Trading Session Dashboard

Das Trading Sessions Dashboard ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches MT5-Indikator, das Tradern Echtzeit-Einblicke in die wichtigsten Forex-Handelssitzungen bietet. Es zeigt den Status jeder Sitzung (Active oder Closed) zusammen mit der verbleibenden Zeit bis zum Abschluss oder zur nächsten Eröffnung an und hilft Ihnen, Ihre Handelsstrategie an die Marktzeiten anzupassen. Für Klarheit und Professionalität entwickelt, ist dieser Indikator perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, um sicherzustellen, dass Sie keine Schlüsselübergänge verpassen.

Wichtige Funktionen

  • Echtzeit-Sitzungsstatus: Zeigt "Active" in Grün oder "Closed" in Rot für die Sitzungen Sydney, Tokyo, London und New York an.
  • Berechnung der Verbleibenden Zeit: Für aktive Sitzungen zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss (hh:mm:ss). Für geschlossene Sitzungen zeigt die Zeit bis zur nächsten Eröffnung, unter Berücksichtigung von Wochenenden und Marktschließungen.
  • Marktschließungserkennung: Erkennt automatisch Wochenenden oder inaktive Märkte und gibt die Zeit bis zur nächsten Markteröffnung an.
  • Anpassbare Erscheinung: Passen Sie Abstände, Schriftgrößen, Abstände, Farben und Titel-Sichtbarkeit für ein personalisiertes Dashboard an.
  • Effiziente Updates: Aktualisiert jede Sekunde, ohne Ihren Terminal zu überlasten.

Warum Diesen Indikator Wählen?

  • Verbessert die Entscheidungsfindung durch Hervorhebung von Hochvolatilitäts-Überlappungen (z.B. London-New York).
  • Keine komplexe Einrichtung—einfach an ein Chart anhängen (z.B. EURUSD).
  • Kompatibel mit allen MT5-Brokern und Timeframes.
  • Professionelles Design mit fettgedruckten Schriften für maximale Lesbarkeit.

Installation

  1. Herunterladen und in MetaEditor kompilieren.
  2. An ein Chart anhängen über den Navigator oder Drag-and-Drop.
  3. Inputs bei Bedarf anpassen.

