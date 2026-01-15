Utazima Intelligent SMC Pro

🚀 UTAZIMA INTELLIGENT SMC PRO v4.5

🔥 Der Weltklasse Smart Money Robot - UNLEASHED

Utazima Intelligent SMC Pro v4.5 ist ein Smart Money Concept (SMC) Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Einstiege, ein hohes Rendite-Risiko-Verhältnis und einen strengen Kapitalschutz wünschen.

Dieser EA ist kein Grid, kein Martingal und kein Gamble Bot.
Er handelt wie institutionelles Smart Money.

🧠 KERNSTRATEGIE (INSTITUTIONELLE LOGIK)

Utazima SMC Pro basiert auf reinen Smart Money Prinzipien:

✅ Order Blocks (OB)
✅ Marktstrukturverschiebung (BOS / CHoCH)
✅ Liquidity Sweeps & Wick Traps
✅ Fair Value Gaps (FVG)
✅ High R:R Precision Entries
✅ Smart Risk-Based Position Sizing

Jeder Handel wird vor der Ausführung anhand von Struktur, Preisreaktion, Spread, Marge und Broker-Limits validiert.

💰 GELDMANAGEMENT (PRO LEVEL)

  • Dynamischer Risikoprozentsatz pro Handel (Standardwert 1%)

  • Automatische Lot-Berechnung

  • Schutz vor Margin- und Volumenlimits

  • Kontrolle der maximalen Trades

  • Kein Überengagement

🛡️ Entwickelt zum Schutz kleiner und großer Konten

⚙️ FORTGESCHRITTENES HANDELSMANAGEMENT

✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit
✔ Break-Even-Schutz
✔ Smart Trailing Stop
✔ Spread & Freeze-Level-Validierung
✔ Session-basierter Handel (London & New York)

⏱️ BESTE ZEITRAHMEN (EMPFOHLEN)

H1 (Primär - beste Performance)
⭐ H4 (Strukturbestätigung)

👉 Der EA verwendet intern eine Multi-Timeframe-Logik, auch wenn er an H1 gebunden ist.

💱 BESTE PAARE (SEHR EMPFOHLEN)

  • EURUSD

  • XAUUSD(GOLD)

  • GBPUSD

  • BTCUSD(Bitcoin)

  • USDJPY

Funktioniert bei allen großen Brokern:
XM, HFM, Exness, FBS, IC Markets, FTMO, MyForexFunds & mehr.

🧪 GETESTET & BEREIT

✔ Backtest-freundlich
✔ Prop-Firm Ready-Logik
✔ Funktioniert mit niedrigen Spreads
✔ Keine Hedging-Tricks
✔ Keine Martingale
✔ Kein Grid

📊 VISUELLES DASHBOARD

Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:

  • Tägliche PnL

  • Aktive Trades

  • Session-Status

  • Risikostatus

Sauber, professionell und traderfreundlich.

🔥 WARUM UTAZIMA SMC PRO?

🚀 Entwickelt von einem echten Trader
🚀 Inspiriert vom institutionellen Handel
🚀 Entwickelt für Konsistenz, nicht für Glücksspiel
🚀 Konzentriert auf Qualität statt Quantität

Dieser EA ist für Trader, die das verstehen:

Ein guter Trade > zehn zufällige Trades

📞 UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT

📲 WhatsApp Community & Direct Support
👉 https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h

👤 MQL5 Profil (Entwickler)
👉 https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary

⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Beginnen Sie vor dem Live-Handel mit einer Demo.

🔓 UTAZIMA INTELLIGENT SMC PRO v4.5

Handeln Sie wie Smart Money. Schützen Sie Ihr Kapital. Lassen Sie Präzision zahlen.


Empfohlene Produkte
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experten
Zonda EA   Es   ist ein       Vollautomatisches System   mit offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus in Echtzeit. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda-GUIDE Signale Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Jede Position hat immer eine       Festes SL  
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.6 (5)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 48 Monaten stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Perceptrader AI ist ein hochmodernes Grid-Trading-System, das die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzt, indem es Deep-Learning-Algorithmen und künstliche neuronale Netze (ANN) einsetzt, um große Mengen von Marktdaten in hoher Geschwindigkeit zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Unterstützte Währungspaare: NZDUSD, U
Trinitrons Adv
Ivan Simonika
Experten
Trinitron Bot : Ein multifunktionaler und multiwährungsfähiger Handelsberater Trinitron Bot ist ein hochentwickelter und vielseitiger Trading Advisor, der so konzipiert ist, dass er nahtlos über verschiedene Zeitrahmen und Marktbedingungen hinweg funktioniert. Hauptmerkmale : Mittelwertbildungssystem mit nicht-geometrischer Progression: Trinitron Bot verwendet ein fortschrittliches Mittelwertbildungssystem, das ein Handelsgitter auf der Grundlage einer nicht-geometrischen Progression konstrui
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experten
Hier sind die Ergebnisse des Forward-Tests. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer ist ein innovatives Handelswerkzeug, das als Trendfolge-EA (Expert Advisor) konzipiert wurde. Dieser EA erfasst genau den Trend des USDJPY, indem er mehrere SMA (Simple Moving Averages), RSI (Relative Strength Index) und StdDev (Standardabweichung) kombiniert. Durch die Verwendung mehrerer SMA analysiert er Trends über verschiedene Zeiträume hinweg und erkennt durch die Kombination von Indikatoren wie RSI und StdDev Überh
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Experten
Währungskurator: Ein moderner Multi-Währungs-Forex-Handelsbot Einführung Currency Curator ist ein innovativer Multi-Währungs-Handels-Bot, der speziell entwickelt wurde, um Ihren Devisenhandel zu automatisieren und zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Algorithmen führt dieser Expert Advisor eine gründliche Analyse der Marktbedingungen durch und führt Trades mit hoher Effizienz aus. Sein primäres Ziel ist es, den Nutzern zuverlässige Werkzeuge für einen erfolgreichen Handel an die Hand zu g
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experten
Beständigkeit ist der Schlüssel. Der Silver Bullet Dex 900 Down zeigte im letzten Jahr ein stetiges Wachstum. Tests zeigten 140% - 280% und mehr pro Jahr (abhängig von der Kontogröße) Pro's: Die Software läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Vollständig automatisiert Keine Anpassungen der Einstellungen Tests ergaben Null Verluste im letzten Jahr Stetiger monatlicher Zuwachs an Tests Nachteile: Nur für größere Konten Verbraucht viel Eigenkapital bei extremen Marktbewegungen (keine Verluste)
Quantum bot
Samuel Bedin
Experten
Quantum Bot für den Forex-Handel entwickelt. Test auf eur/usd gibt gute Renditen. auf der Grundlage mehrerer Indikatoren gehören Risikomanagement. beste Zeitrahmen 1h; 4h. dieser Bot wurde Backtesting für das vergangene Jahr und gibt 2000% Rückkehr Gewinn. keine versteckten verlorenen Trades im Code. Einstellungen sind customizables, um Ihnen eine bessere Erfahrung des Handels. kontaktieren Sie mich für weitere Details oder Installationsanleitung
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experten
Catching Bot ist ein automatischer Berater, der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Dieser Bot verfügt über umfangreiche Funktionen für die Arbeit auf dem Forex-Markt und für alle Instrumente. Der Bot implementiert Methoden, die die Sicherheit des Forex-Marktes überwinden können und Ihnen helfen, mit einem akzeptablen, angemessenen Risiko zu arbeiten. Kurz zum Kern des Problems. Wie Sie wissen, ist die Arbeit auf dem Forex-Markt nicht einfach, es ist schwierig, die Preisbew
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement. Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Mark
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein Hightech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das sich an Händler aller Niveaus richtet. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er
HawkSight AI
Odaine Ramon Mcmillan
Experten
HawkSight AI für MT5: Ihr agiler Verbündeter im Devisenhandel Präzision Was Trader sagen: "HawkSight AI kombiniert Präzision mit Flexibilität. Es ist, als hätte ich einen erfahrenen Assistenten, aber ich habe immer noch die Kontrolle." - J. Lewis "Außergewöhnliche Einstiegsgenauigkeit und die Unterstützung durch die private Gruppe und den Leitfaden haben meinen Handel auf eine neue Ebene gehoben!" - L. Roberts Beim Devisenhandel ist Anpassungsfähigkeit der Schlüssel. HawkSight AI für MT5 wurde
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkte und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy-Stop oder verkaufen Limit / Sell-Stop, wenn hat um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. Parameter und wir
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experten
EURUSD Algo Trading ist ein einfaches, aber sehr effektives EA auf der MT5-Plattform. Das EA ist speziell für das stabilste Währungspaar der Welt, EURUSD, entwickelt worden. Das EA verwendet eine Tageshandelsstrategie, bei der 90 % der Trades innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Es konzentriert sich darauf, wichtige Niveaus im H1-Zeitrahmen zu identifizieren, um Einstiegspunkte zu finden und angemessene, vordefinierte Stop-Loss-Level (SL) festzulegen. Das EA unterstützt eine Trailing-S
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Experten
nur 3 Exemplare werden zum aktuellen Preis verkauft und dann wird der Preis auf $399 erhöht . Sonic EA ist das Ergebnis des Studiums und Testens unserer besten Handelsstrategien und deren Kombination mit der Technologie der künstlichen Intelligenz. Dieser EA ist eine perfekte Kombination aus Qualität, Technologie, Intelligenz, Sicherheit und Erfahrung. Dies ist nur der Anfang dieses Projekts, jede Woche arbeitet unser Team hart daran, diesen Handelsalgorithmus zu verbessern und die besten Funkt
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Nights MT5 platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen. Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflusse
FXGrowth2
Ngoc Ha Le
Experten
FXGrowth2 - Automatisierte Handelsstrategie FXGrowth2 ist eine automatisierte Handelsstrategie, die mit einem Hauptziel entwickelt wurde: Maximierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Drawdown bei strikter Risikokontrolle , wobei der maximale Drawdown auf dem Konto unter 15% gehalten wird. Um Robustheit und Konsistenz zu gewährleisten, wurde das System über einen Zeitraum von 5 Jahren mit historischen Daten von 28 Währungspaaren aus den 7 wichtigsten Währungen getestet : USD, EUR, GBP, AUD,
Agro Algo
Dewald Nel
Experten
Ernten Sie konstante Performance mit Agro Algo - einem Expert Advisor der nächsten Generation von Synapse Dynamics LLC. Agro Algo basiert auf einem tiefgreifenden KI-Kern und verbindet adaptive Marktanalyse mit präziser Einstiegs- und Ausstiegslogik, um hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital zu schützen. Es ist bereit für Prop-Firm-Kontrollen, tägliche Drawdown-Limits und intelligente Trade-Management-Funktionen wie dynamische Stop-Platzierung, Break-Even-Trigger
Forex Attack
Ivan Simonika
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein Expertensystem, das ein universeller Scalper ist. Das Expertensystem arbeitet mit kleinen Spreads und auf einem schnellen Internetkanal. Die Einstellungen sind recht einfach und leicht zu justieren. Das Expertensystem Forex Attack ist ein Hochgeschwindigkeitsskalpell und arbeitet dementsprechend mit Ticks, was beim Testen des Systems berücksichtigt werden muss. Das Expertensystem funktioniert auf allen Arten von Konten: Netting, Hedging. Der Bot nutzt nicht die in de
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experten
Hoher Zuwachs, geringer Rückzug des Bot. Großartig für Anfänger UND Profis. 5 EXEMPLARE ÜBRIG - NÄCHSTER PREIS $999 Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Gruppeninformationen, Handbuch und einen persönlichen Bonus! Prosperity Live-Fonds, echtes Geld (>$2.000) Signal: HIER KLICKEN ÜBER Ein seltener Diamant in einem Meer von EAs - 4x Verbesserungen in den meisten Backtest-Statistiken. Wir lesen Beschreibungen sagen "keine Martingale, Grid, oder 'AI'" - Ich biete alternative Parameter... Ursprüng
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Experten
EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experten
Dollar Cost Averaging ist ein sehr einfacher und alter Handelsalgorithmus, der jedoch seit jeher sehr nützlich ist. (Hinweis: Alle Benutzer, die DCA Pro Trend AI mieten und kaufen, müssen mir eine Nachricht senden, um das Benutzerhandbuch und die empfohlene Einrichtung vor dem Handel zu erhalten.) Ich bin Händler, habe 2009 mit dem Handel begonnen und heute ist der Handel mein Leben. Ich habe diesen EA basierend auf meinem gesamten Wissen, meiner gesamten Erfahrung im Handel und meiner Erfahru
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experten
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Übersicht</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Moving Average Crossover Strategie mit zusätzlichen RSI und ADX Filtern zur Marktanalyse.</p> <h2>Schlüsselmerkmale</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung</li> <li><strong>RSI-Filter</strong>: Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften B
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Weitere Produkte dieses Autors
Xauud Gold Scalper Ai
Anastase Byiringiro
Experten
XAUUD Gold Scalper AI Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) XAUUD Gold Scalper AI ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den 1-Minuten-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) , fortschrittliche Risikokontrolle und eine intelligente Trailing-Stop-Logik , um einen stabilen und kontrollierten Handel in sich schnell bewegenden Märkten zu ermöglichen. Dieser EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, strenge Val
Utazima Bitcoin Killer EA
Anastase Byiringiro
Experten
Schließen Sie sich Hunderten von Händlern an, die UTazima Bitcoin Killer EA heute verwenden! UTAZIMA Bitcoin Killer EA - Leistungsstarker BTCUSD Roboter Version: 1.8 | Magische Zahl: 242424004 | Plattform: MetaTrader 5 Empfohlener Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) für optimale Signale und Risikomanagement UTAZIMA Bitcoin Killer EA ist ein professionelles, vollautomatisches Handelssystem , das entwickelt wurde, um BTCUSD mit Präzision und intelligentem Risikomanagement zu handeln. Es wurde mit fortsc
FREE
Utazima 001 Indictor Ai
Anastase Byiringiro
Indikatoren
Utazima 001 Indikator AI Professionelles Marktstruktur- & Eröffnungsbereichssystem HÖR AUF ZU RATEN. BEGINNEN SIE MIT STRUKTUR ZU HANDELN. Utazima 001 Indicator AI ist ein Marktstruktur- und Eröffnungsspannen-Intelligenzsystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Präzision und Konsistenz wünschen. Es handelt sich nicht um ein Tool zum Nachmalen von Signalen. Es handelt sich um eine Logik von institutioneller Qualität , vereinfacht und automatisiert für E
FREE
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Bibliotheken
Modernes dunkles Chart-Thema Das Modern Dark Chart Theme ist ein sauberer, professioneller Chartstil im dunklen Modus, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Klarheit, Konzentration und eine geringere Belastung der Augen während langer Handelssitzungen legen. Das Thema verwendet sorgfältig ausbalancierte dunkle Farbtöne mit kontrastreichen Kerzenfarben, so dass Preisaktionen unter allen Marktbedingungen leicht zu lesen sind. Es ist für manuelle Trader, Scalper, Swing Trader und algori
FREE
Utazima Blessings Style Ai
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima Blessings Style AI V2 - Fortgeschrittenes AI Trend & Breakout Trading System Vollständig automatisiert Professionelle Trend-Filter Breakout + Wiederholungstest-Engine Intelligente Risikokontrolle Funktioniert ab $100 Kapital Entwickelt für MT4 & MT5 Plattformen 1. Überblick Utazima Blessings Style AI V2 ist ein Forex-Handelsroboter der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung, eine stabile Performance und ein langfristige
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima Fibo Order Block Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor, der Order Blocks, Fibonacci-Retracement und Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen kombiniert, um hochpräzise Handelseinstiege zu ermöglichen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln der Prop-Firm und die Sicherheit des Live-Kontos entwickelt und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko, intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, anstatt auf Over-Trading. ️ Kernstrategie
Utazima Gold Master Today
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima Gold Master Heute Professioneller XAUUSD (Gold) Expert Advisor für MetaTrader 5 Utazima Gold Master Today ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und für den Präzisionshandel mit 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) optimiert ist. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eine kontrollierte, intelligente und disziplinierte Automatisierung wünschen und nicht auf Over-Trading oder riskante Systeme setzen. Wich
Utazima BigFish AI
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima BigFish AI - Der neue Standard im Goldhandel ZEITLICH BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: 1 KAUFEN, 2 BEKOMMEN! Erhalten Sie ZWEI Elite-Handelsroboter zum Preis von EINEM. (Lesen Sie unten für Anweisungen, wie Sie Ihren kostenlosen Bonus-EA anfordern können) In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel, echte, zuverlässige Trading-Tools anzubieten. Utazima BigFish AI ist ein robuster und gut gestalteter Expert Advisor. Er verspricht vielleicht keine Million
