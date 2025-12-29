Utazima Bitcoin Killer EA
- Experten
- Anastase Byiringiro
- Version: 1.80
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
Version: 1.8 | Magische Zahl: 242424004 | Plattform: MetaTrader 5
Empfohlener Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) für optimale Signale und Risikomanagement
UTAZIMA Bitcoin Killer EA ist ein professionelles, vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um BTCUSD mit Präzision und intelligentem Risikomanagement zu handeln. Es wurde mit fortschrittlichen KI-gestützten Strategien entwickelt und erkennt hochwahrscheinliche KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten mithilfe von EMA, Bollinger Bands, Breakout-Retest-Logik und Candlestick-Mustern.
Wichtigste Vorteile:
-
Automatisierter Handel - keine manuellen Eingriffe
-
Intelligentes Risikomanagement: prozentuales oder festes Lot
-
Künstlerisches Dashboard in Echtzeit, das Eigenkapital, Gewinn und aktive Positionen anzeigt
-
Kompatibel mit jedem BTCUSD-Broker
Warum Trader UTAZIMA EA wählen:
-
Professionelle, getestete und zuverlässige Kodierung
-
Optimiert für BTCUSD auf MetaTrader 5
-
Realistisch und sicher - keine falschen Versprechungen
-
Kontinuierliche Updates und Support
Feedback & Unterstützung:
Ihr Feedback hilft, den EA zu verbessern und stellt sicher, dass ich noch bessere Trading-Tools veröffentlichen kann. Treten Sie meiner WhatsApp-Gruppe bei oder senden Sie mir eine direkte Nachricht auf MQL5, wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Unterstützung haben:
-
WhatsApp: Hier beitreten
-
MQL5 DM: Senden Sie eine Nachricht
Wichtig:
Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.