Cierre inteligente de órdenes masivas

Cierre operaciones de forma inteligente basándose en condiciones reales de pérdidas y ganancias.

Cerrar operaciones manualmente una a una durante movimientos rápidos del mercado es ineficiente y arriesgado. La mayoría de los scripts estándar se limitan a cerrar todas las posiciones sin tener en cuenta si una operación es rentable o perdedora.

Smart Bulk Order Closer es una utilidad de precisión diseñada para cerrar operaciones de forma selectiva en función de su valor PnL flotante actual, ofreciendo a los operadores un control total sobre las salidas con una única ejecución.

Concepto básico: Filtrado de operaciones basado en PnL

Este script evalúa cada posición abierta utilizando su importe real de pérdidas o ganancias en la divisa de la cuenta antes de decidir si debe cerrarse.

Usted define un umbral mínimo de PnL, y el script cierra sólo las operaciones que cumplen sus condiciones exactas.

Características principales

Control del umbral PnL

Cierre las operaciones sólo cuando su beneficio o pérdida flotante supere un valor definido.

Filtrado del estado de la operación

Cerrar sólo ganadoras

Cerrar sólo las perdedoras

Cerrar todas las operaciones

Filtrado por Dirección

Sólo posiciones de compra

Sólo posiciones de venta

Ambas direcciones

Control del Ámbito de Símbolos

Sólo el símbolo del gráfico actual

Todos los símbolos abiertos en la cuenta

Ejecución rápida y segura

Cada operación se procesa individualmente, lo que garantiza una ejecución precisa y controlada sin cierres imprevistos.

Explicación de los parámetros de entrada

CurrentSymbolOnly (true / false)

Restringe la ejecución sólo al símbolo gráfico activo.

ProfitFilter

Define si se cierran las operaciones ganadoras, las perdedoras o todas las abiertas.

Direction

Filtra las operaciones por órdenes de compra, órdenes de venta o ambas.

Min_PnL_Amount

Establece el mínimo PnL flotante requerido para cerrar una operación.

Ejemplo:

10.0 cierra operaciones con un beneficio superior a 10 unidades de la divisa de la cuenta.

-4.0 cierra operaciones con un valor flotante superior a -4

(por ejemplo: -3, -1, 5), ignorando pérdidas mayores como -50.

Uso previsto

Este script es adecuado para scalpers, day traders, y traders que gestionan múltiples posiciones que requieren salidas de operaciones precisas y selectivas basadas en condiciones de pérdidas y ganancias.

Notas importantes