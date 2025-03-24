Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit Breakeven Bot, dem unverzichtbaren Tool für aktive Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Anpassung Ihrer Stopps - ein Klick genügt, um Ihre Gewinne zu sichern!

🔹 Hauptmerkmal:

✔️ "BREAKEVEN"-Schaltfläche - Setzen Sie alle profitablen Positionen sofort auf Breakeven und schützen Sie Ihre Gewinne schnell.

⚙️ Anpassungsoptionen:

🔸 Legen Sie den Breakeven in Pips oder Währung fest, je nach Ihrer Präferenz.

🔸 Wählen Sie, ob die Gewinnschwelle am Einstiegspunkt (0) oder mit einer bestimmten Anzahl von Pips im Gewinn liegen soll, um immer einen Gewinn zu erzielen.

🔸 Fügen Sie einen Take Profit (TP) oder Stop Loss (SL) zu allen offenen Trades mit einem einzigen Klick hinzu, indem Sie die neuen speziellen Kontrollkästchen verwenden.

🚀 S teigern Sie jetzt Ihre Handelseffizienz!