Utazima 001 Indictor Ai

🌍 Utazima 001 Indikator AI

Professionelles Marktstruktur- & Eröffnungsbereichssystem

🚀 HÖR AUF ZU RATEN. BEGINNEN SIE MIT STRUKTUR ZU HANDELN.

Utazima 001 Indicator AI ist ein Marktstruktur- und Eröffnungsspannen-Intelligenzsystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Präzision und Konsistenz wünschen.

Es handelt sich nicht um ein Tool zum Nachmalen von Signalen.

Es handelt sich um eine Logik von institutioneller Qualität, vereinfacht und automatisiert für Einzelhändler.

Dieser Indikator wurde von Utazima MentorCreate entwickelt und zeigt die wichtigste Preiszone des Handelstages auf - wo Banken, intelligentes Geld und Algorithmen Entscheidungen treffen.

🧠 WAS MACHT UTAZIMA 001 AI ANDERS?

Die meisten Trader verlieren, weil sie:

Ausbrüchen nachjagen

zu früh einsteigen

Struktur ignorieren

Utazima 001 AI behebt dies.

Sie identifiziert automatisch den Eröffnungsbereich (Kill Zone), wartet auf einen bestätigten Ausbruch und führt Sie dann zum wahrscheinlichsten Einstieg: dem RETEST.

So handeln Profis.

⭐ S CHLÜSSEL-FEATURES

🤖 AI Erkennung der Öffnungsweite

Zeichnet automatisch: Sitzung Hoch Sitzungs-Tief Mittelwert (Ausgleichslinie)

Kein manuelles Zeichnen. Kein Rätselraten.

🎯 Intelligente Zielprojektion

Plottet automatisch institutionelle Ziele: TP 50% TP 100% Erweiterte Ziele bis zu 500%

Kennen Sie die Gewinnzonen , bevor Sie einen Handel eingehen.

🚦 Intelligente Ausbruchsmarken

Deutlich markiert: "Utazima-Ausbruch - Retest abwarten" "Perfekter Retest" Fehlgeschlagene Retests (Trap-Warnungen)



🛡️ Retest-Bestätigungslogik

Getrennt: Hochwahrscheinliche professionelle Einstiege Gefälschte Ausbrüche von geringer Qualität



💎 Professionelle visuelle Gestaltung

Exklusives Utazima Dark Theme

Sauberes Chart-Layout im Hedge-Fonds-Stil

Optionales Pro Dashboard

⚠️ Regel #1: Handeln Sie NICHT jedes Signal.

Handelsstruktur + Geduld.

🏆 DIE GOLDENE STRATEGIE: BREAK & RETEST

① Warten Sie auf die Range

Erlauben Sie dem Indikator, die Utazima Opening Range Box zu zeichnen

Normalerweise die ersten 15-30 Minuten

❌ Handeln Sie niemals innerhalb der Box

② Der Ausbruch

Warten Sie auf eine Kerze zum SCHLIESSEN : Oberhalb des Utazima-Hochs (Blaue Linie) → Buy Bias Unterhalb des Utazima-Tiefs (rote Linie) → Verkaufs-Präferenz

Indikator druckt: "Utazima Breakout - Wait Retest"

❌ Noch NICHT einsteigen

✔ Profis warten - Amateure hetzen

③ Der Retest (Sniper Entry)

Der Kurs kehrt zurück und testet die Ausbruchslinie

Indikator bestätigt: "Perfekter Retest"

KAUFEN: Abprallen von der blauen Linie

✅ VERKAUFEN: Zurückweisung von der roten Linie

Dies ist der Einstiegspunkt für Smart Money.

④ Take Profit Levels

TP1 - 50% Ziel: Teilgewinne sichern

TP2 - 100% Ziel: Standard-Tagesziel

TP3 - 200% bis 500%: Tage mit hoher Volatilität Nachrichten-Sitzungen Nur starke Trends



⑤ Stop-Loss-Platzierung

SL innerhalb der Box platzieren: Kaufen → unterhalb der blauen Linie Verkaufen → oberhalb der roten Linie



📌 Wenn der Preis wieder innerhalb der Box schließt → Setup ungültig

🥇 M15 - Der professionelle Standard

Eröffnungsbereich auf Bankenniveau

Beste Balance aus Genauigkeit und Geschwindigkeit

Am besten geeignet für: XAUUSD (Gold) NAS100 US30 GBPUSD



🥈 M5 - Scalping Präzision

Schneller Einstieg

Ideal für Indizes bei Markteröffnung

Am besten geeignet für: US30 GER40 NAS100



🥉 H1 - Swing & wöchentliche Trends

Montagsausbruch bestimmt oft die Woche

Perfekt für Positions-Trader

⏱️

⚠️ Verwenden Sie NUR EIN Bestätigungswerkzeug.

✅ Best Match: Utazima Crossover RSI Suite

Kaufen Sie nur, wenn der RSI ein bullisches Momentum bestätigt.

Verkaufen Sie nur, wenn der RSI ein bärisches Momentum bestätigt.

🔄 Alternative: Volumen-Indikator

Echte Ausbrüche = hohes Volumen

Ausbrüche mit geringem Volumen = Fake-Bewegungen

🧠 ABSCHLIESSENDE RATSCHLÄGE FÜR TRADER

"Beim Handel geht es nicht darum, den Preis vorherzusagen.

Es geht darum, auf die Struktur zu warten."

Utazima 001 Indicator AI zeichnet die Karte.

SIE entscheiden, wann Sie einsteigen.

Warten Sie auf den perfekten Retest -

Dort handelt Smart Money.

🎁 KOSTENLOSER DOWNLOAD

Erleben Sie noch heute eine Marktstruktur auf professionellem Niveau.

Laden Sie Utazima 001 Indicator AI herunter und handeln Sie mit Vertrauen.