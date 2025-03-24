Breakeven Bot
- Utilitys
- Gabriel Paul Ange Perrin
- Version: 6.0
- Aktualisiert: 24 März 2025
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit Breakeven Bot, dem unverzichtbaren Tool für aktive Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Anpassung Ihrer Stopps - ein Klick genügt, um Ihre Gewinne zu sichern!
🔹 Hauptmerkmal:
✔️ "BREAKEVEN"-Schaltfläche - Setzen Sie alle profitablen Positionen sofort auf Breakeven und schützen Sie Ihre Gewinne schnell.
⚙️ Anpassungsoptionen:
🔸 Legen Sie den Breakeven in Pips oder Währung fest, je nach Ihrer Präferenz.
🔸 Wählen Sie, ob die Gewinnschwelle am Einstiegspunkt (0) oder mit einer bestimmten Anzahl von Pips im Gewinn liegen soll, um immer einen Gewinn zu erzielen.
🔸 Fügen Sie einen Take Profit (TP) oder Stop Loss (SL) zu allen offenen Trades mit einem einzigen Klick hinzu, indem Sie die neuen speziellen Kontrollkästchen verwenden.
🚀 S teigern Sie jetzt Ihre Handelseffizienz!