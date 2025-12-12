SL Based TP Multiplier

Dieses Dienstprogramm unterstützt Händler bei der Risikoverwaltung, indem es Take-Profit-Niveaus auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands berechnet.





Das Skript berechnet den Abstand zwischen dem Eröffnungskurs und dem Stop-Loss, multipliziert ihn mit einem benutzerdefinierten Verhältnis (R-Multiple) und ändert die Take-Profit-Order entsprechend.





Wichtigste Funktionen:

1. Automatisierte TP-Berechnung: Legt den Take Profit auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands fest (z. B. 1:2, 1:3).

2. Multi-Symbol-Unterstützung: Kann den aktuellen Chart oder alle offenen Positionen des Kontos verarbeiten.

3. Ziel-Management: Option zur sofortigen Schließung der Position, wenn der aktuelle Kurs bereits besser als das berechnete Ziel ist.





Parameter:

* Ratio Multiplikator: Der Faktor, mit dem der Risikoabstand multipliziert wird (z.B. 2,0 für ein Verhältnis von 1:2).

* Auf alle Symbole anwenden: Auf true setzen, um die Logik auf alle offenen Trades anzuwenden.

* Schließen bei Erreichen: Setzen Sie diese Option auf true, um den Handel zu schließen, wenn der Preis bereits über dem Zielniveau liegt.





Wichtig: Damit die Berechnung funktioniert, muss für die Position ein Stop-Loss gesetzt werden.