Smart Bulk SL Setter

Haben Sie es satt, die Stop-Loss-Levels manuell für jeden einzelnen Handel anzupassen? Verabschieden Sie sich von mühsamer manueller Arbeit und begrüßen Sie eine überlegene Risikokontrolle!

Der Smart Bulk SL Setter ist ein intelligentes Skript, das Ihnen die Macht des kollektiven Stop-Loss-Managements mit einem einzigen Klick gewährt. Dieses Skript ist so konzipiert, dass es als automatisches "Sicherheitsschild" fungiert und sicherstellt, dass jede offene Position sofort innerhalb der vordefinierten Risikogrenzen geschützt ist - selbst in den volatilsten Handelsmomenten.

Funktionen, mit denen Sie das Kommando übernehmen:

Risiko-Befehl mit einem Tastendruck: Definieren Sie einen einheitlichen Stop-Loss-Kurs (SL), der gleichzeitig auf Dutzende offener Positionen angewendet wird, und eliminieren Sie so das kritische Risiko, dass Sie vergessen, einen einzelnen Handel zu schützen.

Intelligente, gezielte Filterung: Keine zufälligen Aktionen mehr. Sie können jetzt wählen, ob Sie den neuen SL ausschließlich auf folgende Positionen anwenden möchten: Nur Kaufpositionen (BUY). Nur auf Verkaufspositionen (SELL). Alle offenen Positionen (ALL).

Umfassende Marktabdeckung: Erweitern Sie Ihre Aktion auf alle offenen Symbole (in Ihrem gesamten Portfolio) oder beschränken Sie sie nur auf das aktive Symbol in Ihrem aktuellen Chart.

Gewinnziele beibehalten: Das Skript ändert nur den Stop Loss (SL) und lässt das bestehende Take Profit (TP) Niveau jedes Handels intakt, so dass Ihr Gewinnpotenzial unangetastet bleibt.

Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Ausführung: Änderungsanfragen werden effizient und schnell gesendet, wobei genau verfolgt wird, wie viele Positionen erfolgreich aktualisiert wurden.