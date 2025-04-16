AutoSLTP for Pending and Market order

5

Ultimativer MT5 Auto SL/TP Assistent EA

Unser MT5 Expert Advisor ist so konzipiert, dass er automatisch vordefinierte SL- und TP-Levels auf jede von Ihnen erteilte Order anwendet - schnell, präzise und vollautomatisch, keine manuellen Fehler, keine Verzögerungen. Perfekt für Scalper, Intraday-Trader und alle, die Wert auf Präzision und Geschwindigkeit legen. Auto SLTP Auto SL TP

dies ist Utilities Scalper Auto SL TP schnell Open Close

https://www.mql5.com/en/market/product/158389

Bewertungen 7
Ian Hill
8
Ian Hill 2025.12.29 04:10 
 

Suits me perfectly

Ramican ALBAYRAK
16
Ramican ALBAYRAK 2025.12.09 22:25 
 

it is very very good. I was looking for this expert along of time. thank you very much

itakhola
476
itakhola 2025.10.24 23:46 
 

AutoSLTP for Pending and Market Orders is working fine. Thank you to the developer for the great work! However, please consider removing the popup message for bug reporting — it appears every time I restart the MT5 terminal.

===========

Wow! Many thanks for the 25/10/2025 update — really appreciate it! 🎉

Empfohlene Produkte
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitys
Zweck: Öffnet automatisch Charts aller Symbole aus dem Market Watch mit der default.tpl -Vorlage im aktuellen Zeitrahmen (TF) und schließt alle anderen Charts (außer dem aktiven). Ideal zur schnellen Analyse mehrerer Instrumente ohne manuellen Aufwand! Merkmale: Automatisierung: Dutzende Charts mit einem Klick öffnen. Sicherheit: Schließt unnötige Charts, behält den aktuellen aktiv. Flexibilität: Nutzt Ihre default.tpl -Vorlage (vorab konfigurieren!). Aktueller Zeitrahmen: Charts
FREE
One Click Trader MT5 Demo
Andrzej Pierz
Utilitys
Wichtig! Die Demoversion funktioniert nur auf EURGBP. One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. "-" , "+" ändern die Größe des OCT-Fensters Pfeil nach oben minimiert das OCT-Fenster Pfeil nach unten maximiert das OCT-Fenster Pfeil nach rechts zeigt das nächste P
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
JM Trademanger
Melvin Brouwer
Utilitys
Der kostenlose Handelsmanager - einfach, aber effektiv. Eröffnen Sie schnell Positionen mit voreingestellten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus. Setzen Sie alles auf Break-even oder schließen Sie alle Trades mit einem Klick. Sie erhalten auf Ihrem Chart zahlreiche Informationen über Ihr Konto, Ihre Trades und Ihren Gewinn/Verlust. Das spricht für sich selbst - so einfach ist dieser Manager zu bedienen. Schauen Sie sich unsere anderen EAs und unser Telegram für weitere Informationen an! Von Trade
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Utilitys
Tool Auto Modify SLTP - Schützen Sie Ihre Trades, optimieren Sie Ihre Strategie Beim Handel ist das Risiko immer präsent. Ein einziger vergessener SL/TP kann einen vielversprechenden Handel in einen Verlust verwandeln. Selbst erfahrene Trader machen gelegentlich Fehler. Aus diesem Grund wurde das Tool Auto Modify SLTP entwickelt - damit Sie geschützt sind und sich auf Ihre Strategie konzentrieren können. Hauptmerkmale: Verwalten von Aufträgen für alle Symbole: Überwachen und passen Sie SL/TP für
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool , das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde. Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen , ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: ️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten). Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäft
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experten
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minuten-Handelsstrategie | Schnell & effektiv für Anfänger Willkommen zu unserem Trading-Kanal - dem Deepak-Trading In diesem Video werden wir eine einfache 5-Minuten-Handelsstrategie erkunden, die Ihnen helfen kann, schnelle Marktbewegungen zu erfassen und profitable Trades zu machen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, diese Strategie ist so konzipiert, dass sie Ihnen klare Ein- und Ausstiegspunkte bietet, indem sie technisc
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Utilitys
Das Panel erleichtert dem Händler die Arbeit beim Setzen von Stop Losses und Take Profits. Zeigt Informationen über mögliche Gewinne und Verluste an. Es erleichtert die Arbeit, wenn eine Vielzahl von Stopps und Take Profits gesetzt werden müssen. Es wurde als Werkzeug für eine reibungslose Positionseinstellung auf m1 und eine schnelle Übertragung von Stops auf Breakeven geschaffen. Sieht ästhetisch ansprechend aus und passt perfekt in das native MT5-Interface. Empfohlener Broker ByBit MT5. Bes
FREE
Market Price Risk Split PnL Manager
Ling Bing Zhao
Utilitys
Market & Pending Risk Manager EA Betriebsanleitung Market & Pending Risk Manager ist ein professioneller MT5 Trading Panel EA, der mehrere Funktionen wie Market-Order-Handel, Pending-Order-Handel, Risikomanagement und Trailing-Stop-Loss integriert und Händlern damit eine umfassende Handelslösung bietet. Hauptvorteile Intelligenter Dual-Mode-Handel Markt-Order-Modus: Ein-Klick-Kauf/Verkauf für schnelle Ausführung Pending Order Modus: Präzise Eingabe, um auf den optimalen Zeitpunkt zu war
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilitys
EA Utility Tool: Risiko-Konsistenz-Manager Der Risk Consistency Manager EA ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, das das Risikomanagement für mehrere offene Positionen automatisiert. Er passt die Stop-Loss-Levels dynamisch an, um einen vordefinierten Gesamtrisikowert (z.B. $10.000) gleichmäßig auf alle aktiven Trades zu verteilen. Hauptmerkmale: Dynamische Risikoverteilung: Verteilt automatisch einen gleichen Anteil des Risikos auf jede Position (z.B. bei einem Gesamtrisikokapital von $
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
Auto Smart Trade Manager EA Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilitys
Sind Sie ein MT5-Händler, der ein schnelles und zuverlässiges Risikomanagement benötigt? Wir stellen Ihnen dieses unverzichtbare Tool vor - einen leistungsstarken, kostenlosen Expert Advisor, mit dem Sie alle offenen Positionen auf Ihrem MetaTrader 5-Konto mit einer einzigen, speziellen Aktion sofort schließen können. Dieses Tool ist ein absolutes Muss für Notausstiege aus dem Markt oder schnelle, entscheidende Gewinnmitnahmen. Warum ist dieses Tool KOSTENLOS? Ich bin ein professioneller MQL-Ent
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
TPSL Panel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
TradePanel v1.0 Ein professionelles Handels-Panel, das wichtige Handelsinformationen direkt im Chart anzeigt, einschließlich der Gesamtzahl der offenen Positionen, Gesamtgewinn/-verlust und Echtzeit-Details für jeden Handel. Das Panel wird automatisch mit einem intelligenten Timer aktualisiert und zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design, das Händlern hilft, die Leistung ohne Ablenkung zu überwachen. Ein ideales Tool zur Verfolgung aktiver Trades und zur Verbesserung der Handelse
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Utilitys
Bei der Ausführung eines Auftrags, sei es über das Metatrader-Ticket auf einem Computer oder die Metatrader-App auf einem Mobilgerät, ob manuell oder schwebend, setzt Easy Trade automatisch die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels sowie eine Limit-Order mit den entsprechenden Take-Profit- und Stop-Loss-Levels. Sie folgt der Handelsstrategie für den offenen Markt (US30, US100, US500), kann aber auf jeden Marktwert angewendet werden.
FREE
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Utilitys
FTU Auto Trade mit Chart-Panel Mt5 (Basisversion) Dieser EA wird Ihr Trading verbessern, die Arbeitsbelastung senken und das Risikomanagement verbessern Passen Sie die Lot-Größe und den Einstieg basierend auf dem Markt oder dem Preis an EA verwaltet Entry, Stop Loss, Partial Close und passt Stop Loss nach tp1, Partial an Testen Sie die Demo, um sicher zu sein, dass alle Funktionen und Eingaben funktionieren. Eigenschaften: Lot-Gruppen - Ermöglicht einen schnellen Wechsel zu verschiedenen Risik
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Dieses Tool wurde entwickelt, um einen der kritischsten Aspekte des Handelsmanagements zu automatisieren - das Setzen und Verwalten von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop Levels - direkt auf Ihrer MetaTrader 5 Plattform. Hauptmerkmale: Automatische SL, TSL und TP Platzierung: Legt sofort die anfänglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für jede neue Position auf der Grundlage anpassbarer Parameter fest und hilft so, ein diszipliniertes Risiko- und Ertragsmanagement durchzusetzen. Dyn
FREE
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
Metatrader Uptime Monitoring MT5
Oeyvind Borgsoe
5 (2)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten kosten
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilitys
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
EasyGRID MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm erstellt ein Raster mit ausstehenden Aufträgen . Sie können die Anzahl der Aufträge im Raster, den Schritt zwischen den Aufträgen, den Multiplikator für die Auftragsgröße, die SL- und TP-Niveaus, die magische Zahl usw. auswählen. Wenn Sie einen Profit-Bucket verwenden, beachten Sie bitte, dass er für alle Aufträge auf dem aktuellen Währungspaar mit der aktuellen magischen Zahl gilt. Wenn Sie mehrere Grids mit unabhängigen Profit-Buckets gleichzeitig verwenden möchten, führen S
FREE
GRInvest Breakeven Manager mt5
Greig Cameron Rennie
4 (1)
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Handelseffizienz mit diesem Breakeven- und Trailing-Stop-Manager, einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der Ihr Risikomanagement durch die Automatisierung von Breakeven- und Trailing-Stop-Strategien verbessert. Dieser EA stellt sicher, dass Sie Gewinne sichern und potenzielle Verluste ohne ständige manuelle Eingaben minimieren. So haben Sie mehr Zeit, sich auf die Marktanalyse und Entscheidungsfindung zu konzentrieren. ### Hauptmerkmale: - **Automatische Breakeven-Anp
FREE
Timer Countdown
Makarii Gubaydullin
5 (3)
Utilitys
Countdown-Timer bis zur Bar-Schließung, + Fortschrittsstatus in %:  #1 Multifunktions-Tool :   66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen   |    MT4-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Zeitrahmen für die Berechnung; true / false:   Höherer Zeitrahmen-Option (nächster zum aktuell verwendeten: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Linke untere Ecke; 2 = Rechte untere Ecke; 3 = Linke obere Ecke; 4 = Rechte obere Ecke; Schr
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Scalper Auto SL TP fast Open Close
Luu Tuan Trung
Utilitys
Hallo Freunde, ich möchte Ihnen ein sehr praktisches Handelsinstrument vorstellen, das auf die Bedürfnisse des schnellen und hochfrequenten Handels zugeschnitten ist. Seine Hauptvorteile sind Bequemlichkeit und Genauigkeit, praktisch ohne Verzögerung. Insbesondere ermöglicht es den Händlern, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels einfach zu aktualisieren und zu verwalten und Gewinne schnell zu berechnen, ohne einen Taschenrechner zu benötigen. Darüber hinaus zeigt es auch die verbleibende Zeit mehr
FREE
Auswahl:
Ian Hill
8
Ian Hill 2025.12.29 04:10 
 

Suits me perfectly

Ramican ALBAYRAK
16
Ramican ALBAYRAK 2025.12.09 22:25 
 

it is very very good. I was looking for this expert along of time. thank you very much

Glenn Colman
28
Glenn Colman 2025.10.27 03:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

itakhola
476
itakhola 2025.10.24 23:46 
 

AutoSLTP for Pending and Market Orders is working fine. Thank you to the developer for the great work! However, please consider removing the popup message for bug reporting — it appears every time I restart the MT5 terminal.

===========

Wow! Many thanks for the 25/10/2025 update — really appreciate it! 🎉

Luu Tuan Trung
1490
Antwort vom Entwickler Luu Tuan Trung 2025.10.25 20:33
update
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.08.14 08:41 
 

EXCELLENT!

Tuan Vu
124
Tuan Vu 2025.07.11 10:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ptrsflw
14
ptrsflw 2025.05.13 13:10 
 

simple, clean, functional. author is responsive and helpful

Antwort auf eine Rezension