Lock and Peel Pro Advanced Risk Manager

Advanced Breakeven & Partial Close Manager (MT5 Skript)

Bei diesem Skript handelt es sich um ein Dienstprogramm für das Handelsmanagement, das mithilfe einer klaren, regelbasierten Logik den Breakeven-Schutz und die teilweise Schließung von Positionen auf bestehende offene Positionen anwenden kann.

Es wird einmal ausgeführt, wenn es an einen Chart angehängt wird, und führt nur die Aktionen aus, die explizit durch Benutzereingaben aktiviert wurden.

Keine Ausführung im Hintergrund, keine automatischen Handelsentscheidungen und keine Signalerzeugung.

Was dieses Skript tut

Wenn es ausgeführt wird, scannt das Skript offene Positionen und kann:

Den Stop-Loss auf ein berechnetes Break-Even-Niveau mit einem zusätzlichen Gewinnpuffer verschieben.

eine kontrollierte Teilschließung von Positionen auf der Grundlage eines Prozentsatzes des ursprünglichen Volumens durchführen.

Optional einen teilweisen Verlustausgleich bei Verlustgeschäften zulassen (standardmäßig deaktiviert).

Alle Aktionen werden streng nach benutzerdefinierten Filtern und Sicherheitsbedingungen durchgeführt.

Logik der Handelsfilterung

Das Skript wertet jede offene Position aus und wendet Aktionen nur an, wenn sie allen aktivierten Filtern entspricht:

Symbol-Filter:

Nur auf das aktuelle Chart-Symbol oder auf alle Symbole anwenden.

Ordertyp-Filter:

Anwenden auf Kaufaufträge, Verkaufsaufträge oder beides.

Magic Number-Filter (optional):

Schränken Sie Aktionen auf Positionen mit einer bestimmten Magic Number ein.

Kommentar-Filter (optional):

Beschränken Sie Aktionen auf Positionen, die einem bestimmten Kommentar entsprechen.

Positionen, die nicht den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden ignoriert.

Breakeven-Logik (Stop-Loss-Verwaltung)

Wenn das Breakeven-Management aktiviert ist, wird das Skript:

Wendet Breakeven nur auf profitable Geschäfte an.

Erfordert, dass der Handel eine Mindestgewinnschwelle (in Punkten) erreicht, bevor eine Stop-Loss-Anpassung erfolgt.

Verschiebt den Stop-Loss auf: Einstiegskurs plus einen konfigurierbaren zusätzlichen Puffer für Kaufpositionen. Einstiegskurs abzüglich eines konfigurierbaren zusätzlichen Puffers für Verkaufspositionen.



Sicherheitsbedingungen

Der aktuelle Marktpreis muss bereits über dem neuen Breakeven-Niveau liegen.

Der neue Stop Loss muss besser sein als der bisherige.

Tickgröße und Symbolgenauigkeit werden beachtet.

Dies verhindert vorzeitige oder ungünstige Stop-Loss-Änderungen.

Logik für teilweises Schließen

Das Skript kann unter kontrollierten Bedingungen einen einzigen Partial Close pro Ausführung durchführen.

Wie das funktioniert

Es wird ein fester Prozentsatz des ursprünglichen Positionsvolumens berechnet.

Das Skript stellt sicher, dass das verbleibende Volumen nicht unter eine Mindestschwelle fällt.

Wäre das verbleibende Volumen zu gering, wird der Partial Close übersprungen.

Handhabung von Gewinn und Verlust

Standardmäßig werden partielle Glattstellungen nur bei gewinnbringenden Geschäften durchgeführt.

Eine optionale Einstellung erlaubt partielle Schließungen bei Verlustgeschäften.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.

Ausführungsverhalten

Das Skript wird einmal pro Anlage ausgeführt.

Jede Position wird unabhängig ausgewertet.

Alle Vorgänge werden sofort abgebrochen, wenn: der Handel deaktiviert ist AutoTrading ausgeschaltet ist das Skript per Eingabe deaktiviert wird



Verwendungszweck

Dieses Skript ist geeignet für:

Trader, die mehrere offene Positionen manuell verwalten

Trader, die Breakeven- und Scaling-Out-Techniken anwenden

Risikobewusste Benutzer, die ein regelbasiertes Handelsmanagement benötigen

Fortgeschrittene Benutzer, die volle Kontrolle ohne Automatisierung wünschen

Wichtige Hinweise