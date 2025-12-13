Smart Bulk Order Closer
- Utilidades
- Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
- Versión: 5.0
Cierre inteligente de órdenes masivas
Cierre operaciones de forma inteligente basándose en condiciones reales de pérdidas y ganancias.
Cerrar operaciones manualmente una a una durante movimientos rápidos del mercado es ineficiente y arriesgado. La mayoría de los scripts estándar se limitan a cerrar todas las posiciones sin tener en cuenta si una operación es rentable o perdedora.
Smart Bulk Order Closer es una utilidad de precisión diseñada para cerrar operaciones de forma selectiva en función de su valor PnL flotante actual, ofreciendo a los operadores un control total sobre las salidas con una única ejecución.
Concepto básico: Filtrado de operaciones basado en PnL
Este script evalúa cada posición abierta utilizando su importe real de pérdidas o ganancias en la divisa de la cuenta antes de decidir si debe cerrarse.
Usted define un umbral mínimo de PnL, y el script cierra sólo las operaciones que cumplen sus condiciones exactas.
Características principales
Control del umbral PnL
Cierre las operaciones sólo cuando su beneficio o pérdida flotante supere un valor definido.
Filtrado del estado de la operación
-
Cerrar sólo ganadoras
-
Cerrar sólo las perdedoras
-
Cerrar todas las operaciones
Filtrado por Dirección
-
Sólo posiciones de compra
-
Sólo posiciones de venta
-
Ambas direcciones
Control del Ámbito de Símbolos
-
Sólo el símbolo del gráfico actual
-
Todos los símbolos abiertos en la cuenta
Ejecución rápida y segura
Cada operación se procesa individualmente, lo que garantiza una ejecución precisa y controlada sin cierres imprevistos.
Explicación de los parámetros de entrada
CurrentSymbolOnly (true / false)
Restringe la ejecución sólo al símbolo gráfico activo.
ProfitFilter
Define si se cierran las operaciones ganadoras, las perdedoras o todas las abiertas.
Direction
Filtra las operaciones por órdenes de compra, órdenes de venta o ambas.
Min_PnL_Amount
Establece el mínimo PnL flotante requerido para cerrar una operación.
Ejemplo:
-
10.0 cierra operaciones con un beneficio superior a 10 unidades de la divisa de la cuenta.
-
-4.0 cierra operaciones con un valor flotante superior a -4
(por ejemplo: -3, -1, 5), ignorando pérdidas mayores como -50.
Uso previsto
Este script es adecuado para scalpers, day traders, y traders que gestionan múltiples posiciones que requieren salidas de operaciones precisas y selectivas basadas en condiciones de pérdidas y ganancias.
Notas importantes
-
Sólo script (sin ejecución en segundo plano)
-
No modifica Stop Loss o Take Profit
-
Sólo herramienta de utilidad - no incluye estrategia de negociación
