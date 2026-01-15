Utazima Intelligent SMC Pro
- Experten
- Anastase Byiringiro
- Version: 4.50
- Aktivierungen: 10
🚀 UTAZIMA INTELLIGENT SMC PRO v4.5
🔥 Der Weltklasse Smart Money Robot - UNLEASHED
Utazima Intelligent SMC Pro v4.5 ist ein Smart Money Concept (SMC) Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Einstiege, ein hohes Rendite-Risiko-Verhältnis und einen strengen Kapitalschutz wünschen.
Dieser EA ist kein Grid, kein Martingal und kein Gamble Bot.
Er handelt wie institutionelles Smart Money.
🧠 KERNSTRATEGIE (INSTITUTIONELLE LOGIK)
Utazima SMC Pro basiert auf reinen Smart Money Prinzipien:
✅ Order Blocks (OB)
✅ Marktstrukturverschiebung (BOS / CHoCH)
✅ Liquidity Sweeps & Wick Traps
✅ Fair Value Gaps (FVG)
✅ High R:R Precision Entries
✅ Smart Risk-Based Position Sizing
Jeder Handel wird vor der Ausführung anhand von Struktur, Preisreaktion, Spread, Marge und Broker-Limits validiert.
💰 GELDMANAGEMENT (PRO LEVEL)
-
Dynamischer Risikoprozentsatz pro Handel (Standardwert 1%)
-
Automatische Lot-Berechnung
-
Schutz vor Margin- und Volumenlimits
-
Kontrolle der maximalen Trades
-
Kein Überengagement
🛡️ Entwickelt zum Schutz kleiner und großer Konten
⚙️ FORTGESCHRITTENES HANDELSMANAGEMENT
✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit
✔ Break-Even-Schutz
✔ Smart Trailing Stop
✔ Spread & Freeze-Level-Validierung
✔ Session-basierter Handel (London & New York)
⏱️ BESTE ZEITRAHMEN (EMPFOHLEN)
⭐ H1 (Primär - beste Performance)
⭐ H4 (Strukturbestätigung)
👉 Der EA verwendet intern eine Multi-Timeframe-Logik, auch wenn er an H1 gebunden ist.
💱 BESTE PAARE (SEHR EMPFOHLEN)
-
EURUSD
-
XAUUSD(GOLD)
-
GBPUSD
-
BTCUSD(Bitcoin)
-
USDJPY
Funktioniert bei allen großen Brokern:
XM, HFM, Exness, FBS, IC Markets, FTMO, MyForexFunds & mehr.
🧪 GETESTET & BEREIT
✔ Backtest-freundlich
✔ Prop-Firm Ready-Logik
✔ Funktioniert mit niedrigen Spreads
✔ Keine Hedging-Tricks
✔ Keine Martingale
✔ Kein Grid
📊 VISUELLES DASHBOARD
Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:
-
Tägliche PnL
-
Aktive Trades
-
Session-Status
-
Risikostatus
Sauber, professionell und traderfreundlich.
🔥 WARUM UTAZIMA SMC PRO?
🚀 Entwickelt von einem echten Trader
🚀 Inspiriert vom institutionellen Handel
🚀 Entwickelt für Konsistenz, nicht für Glücksspiel
🚀 Konzentriert auf Qualität statt Quantität
Dieser EA ist für Trader, die das verstehen:
Ein guter Trade > zehn zufällige Trades
📞 UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT
📲 WhatsApp Community & Direct Support
👉 https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h
👤 MQL5 Profil (Entwickler)
👉 https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary
⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Beginnen Sie vor dem Live-Handel mit einer Demo.
🔓 UTAZIMA INTELLIGENT SMC PRO v4.5
Handeln Sie wie Smart Money. Schützen Sie Ihr Kapital. Lassen Sie Präzision zahlen.