Smart Bulk TP Setter

Smart Bulk TP Setter - Effizientes Take Profit Management (MT5 Skript)

Der Smart Bulk TP Setter ist ein hocheffizientes Skript für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern eine präzise Kontrolle über mehrere offene Positionen ermöglicht.
Anstatt die Take Profit (TP) Levels einzeln zu setzen, können Sie mit diesem Skript sofort einen einheitlichen TP Preis für alle ausgewählten Positionen mit einem einzigen Klick synchronisieren, indem Sie intelligente Filter verwenden.

Hauptmerkmale & intelligente Filterung

Bulk-TP-Synchronisierung

  • Setzt sofort das gleiche Take Profit Level für alle ausgewählten Positionen in einer Ausführung.

Typ-Filterung (Kaufen/Verkaufen/Alle)

  • Nur auf Kaufpositionen anwenden

  • Nur auf Verkaufspositionen anwenden

  • Auf alle Positionen anwenden, unabhängig von der Richtung

Symbolumfang

  • Nur aktuelles Symbol (Standard): TP-Änderungen nur auf Positionen im aktiven Chart anwenden.

  • Alle Symbole: TP-Änderungen auf alle offenen Symbole im Terminal anwenden.

Risiko-Einhaltung

  • Bestehende Stop-Loss (SL)-Niveaus werden beibehalten.

  • Die Ausführung erfolgt schnell und kontrolliert, um Fehler zu minimieren.

Vorgesehene Benutzer

  • Trader, die Grid-Systeme oder mehrere manuelle Trades verwalten.

  • Scalper, die häufig Positionen eröffnen und schnell verwalten.

  • Portfoliomanager, die ihr Engagement über mehrere Währungspaare oder Instrumente hinweg kontrollieren.

Zusammenfassung

Der Smart Bulk TP Setter vereinfacht das Handelsmanagement, reduziert manuelle Fehler und bietet präzise, schnelle und kontrollierte TP-Anpassungen für mehrere Positionen gleichzeitig.


