Gold Asset

Wichtigste Vorteile von Gold als Anlage

Spezialisierung: Gold (XAUUSD) zählt aufgrund seiner Stabilität und defensiven Eigenschaften zu den zuverlässigsten Anlagegütern. Die ausschließliche Fokussierung auf Gold ermöglicht es dem Roboter, sich effektiv an die spezifischen Bedingungen des Goldmarktes anzupassen.

Automatisierung: Der Roboter setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, wodurch der Einfluss von Emotionen und menschlichen Faktoren reduziert und somit die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Handlungen verringert wird.

Scalping-Strategie: Der Handel auf kurzen Zeitebenen (M5-Zeitrahmen) ermöglicht es Ihnen, schnell Gewinne zu erzielen und die für den langfristigen Handel typischen Risiken zu minimieren.

Einfache Einstellungen: Es bedarf praktisch keiner zusätzlichen Konfiguration, was den Einstieg deutlich erleichtert.

Professionelle Unterstützung: Durch den Einsatz von VPS-Servern und zuverlässigen Brokern wird ein stabiler Systembetrieb rund um die Uhr gewährleistet, unabhängig von den Öffnungszeiten der Handelssitzungen.

Einrichtung und Empfehlungen

Hauptparameter:

Symbol : XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen : M5 oder H1 (Empfohlen: M5).

Mindestguthaben : Es wird empfohlen, mit mindestens 300 USD zu beginnen, um ein angemessenes Risikomanagement und maximalen Gewinn zu gewährleisten.

Broker-Typ : Es ist ratsam, Broker mit niedrigen Spreads zu wählen (z. B. Tickmill oder IC Markets).

Nachthandel : Dies ist die Periode mit der geringsten Volatilität, was die Genauigkeit der Signale verbessert und die Wahrscheinlichkeit erheblicher Verluste verringert.

Risikomanagement : Obwohl der Roboter eine hohe Zuverlässigkeit aufweist, sollten Anleger den Status ihres Handelskontos genau überwachen und die Strategie je nach Marktlage zeitnah anpassen.

✔ Maximale Drawdown- Kontrolle

✔ Handel nur während der zulässigen Öffnungszeiten

✔ Nachrichtenfilter

✔ Ein Handel nach dem anderen

✔ Kein Martingal

✔ Festes Risiko %

✔ Tägliche Verlustkontrolle

Abschluss

Gold Asset ist ein effektives, automatisiertes Forex-Handelstool, das speziell zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung entwickelt wurde. Dank seines transparenten Algorithmus und seiner intuitiven Entscheidungsstruktur eignet sich dieser Berater sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader, die ihren Aufwand für Routineprozesse reduzieren und sich auf die Marktanalyse konzentrieren möchten.

Vor der aktiven Nutzung sollten Sie jedoch unbedingt die Kompatibilität Ihrer Einstellungen und Handelsstile durch vorherige Tests auf einem Demokonto überprüfen.

Damit ist Gold Asset eine hervorragende Lösung für alle, die ihren Handel automatisieren und das Potenzial des Goldmarktes maximieren möchten.

