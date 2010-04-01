Gold Asset
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Ключевые Преимущества Gold Asset
Специализация:Золото (XAUUSD) — один из самых надежных активов для инвестиций благодаря своей устойчивости и защитным характеристикам. Ориентация исключительно на золото позволяет роботу эффективно приспосабливаться к специфическим условиям золотого рынка.
Автоматизация:Робот автоматически устанавливает уровни Stop Loss и Take Profit, снижая влияние эмоций и человеческого фактора, что уменьшает вероятность ошибочных действий.
Скальпинговая Стратегия:Торговля на коротких временных промежутках (таймфрейм M5) позволяет быстро получать прибыль и минимизировать риски, характерные для долгосрочной торговли.
Простота Настройки:Практически не требует дополнительного конфигурирования, что существенно облегчает начало работы с ним.
Профессиональная Поддержка:Использование VPS-серверов и надежных брокеров обеспечивает стабильную работу системы круглосуточно, независимо от времени открытия биржевых сессий.
Настройка и Рекомендации
Основные Параметры:
- Символ: XAUUSD (Золото).
- Таймфрейм: M5 или H1 (Рекомендуемый: M5).
- Минимальный Баланс: Желательно начать с суммы не менее 300 USD для адекватного управления риском и максимальной выгоды.
- Тип Брокера: Предпочтительно выбирать брокеров с низкими спредами (например, Tickmill или IC Markets).
- Ночная Торговля: Это период наименьшей волатильности, способствующий повышению точности сигнала и снижению вероятности значительных потерь.
- Управление Рисками: Хотя робот обладает высоким уровнем надежности, инвесторы должны внимательно следить за состоянием своего торгового счета и своевременно вносить изменения в стратегию в зависимости от рыночной ситуации
✔ Контроль Max Drawdown
✔ Торговля только в разрешённое время
✔ News Filter
✔ One trade at a time
✔ Нет мартингейла
✔ Фиксированный риск %
✔ Контроль Daily Los
Заключение
Gold Asset — эффективный инструмент для автоматической торговли на рынке Forex, специально разработанный для снижения рисков и повышения доходности. Благодаря ясному алгоритму и понятной структуре принятия решений, этот советник подходит как начинающим, так и опытным трейдерам, стремящимся сократить усилия на рутинные процессы и сосредоточится на анализе рынка.
Однако, перед активным использованием обязательно проверьте совместимость ваших настроек и стилей торговли путем предварительного тестирования на демо-счёте.
Таким образом, Gold Asset становится отличным решением для тех, кто хочет автоматизировать свою торговлю и извлекать максимальную выгоду из потенциала рынка золота.
