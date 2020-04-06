🟦 Utazima Blessings Style AI V2 - Sistema avanzado de trading de tendencia y ruptura AI.

✔ Totalmente automatizado

Filtros de tendencia profesionales

✔ Motor de Breakout + Retest

✔ Control de Riesgo Inteligente

Funciona desde $100 Capital

✔ Diseñado para Plataformas MT4 & MT5

1. Visión general

Utazima Blessings Style AI V2 es un robot de comercio de Forex de próxima generación diseñado para los comerciantes que buscan la automatización completa, un rendimiento estable, y el crecimiento a largo plazo de bajo riesgo.

Este sistema combina:

Detección de la estructura del mercado basada en IA

Confirmación de tendencia EMA

Validación del impulso RSI

Lógica de entrada Breakout-Retest

Este EA NO es un scalper, martingala, rejilla o sistema de alto riesgo.

Está diseñado para ser:

Seguro

Consistente

Lógica impulsada

Fácil para principiantes

Perfecto para cuentas pequeñas ($100+)

✔ Disponible tanto para MT4 & MT5

2. Estrategia Lógica

2.1 Filtro de Tendencia EMA (EMA 50 & EMA 200)

El EA opera estrictamente con la tendencia usando:

EMA 50 → Dirección a corto plazo

EMA 200 → Tendencia a largo plazo

Esto permite la detección precisa de:

Tendencias alcistas

Tendencias bajistas

Zonas de consolidación de no negociación

Reduciendo el ruido del mercado y mejorando la precisión.

2.2 Motor de Breakout + Retest

El EA busca:

Ruptura de Estructura (BOS)

Rupturas de oferta y demanda

Barridos de liquidez

Repeticiones limpias

Una operación se ejecuta SÓLO cuando:

La tendencia se alinea

La repetición de la prueba es clara

El RSI confirma el impulso

Esto evita rupturas débiles o falsas.

2.3 Validación del Momento RSI

El RSI se utiliza para

Confirmar el impulso

Evitar tendencias agotadas

Filtrar entradas de baja calidad

Aumentar la tasa de ganancias

2.4 Gestión inteligente del riesgo

Diseñado para un crecimiento seguro:

Tamaño de lote automático

Riesgo fijo por operación

SL y TP inteligentes

Filtro de noticias opcional

Protección contra sobreoperaciones

Perfecto para cuentas de $100 - $10,000+.

3. Los mejores instrumentos de negociación

Optimizado para:

PLATA (XAGUSD)

USDJPY

GBPUSD

EURUSD

NZDUSD

Plazos recomendados:

M15

M30

H1

4. ¿Para quién está diseñado este EA?

Perfecto para:

Principiantes con cuentas pequeñas

Traders que quieren operar de forma totalmente automatizada

Seguidores de estrategias basadas en tendencias

Personas que buscan un crecimiento estable y de bajo riesgo

Operadores de servicios de suscripción/copia

Usuarios tanto de MT4 como de MT5

5. Principales ventajas

❌ Sin Cuadrícula

❌ Sin Martingala

❌ Sin Scalping

❌ Sin Multiplicadores Peligrosos

✔ Confirmación de Tendencia + Estructura

✔ Bajo drawdown

Lógica inteligente profesional

✔ 24/5 automatización completa

6. Configuración recomendada

Saldo mínimo: $100

Apalancamiento: 1:500

Plazo: M15-H1

Pares: XAGUSD, USDJPY, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD

VPS: Muy recomendable

Plataformas: Soporta MT4 y MT5

7. Cómo funciona el sistema (paso a paso)

Lee la tendencia del mercado usando EMA 50/200

Detecta niveles de estructura y zonas de ruptura

Espera la ruptura de la estructura

Confirma el retest

Valida el impulso con el RSI

Calcula el tamaño del lote en función del riesgo

Ejecuta operaciones con SL/TP inteligentes

Gestiona las posiciones automáticamente

8. Por qué los operadores eligen Utazima Blessings Style AI V2

Funciona incluso con cuentas pequeñas

Opera sólo con configuraciones de alta calidad

Elimina las emociones del trading

Rendimiento estable a largo plazo

Robot de suscripción fácil

Construido con lógica segura y profesional

Compatible con las plataformas MT4 y MT5

9. Soporte y actualizaciones

Todos los usuarios reciben:

Actualizaciones gratuitas de por vida

Ayuda directa para la instalación

Mejoras de estrategia

Ayuda para la optimización de los ajustes

📩 DM O WHATSAPP: +250789609112

🔵 Por qué hemos añadido capturas de pantalla de muchos robots

Incluimos múltiples capturas de pantalla de EA porque:

➡️ Todos esos robots son nuestras creaciones oficiales

➡️ Serán lanzados uno por uno

➡️ Muestra que somos un desarrollador de EA serio y a largo plazo

➡️ Ayuda a los compradores a ver toda nuestra cartera de próximos productos

➡️ Si ves algún robot en nuestros avances o reseñas,

puede DM para obtener acceso anticipado

Esto genera confianza, muestra transparencia y demuestra nuestro continuo desarrollo.