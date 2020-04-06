RenteAusCarry

Kurzbeschreibung

RenteAusCarry ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der einen langfristigen Carry-Ansatz verfolgt.
Der EA trifft alle Handelsentscheidungen selbstständig und benötigt keine Einstellungen durch den Nutzer.

🔹 Grundidee

RenteAusCarry nutzt Zinsdifferenzen (Swap) und handelt ausschließlich, wenn die Marktbedingungen dafür geeignet sind.
Das System arbeitet bewusst langsam, mit wenigen Trades und langen Haltedauern.

Wenn man etwas tun will, geht es meist schief.
RenteAusCarry ist genau dafür gebaut.

🔹 Handelslogik (vereinfacht erklärt)

  • automatischer Handel der Währungspaare:

    • USDJPY

    • AUDJPY

    • CHFJPY

  • neue Positionen werden nur eröffnet, wenn:

    • ein positiver Swap vorliegt

    • die interne Risiko- und Portfolio-Logik es erlaubt

  • der EA entscheidet selbst, welches Paar aktuell gehandelt wird

  • kein Eingreifen des Nutzers erforderlich oder vorgesehen

🔹 Technische Eigenschaften

  • Multicurrency Expert Advisor

  • läuft aus einer einzigen EA-Instanz

  • funktioniert auf:

    • VPS

    • normalem PC

  • robust bei:

    • Neustarts

    • Offline-Zeiten

    • Verbindungsunterbrechungen

  • keine externen Dateien

  • keine DLLs

  • keine einstellbaren Parameter

🔹 Was der EA nicht ist

  • ❌ kein Scalper

  • ❌ kein Daytrader

  • ❌ kein Martingale

  • ❌ kein klassisches Grid

  • ❌ kein Nachrichten-Trading

  • ❌ kein Gewinnversprechen

Lange Phasen ohne Trades sind normal und beabsichtigt.

🔹 Für wen geeignet

  • Trader mit langfristigem Anlagehorizont

  • Nutzer, die ein ruhiges, automatisiertes System suchen

  • Anwender, die nicht eingreifen oder optimieren möchten

🔹 Für wen nicht geeignet

  • ungeduldige Trader

  • Nutzer, die häufig eingreifen möchten

  • Scalping- oder High-Frequency-Ansätze

🔹 Installation & Nutzung

  1. Expert Advisor auf einen beliebigen Chart laden

  2. AutoTrading aktivieren

  3. MarketWatch: relevante Symbole anzeigen

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser Expert Advisor stellt kein Gewinnversprechen dar.


Empfohlene Produkte
EuroClimb
Irma Wati
Experten
Nächster Preis : $399.00 EuroClimb EA: Ihr ultimativer Begleiter für EURUSD-Abwärtstrends! Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit EuroClimb , dem Expert Advisor, der ausschließlich für die Ausnutzung von EURUSD-Abwärtstrends entwickelt wurde. EuroClimb ist auf Short-Positionen zugeschnitten und stellt sicher, dass Sie keine Gelegenheit in einem Abwärtstrend verpassen. Hauptmerkmale: Zeitrahmen : M15 Spezialisierte Leerverkäufe : Konzentriert sich ausschließlich auf Leerverkäufe
Two Kids
Natalya Sopina
Experten
Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn: eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel m
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experten
BESONDERER EINFÜHRUNGSPREIS!! MACD Momentum Pro ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der geschlossene MACD-Crossovers verwendet , den Trend mit HMA/WMA bestätigt und mit ADX filtert . Er lässt sich einfach im MetaTrader 4 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Passt sich der Volatilität an; keine Einheitsgrößen meh
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
Experten
Das Expert Advisor Tool wurde für XAUUSD (GOLD) entwickelt, basierend auf SUPPORT/RESISTANCE Level. Alle Handelspositionen enthalten einen DYNAMIC TAKE-PROFIT und DYNAMIC STOP_LOSS. . Das Signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signale+Mein Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen - alle Einstellungen sind bereits optimiert und feinjustiert. Merkmale Jedes Geschäft wird durch Dynamic Take-Profit und Dynamic Stop-Loss geschützt. Es wird ein festes Lot verwendet. Kein Mar
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Experten
Wir präsentieren Follow GOLD EA , den innovativen Expertenberater in MQL4, der die Art und Weise des Handels mit dem renommierten XAUUSD -Paar verändert. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit mehr als 5 Jahren Handelserfahrung. Follow GOLD EA nutzt eine einzigartige Strategie, bei der es dem Trend des Paares folgt und die Losgröße basierend auf einem gewählten Risikoprozentsatz berechnet. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der EA einen Handel ausführt, die Losgröße neu berechnet wird,
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Luzart Scalper
Luc Aspirot
Experten
Beste Ergebnisse mit: GBPUSD GBPJPY kann auch gute Ergebnisse bringen. Dies ist die MT4-Version. Wie bei jedem Scalper benötigen Sie einen Broker mit einem niedrigen Spread und einem schnellen VPS. Dieser EA verwendet weder Martingale noch Grid. Die Backtests wurden mit Tick Story GMT+2 durchgeführt. Dieser GMT-Offset wird von den meisten Brokern verwendet. Anforderungen Handelspaare: GBPUSD Zeitrahmen: M1 Empfohlene Einzahlung: $1000 Wie es funktioniert: Die Ea wird eine große Bewegung im
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experten
Ein automatisierter Expert Advisor, der Price-Action-Techniken verwendet. Er wurde mehrfach entwickelt und getestet. Es ist der einzige EA auf dem Markt , der 29 Jahre Backtesting von 1990 bis 2019 bestanden hat . Empfehlung: EURUSD 1h-Zeitrahmen Verwenden Sie die Einstellungen, die Sie auf der Kommentarseite finden. Sie können mit den Einstellungen wie den Einlagen und Lots herumspielen. Ändern Sie nicht die Take Profit und Stoploss Einstellungen.
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
RCGold
Maxim Zhuykov
Experten
Der EA basiert auf RCI und CCi Indikatoren, verwendet StopLoss und Trailing Stop. Entwickelt für den Handel mit dem Paar XAUUSD. Der Expert Advisor wurde für Menschen geschaffen, die nicht über ein großes Wissen über den Forex-Markt und mit einer kleinen Einzahlung verfügen. Es ist zwingend erforderlich, ein ECN-Konto mit dem niedrigsten Spread und Slippage zu haben, damit der EA korrekt funktioniert. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle, aber M1 ist vorzuziehen. Roboter-Einstellungen: flot = feste
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experten
AutoTraderEA Beschreibung Wie der Name schon sagt, ist dies ein Autotrading-Roboter. Er handelt auf dem H1-Zeitrahmen. Er sucht nach klaren Trades und ist sehr genau, nimmt aber trotzdem ein paar Trades pro Woche. Ansonsten werden Verluste durch einen StopLoss von 130 Pips minimiert, der geändert werden kann. AutoTrader gibt dem Benutzer die Möglichkeit zu wählen, ob das Handelsvolumen gleich bleibt oder sich direkt proportional zur Veränderung des Kontokapitals ändert. Der EA wurde nur auf dem
Hamster Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index). hat die Funktion, die Inanspruchnahme des Kontos durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an. MT5-Version https://www.mql5.com/ru/market/product/56995 OPTIONEN: RSI_PERIOD - Zeitraum zur Berechnung des Relativen-Stärke-Index; UP_LEVEL - obere Grenze; DN_LEVEL - untere Grenze; RSI_TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Berechnung; START_LOT - anfängliches L
The green billow
Evgeny Vlasov
Experten
Funktionsprinzipien Der Hauptvorteil des Expert Advisors ist, dass Sie nicht mehrere Parameter einstellen und die Prinzipien des Forex-Marktes verstehen müssen. Sie müssen lediglich einen Parameter entsprechend den Empfehlungen in der Beschreibung einstellen und den EA starten. Der Roboter berechnet das erforderliche Losvolumen, das akzeptable Risiko und den Abschlussbetrag. Der EA arbeitet auf jedem Zeitrahmen und Symbol. Mehrere Parameter und Indikatoren werden während des EA-Betriebs analysie
Range Breakout EA MT4
BM Trading GmbH
5 (2)
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen auf dem mql5-Markt ist dies eine ECHTE Daytrading-Strategie. Es verwendet keine Martingale- oder Grid-Funktionalitäten und folgt einem logischen Konzept. Der Range Breakout Expert Advisor kann zum Handeln von Zeitbereichen verwendet werden. Der Markt findet oft in den Morgenstunden seine Richtung und folgt diesem Trend dann für den restlichen Tag. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um diese Trends nach dem morgendlichen Ausbruch zu traden. Dennoch
Babylon
Sergey Ermolov
Experten
Babylon Expert Advisor handelt auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden auf der Grundlage eines auf künstlicher Intelligenz basierenden genetischen Algorithmus bestimmt. Dies ermöglicht es Ihnen, Trades nicht nur auf Niveaus zu eröffnen, die bereits in der Geschichte sichtbar sind, sondern auch auf den erwarteten Niveaus, die sich in der Zukunft bilden können. Darüber hinaus erhöht der Handel nur in Richtung des Trends die Zuverlässigkeit und
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experten
GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Experten
Der Grid EA (mit Smart Mode) basiert auf einer Strategie mit einem dynamischen Grid-Kanal, der lange ohne Rollback auskommt. Der Roboter kann für den Handel mit beliebigen Instrumenten nach einer entsprechenden Optimierung verwendet werden. Mit den Standardparametern wird er empfohlen für: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Überwachung des EA-Handels: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Hauptmerkmale Vollständig automatisierter Handel Anpassbare Einlagensicherung Erzwungene Auftragsschl
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Dangal
Vitalii Zakharuk
Experten
Dangal ist Trendhandel mit Indikatoren und Niveaus. Das Expertensystem geht durch die gesamte Geschichte und kann mit mehreren Währungspaaren (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) mit einer einzigen Einstellung arbeiten. Wenn eine Kommission auf dem Konto ist, muss sie in das Äquivalent des Spreads umgerechnet werden und in das Feld MaxSpread eingetragen werden, wobei der Mittwoch und die Kommission berücksichtigt werden. Der Expert Advisor kann für jede beliebige Stundenperiode gestartet werden, a
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Experten
HSS PRO PRICE ACTION EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Analyse! Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. Er ist sofort einsatzbereit! Acht Set-Dateien für acht verschiedene Währungspaare stehen zur Verfügung. Die Handelsidee basiert auf den bekannten und wirkungsvollen Price-Action-Mustern Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken. Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- u
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. ZeitRahmen M1 M5 DATEIEN SETZEN; https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=Kommentare&Kommentar=11565247 Empfehlungen Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn mit minimalem Risiko oder auf einem Demokonto; Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; ECN-Konto mit niedrigen Spreads + niedrigen Kommissionen + hochwertiger Ausführung; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten. Der Mittelwertbildungsmodus wird angewendet, der es Ihnen ermöglicht, eine Gruppe von Aufträgen ohne Verlust zu schließen. Der EA hat die Möglichkeit, alle Aufträge notfallmäßig zu schließen, wenn sie den in den Einstellungen angegebenen Betrag und Gesamtgewinn in der Einzahlungswährung erreichen. Der Berater bestimmt automatisch den 4- und
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experten
MT5-Version  |  Valable ZigZag-Indikator   |  FAQ Der Grid HLevel Expert Advisor ist perfekt für jene Händler, die jeden Monat einen stabilen Gewinn auf dem Forex-Markt erzielen wollen. Der Expert Advisor arbeitet nach der Strategie der Mittelwertbildung und ich empfehle Ihnen, ihn richtig zu nutzen. "Richtig" bedeutet, dass Sie Trades mit Mittelwertbildung am Umkehrpunkt des Marktes eröffnen und nur in Richtung eines globalen Trends handeln. Was die Richtung des globalen Trends anbelangt, schl
Atlant
Haghislam Aloev
Experten
Der Atlant Expert Advisor basiert auf der Kombination von zwei grundlegenden Indikatoren (gleitender Durchschnitt und Momentum), die im MetaTrader 4-Terminal verfügbar sind. Wenn ein Kauf- (Verkaufs-) Signal erscheint, eröffnet der EA ein Kauf- (Verkaufs-) Geschäft. Wenn ein wiederholtes Signal erscheint, eröffnet der EA ein zusätzliches Geschäft, vorausgesetzt, dass das erste Basisgeschäft einen Verlust aufweist. Der EA bildet also ein Raster von Aufträgen. Das Volumen der ersten Order und das
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension