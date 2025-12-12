Lock and Peel Pro Advanced Risk Manager

Advanced Breakeven & Partial Close Manager (MT5 Skript)

Bei diesem Skript handelt es sich um ein Dienstprogramm für das Handelsmanagement, das mithilfe einer klaren, regelbasierten Logik den Breakeven-Schutz und die teilweise Schließung von Positionen auf bestehende offene Positionen anwenden kann.

Es wird einmal ausgeführt, wenn es an einen Chart angehängt wird, und führt nur die Aktionen aus, die explizit durch Benutzereingaben aktiviert wurden.
Keine Ausführung im Hintergrund, keine automatischen Handelsentscheidungen und keine Signalerzeugung.

Was dieses Skript tut

Wenn es ausgeführt wird, scannt das Skript offene Positionen und kann:

  • Den Stop-Loss auf ein berechnetes Break-Even-Niveau mit einem zusätzlichen Gewinnpuffer verschieben.

  • eine kontrollierte Teilschließung von Positionen auf der Grundlage eines Prozentsatzes des ursprünglichen Volumens durchführen.

  • Optional einen teilweisen Verlustausgleich bei Verlustgeschäften zulassen (standardmäßig deaktiviert).

Alle Aktionen werden streng nach benutzerdefinierten Filtern und Sicherheitsbedingungen durchgeführt.

Logik der Handelsfilterung

Das Skript wertet jede offene Position aus und wendet Aktionen nur an, wenn sie allen aktivierten Filtern entspricht:

  • Symbol-Filter:
    Nur auf das aktuelle Chart-Symbol oder auf alle Symbole anwenden.

  • Ordertyp-Filter:
    Anwenden auf Kaufaufträge, Verkaufsaufträge oder beides.

  • Magic Number-Filter (optional):
    Schränken Sie Aktionen auf Positionen mit einer bestimmten Magic Number ein.

  • Kommentar-Filter (optional):
    Beschränken Sie Aktionen auf Positionen, die einem bestimmten Kommentar entsprechen.

Positionen, die nicht den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden ignoriert.

Breakeven-Logik (Stop-Loss-Verwaltung)

Wenn das Breakeven-Management aktiviert ist, wird das Skript:

  • Wendet Breakeven nur auf profitable Geschäfte an.

  • Erfordert, dass der Handel eine Mindestgewinnschwelle (in Punkten) erreicht, bevor eine Stop-Loss-Anpassung erfolgt.

  • Verschiebt den Stop-Loss auf:

    • Einstiegskurs plus einen konfigurierbaren zusätzlichen Puffer für Kaufpositionen.

    • Einstiegskurs abzüglich eines konfigurierbaren zusätzlichen Puffers für Verkaufspositionen.

Sicherheitsbedingungen

  • Der aktuelle Marktpreis muss bereits über dem neuen Breakeven-Niveau liegen.

  • Der neue Stop Loss muss besser sein als der bisherige.

  • Tickgröße und Symbolgenauigkeit werden beachtet.

Dies verhindert vorzeitige oder ungünstige Stop-Loss-Änderungen.

Logik für teilweises Schließen

Das Skript kann unter kontrollierten Bedingungen einen einzigen Partial Close pro Ausführung durchführen.

Wie das funktioniert

  • Es wird ein fester Prozentsatz des ursprünglichen Positionsvolumens berechnet.

  • Das Skript stellt sicher, dass das verbleibende Volumen nicht unter eine Mindestschwelle fällt.

  • Wäre das verbleibende Volumen zu gering, wird der Partial Close übersprungen.

Handhabung von Gewinn und Verlust

  • Standardmäßig werden partielle Glattstellungen nur bei gewinnbringenden Geschäften durchgeführt.

  • Eine optionale Einstellung erlaubt partielle Schließungen bei Verlustgeschäften.
    Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.

Ausführungsverhalten

  • Das Skript wird einmal pro Anlage ausgeführt.

  • Jede Position wird unabhängig ausgewertet.

  • Alle Vorgänge werden sofort abgebrochen, wenn:

    • der Handel deaktiviert ist

    • AutoTrading ausgeschaltet ist

    • das Skript per Eingabe deaktiviert wird

Verwendungszweck

Dieses Skript ist geeignet für:

  • Trader, die mehrere offene Positionen manuell verwalten

  • Trader, die Breakeven- und Scaling-Out-Techniken anwenden

  • Risikobewusste Benutzer, die ein regelbasiertes Handelsmanagement benötigen

  • Fortgeschrittene Benutzer, die volle Kontrolle ohne Automatisierung wünschen

Wichtige Hinweise

  • Nur Skript - keine kontinuierliche Ausführung

  • Eröffnet keine Trades

  • Analysiert nicht die Marktrichtung

  • Keine Strategie oder Signale enthalten

  • Alle Aktionen erfordern eine explizite Benutzerkonfiguration

Weitere Produkte dieses Autors
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Apex StopLoss Manager - Fortgeschrittenes Werkzeug zur Risikokontrolle Apex StopLoss Manager ist ein professionelles Risikomanagement-Skript, das Händlern eine präzise und bewusste Kontrolle über das Stop-Loss-Verhalten ermöglicht, insbesondere in Situationen, in denen Spread- und Ausführungskosten unbeabsichtigte Verluste verursachen können. Dieses Tool konzentriert sich eher auf Genauigkeit, Disziplin und manuelle Kontrolle als auf automatisierte Handelslogik. Was dieses Tool leistet Das Skri
FREE
Smart Bulk SL Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Smart Bulk SL Setter Haben Sie es satt, die Stop-Loss-Levels manuell für jeden einzelnen Handel anzupassen? Verabschieden Sie sich von mühsamer manueller Arbeit und begrüßen Sie eine überlegene Risikokontrolle! Der Smart Bulk SL Setter ist ein intelligentes Skript, das Ihnen die Macht des kollektiven Stop-Loss-Managements mit einem einzigen Klick gewährt. Dieses Skript ist so konzipiert, dass es als automatisches "Sicherheitsschild" fungiert und sicherstellt, dass jede offene Position sofort inn
FREE
Smart Bulk Order Closer
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Smart Bulk Order Closer Schließen Sie Geschäfte auf intelligente Weise auf der Grundlage echter Gewinn- und Verlustbedingungen. Es ist ineffizient und riskant, bei schnellen Marktbewegungen einen Handel nach dem anderen manuell zu schließen. Die meisten Standardskripte schließen einfach alle Positionen, ohne zu berücksichtigen, ob ein Handel profitabel oder verlustreich ist. Smart Bulk Order Closer ist ein präzises Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um Trades selektiv auf der Grundlage ihres
FREE
Smart Bulk TP Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Smart Bulk TP Setter - Effizientes Take Profit Management (MT5 Skript) Der Smart Bulk TP Setter ist ein hocheffizientes Skript für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern eine präzise Kontrolle über mehrere offene Positionen ermöglicht. Anstatt die Take Profit (TP) Levels einzeln zu setzen, können Sie mit diesem Skript sofort einen einheitlichen TP Preis für alle ausgewählten Positionen mit einem einzigen Klick synchronisieren, indem Sie intelligente Filter verwenden. Hauptmerkmale & intelligente Filte
FREE
SL Based TP Multiplier
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Dieses Dienstprogramm unterstützt Händler bei der Risikoverwaltung, indem es Take-Profit-Niveaus auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands berechnet. Das Skript berechnet den Abstand zwischen dem Eröffnungskurs und dem Stop-Loss, multipliziert ihn mit einem benutzerdefinierten Verhältnis (R-Multiple) und ändert die Take-Profit-Order entsprechend. Wichtigste Funktionen: 1. Automatisierte TP-Berechnung: Legt den Take Profit auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands fest (z. B. 1:2, 1:3). 2. Multi
FREE
