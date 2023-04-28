Gold Dragon AI MT4

Ein einzigartiger Roboter, der seit 2021 erfolgreich auf einem echten Konto handelt.

Das Gold Dragon Handelssystem ist so stabil, dass es alle Marktschwankungen überlebt hat, während andere Systeme versagt haben!





Großer Verkauf 50% AUSVERKAUFT! Preis $450. Regulärer Preis $899 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar:klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde auch mit Ihnen teilen Informationen darüber, wie man eine kostenlose VPS von einem zuverlässigen Broker zu bekommen.

Wie Sie sehen können, hat mir das Konto seit Oktober 2021 ein Einkommen von mehr als 1800% gebracht. Das ist ein großartiges Ergebnis! Ich habe auch ein Kapital von $77.970 abgehoben.

Im Gegensatz zu anderen Goldhandelsberatern ist die hohe Volatilität ein Vorteil dieser Strategie

Das Handelssystem ist so konzipiert, dass der Berater automatisch die Losgröße berechnet

Der Roboter ist vollständig an jeden Broker und Kontotyp angepasst. Es genügt, Gold Dragon zum XAUUSD (Gold) H1 Chart hinzuzufügen

Verwenden Sie einen Broker mit einem Hebel von 1:500 oder höher

Mindesteinlage 5K USD

Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Empfehlungen zur Installation und Konfiguration von Gold Dragon zu erhalten





Grundlegende Parameter: