Cierre inteligente de órdenes masivas

Cierre operaciones de forma inteligente basándose en condiciones reales de pérdidas y ganancias.

Cerrar operaciones manualmente una a una durante movimientos rápidos del mercado es ineficiente y arriesgado. La mayoría de los scripts estándar se limitan a cerrar todas las posiciones sin tener en cuenta si una operación es rentable o perdedora.

Smart Bulk Order Closer es una utilidad de precisión diseñada para cerrar operaciones de forma selectiva en función de su valor PnL flotante actual, ofreciendo a los operadores un control total sobre las salidas con una única ejecución.

Concepto básico: Filtrado de operaciones basado en PnL

Este script evalúa cada posición abierta utilizando su importe real de pérdidas o ganancias en la divisa de la cuenta antes de decidir si debe cerrarse.

Usted define un umbral mínimo de PnL, y el script cierra sólo las operaciones que cumplen sus condiciones exactas.

Características principales

Control del umbral PnL
Cierre las operaciones sólo cuando su beneficio o pérdida flotante supere un valor definido.

Filtrado del estado de la operación

  • Cerrar sólo ganadoras

  • Cerrar sólo las perdedoras

  • Cerrar todas las operaciones

Filtrado por Dirección

  • Sólo posiciones de compra

  • Sólo posiciones de venta

  • Ambas direcciones

Control del Ámbito de Símbolos

  • Sólo el símbolo del gráfico actual

  • Todos los símbolos abiertos en la cuenta

Ejecución rápida y segura
Cada operación se procesa individualmente, lo que garantiza una ejecución precisa y controlada sin cierres imprevistos.

Explicación de los parámetros de entrada

CurrentSymbolOnly (true / false)
Restringe la ejecución sólo al símbolo gráfico activo.

ProfitFilter
Define si se cierran las operaciones ganadoras, las perdedoras o todas las abiertas.

Direction
Filtra las operaciones por órdenes de compra, órdenes de venta o ambas.

Min_PnL_Amount
Establece el mínimo PnL flotante requerido para cerrar una operación.

Ejemplo:

  • 10.0 cierra operaciones con un beneficio superior a 10 unidades de la divisa de la cuenta.

  • -4.0 cierra operaciones con un valor flotante superior a -4
    (por ejemplo: -3, -1, 5), ignorando pérdidas mayores como -50.

Uso previsto

Este script es adecuado para scalpers, day traders, y traders que gestionan múltiples posiciones que requieren salidas de operaciones precisas y selectivas basadas en condiciones de pérdidas y ganancias.

Notas importantes

  • Sólo script (sin ejecución en segundo plano)

  • No modifica Stop Loss o Take Profit

  • Sólo herramienta de utilidad - no incluye estrategia de negociación


