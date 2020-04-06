Der Golden Globe Expert Advisor ist ein spezialisiertes automatisiertes Forex-Handelstool, das sich auf XAUUSD (Gold) konzentriert. Dieser Roboter wurde von erfahrenen Händlern mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung entwickelt und ist für Scalping-Trades auf einem fünfminütigen Zeitrahmen (M5) ausgelegt.

Hauptmerkmale:

Voreingestellte Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus: Jeder Handel hat voreingestellte Schutzniveaus, die das Risiko begrenzen und die Kontrolle über mögliche Verluste gewährleisten.

Klare Handelsregeln: Der Handel erfolgt ausschließlich nach strengen Regeln, die spontane Entscheidungen ausschließen.

Verbesserter Einstiegspunkt: Einzigartige Algorithmen ermöglichen es dem Roboter, die profitabelsten Einstiegspunkte zu bestimmen, wodurch die Wahrscheinlichkeit profitabler Trades erhöht wird.

Benutzerfreundlichkeit: Golden Globe ist sofort nach der Installation einsatzbereit und erfordert fast keine zusätzliche Konfiguration.

Professionelle Version: mit erweiterter Funktionalität und verbesserter Effizienz.

Zuverlässige Ausführung: wird von Profis für stabilen und profitablen Handel verwendet.

Gebrauchsanweisung:

Es wird empfohlen, den Handel mit einer Einlage von mindestens 300 $ zu beginnen.

Es ist empfehlenswert, Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden, wie z.B. Tickmill oder IC Markets.

Um den kontinuierlichen Betrieb des Beraters auch außerhalb der Arbeitszeiten zu gewährleisten, wird die Verwendung eines Virtual Private Server (VPS) empfohlen.

Die meisten Aktivitäten finden nachts statt, wenn der Markt weniger aktiv ist, was die Volatilität reduziert und die Vorhersagbarkeit der Ergebnisse verbessert.

Golden Globe ist also ein bewährtes Werkzeug für diejenigen, die ihren Handel automatisieren möchten, um die Rentabilität zu erhöhen und die Risiken beim Goldhandel an der Börse zu minimieren.

Golden Globe unterscheidet sich von anderen Handelsrobotern durch seine enge Fokussierung auf den XAUUSD, die es ihm ermöglicht, die einzigartigen Eigenschaften dieses Vermögenswerts optimal zu nutzen. Die Entwickler haben besonders darauf geachtet, ihre Algorithmen an die Dynamik des Goldes anzupassen und seine Volatilität und Empfindlichkeit gegenüber Nachrichtenfaktoren zu berücksichtigen. Dies gewährleistet genauere Prognosen und folglich eine höhere Rentabilität des Handels.

Risikowarnung: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Verwenden Sie geeignete Risikomanagementtechniken, die Ihrem Anlageprofil entsprechen.