7 – dynamisches System Ermöglicht die Verwendung eines Verluststopps im Martingalsystem bei starken Bewegungen (Schließen der ursprünglichen Order); Beim Schließen beginnt das System, die Position in die entgegengesetzte Richtung zu lackieren, was zu einem Drawdown mit einem erheblichen Drawdown-Niveau führt.
Der Berater wurde in den letzten 10 Jahren optimiert und getestet, sodass Sie die Strategie an den Markt anpassen können.
Testberater.
Möglichkeit zum Testen von „Kontroll-Ticks“ und „Auf allen Ticks mit 99 %iger Genauigkeit“ – Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Optimierung des Beraters für den Handel mit der genauesten Methode bei echten Kursen.
Der EA verfügt über integrierte Grundfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, den Handels-EA flexibel an die Anforderungen des Händlers anzupassen.
Hauptfunktionen des Beraters:
Risikoniveau pro Trade.
Handelszeit des Beraters (Beginn und Ende)
xmaPeriod
xmaPorog
Flache Periode
FlatPorog
Bewertungen 1
Alex Grud
229
Alex Grud 2024.01.27 21:55 
 

The trading result is good. The advisor is very safe and, most importantly, not aggressive. Withstands large movements in the market. The author offers different settings, and I tested them all on demo accounts and switched to real trading. There is a good profit, a small drawdown. The gradual growth of the deposit is the dream of every trader.

