Utazima 001 Indictor Ai

  • 🌍 Utazima 001 Indikator AI

Professionelles Marktstruktur- & Eröffnungsbereichssystem

🚀 HÖR AUF ZU RATEN. BEGINNEN SIE MIT STRUKTUR ZU HANDELN.

Utazima 001 Indicator AI ist ein Marktstruktur- und Eröffnungsspannen-Intelligenzsystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Präzision und Konsistenz wünschen.

Es handelt sich nicht um ein Tool zum Nachmalen von Signalen.
Es handelt sich um eine Logik von institutioneller Qualität, vereinfacht und automatisiert für Einzelhändler.

Dieser Indikator wurde von Utazima MentorCreate entwickelt und zeigt die wichtigste Preiszone des Handelstages auf - wo Banken, intelligentes Geld und Algorithmen Entscheidungen treffen.

🧠 WAS MACHT UTAZIMA 001 AI ANDERS?

Die meisten Trader verlieren, weil sie:

  • Ausbrüchen nachjagen

  • zu früh einsteigen

  • Struktur ignorieren

Utazima 001 AI behebt dies.

Sie identifiziert automatisch den Eröffnungsbereich (Kill Zone), wartet auf einen bestätigten Ausbruch und führt Sie dann zum wahrscheinlichsten Einstieg: dem RETEST.

So handeln Profis.

⭐ S CHLÜSSEL-FEATURES

🤖 AI Erkennung der Öffnungsweite

  • Zeichnet automatisch:

    • Sitzung Hoch

    • Sitzungs-Tief

    • Mittelwert (Ausgleichslinie)

  • Kein manuelles Zeichnen. Kein Rätselraten.

🎯 Intelligente Zielprojektion

  • Plottet automatisch institutionelle Ziele:

    • TP 50%

    • TP 100%

    • Erweiterte Ziele bis zu 500%

  • Kennen Sie die Gewinnzonen , bevor Sie einen Handel eingehen.

🚦 Intelligente Ausbruchsmarken

  • Deutlich markiert:

    • "Utazima-Ausbruch - Retest abwarten"

    • "Perfekter Retest"

    • Fehlgeschlagene Retests (Trap-Warnungen)

🛡️ Retest-Bestätigungslogik

  • Getrennt:

    • Hochwahrscheinliche professionelle Einstiege

    • Gefälschte Ausbrüche von geringer Qualität

💎 Professionelle visuelle Gestaltung

  • Exklusives Utazima Dark Theme

  • Sauberes Chart-Layout im Hedge-Fonds-Stil

  • Optionales Pro Dashboard

📘 WIE MAN MANUELL HANDELT (STRATEGIE MIT HOHER GEWINNRATE)

⚠️ Regel #1: Handeln Sie NICHT jedes Signal.
Handelsstruktur + Geduld.

🏆 DIE GOLDENE STRATEGIE: BREAK & RETEST

Warten Sie auf die Range

  • Erlauben Sie dem Indikator, die Utazima Opening Range Box zu zeichnen

  • Normalerweise die ersten 15-30 Minuten

  • Handeln Sie niemals innerhalb der Box

Der Ausbruch

  • Warten Sie auf eine Kerze zum SCHLIESSEN:

    • Oberhalb des Utazima-Hochs (Blaue Linie) → Buy Bias

    • Unterhalb des Utazima-Tiefs (rote Linie) → Verkaufs-Präferenz

  • Indikator druckt:

    "Utazima Breakout - Wait Retest"

❌ Noch NICHT einsteigen
✔ Profis warten - Amateure hetzen

Der Retest (Sniper Entry)

  • Der Kurs kehrt zurück und testet die Ausbruchslinie

  • Indikator bestätigt:

    "Perfekter Retest"

KAUFEN: Abprallen von der blauen Linie
VERKAUFEN: Zurückweisung von der roten Linie

Dies ist der Einstiegspunkt für Smart Money.

Take Profit Levels

  • TP1 - 50% Ziel: Teilgewinne sichern

  • TP2 - 100% Ziel: Standard-Tagesziel

  • TP3 - 200% bis 500%:

    • Tage mit hoher Volatilität

    • Nachrichten-Sitzungen

    • Nur starke Trends

Stop-Loss-Platzierung

  • SL innerhalb der Box platzieren:

    • Kaufen → unterhalb der blauen Linie

    • Verkaufen → oberhalb der roten Linie

📌 Wenn der Preis wieder innerhalb der Box schließt → Setup ungültig

⏱️ BESTE ZEITRAHMEN & VERMÖGENSWERTE

🥇 M15 - Der professionelle Standard

  • Eröffnungsbereich auf Bankenniveau

  • Beste Balance aus Genauigkeit und Geschwindigkeit

  • Am besten geeignet für:

    • XAUUSD (Gold)

    • NAS100

    • US30

    • GBPUSD

🥈 M5 - Scalping Präzision

  • Schneller Einstieg

  • Ideal für Indizes bei Markteröffnung

  • Am besten geeignet für:

    • US30

    • GER40

    • NAS100

🥉 H1 - Swing & wöchentliche Trends

  • Montagsausbruch bestimmt oft die Woche

  • Perfekt für Positions-Trader

🔗 BESTE BESTÄTIGUNGSKOMBINATIONEN

⚠️ Verwenden Sie NUR EIN Bestätigungswerkzeug.

Best Match: Utazima Crossover RSI Suite

  • Kaufen Sie nur, wenn der RSI ein bullisches Momentum bestätigt.

  • Verkaufen Sie nur, wenn der RSI ein bärisches Momentum bestätigt.

🔄 Alternative: Volumen-Indikator

  • Echte Ausbrüche = hohes Volumen

  • Ausbrüche mit geringem Volumen = Fake-Bewegungen

🧠 ABSCHLIESSENDE RATSCHLÄGE FÜR TRADER

"Beim Handel geht es nicht darum, den Preis vorherzusagen.
Es geht darum, auf die Struktur zu warten."

Utazima 001 Indicator AI zeichnet die Karte.
SIE entscheiden, wann Sie einsteigen.

Warten Sie auf den perfekten Retest -
Dort handelt Smart Money.

🎁 KOSTENLOSER DOWNLOAD

Erleben Sie noch heute eine Marktstruktur auf professionellem Niveau.
Laden Sie Utazima 001 Indicator AI herunter und handeln Sie mit Vertrauen.


