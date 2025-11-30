TPSL Panel

TradePanel v1.0

Ein professionelles Handels-Panel, das wichtige Handelsinformationen direkt im Chart anzeigt,

einschließlich der Gesamtzahl der offenen Positionen,

Gesamtgewinn/-verlust und Echtzeit-Details für jeden Handel.

Das Panel wird automatisch mit einem intelligenten Timer aktualisiert und zeichnet sich durch ein klares,

minimalistisches Design, das Händlern hilft, die Leistung ohne Ablenkung zu überwachen.

Ein ideales Tool zur Verfolgung aktiver Trades und zur Verbesserung der Handelseffizienz.

