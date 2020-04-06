Utazima Blessings Style Ai
- Asesores Expertos
- Anastase Byiringiro
- Versión: 396.23
- Activaciones: 10
🟦 Utazima Blessings Style AI V2 - Sistema avanzado de trading de tendencia y ruptura AI.
✔ Totalmente automatizado
Filtros de tendencia profesionales
✔ Motor de Breakout + Retest
✔ Control de Riesgo Inteligente
Funciona desde $100 Capital
✔ Diseñado para Plataformas MT4 & MT5
1. Visión general
Utazima Blessings Style AI V2 es un robot de comercio de Forex de próxima generación diseñado para los comerciantes que buscan la automatización completa, un rendimiento estable, y el crecimiento a largo plazo de bajo riesgo.
Este sistema combina:
Detección de la estructura del mercado basada en IA
Confirmación de tendencia EMA
Validación del impulso RSI
Lógica de entrada Breakout-Retest
Este EA NO es un scalper, martingala, rejilla o sistema de alto riesgo.
Está diseñado para ser:
Seguro
Consistente
Lógica impulsada
Fácil para principiantes
Perfecto para cuentas pequeñas ($100+)
✔ Disponible tanto para MT4 & MT5
2. Estrategia Lógica
2.1 Filtro de Tendencia EMA (EMA 50 & EMA 200)
El EA opera estrictamente con la tendencia usando:
EMA 50 → Dirección a corto plazo
EMA 200 → Tendencia a largo plazo
Esto permite la detección precisa de:
Tendencias alcistas
Tendencias bajistas
Zonas de consolidación de no negociación
Reduciendo el ruido del mercado y mejorando la precisión.
2.2 Motor de Breakout + Retest
El EA busca:
Ruptura de Estructura (BOS)
Rupturas de oferta y demanda
Barridos de liquidez
Repeticiones limpias
Una operación se ejecuta SÓLO cuando:
La tendencia se alinea
La repetición de la prueba es clara
El RSI confirma el impulso
Esto evita rupturas débiles o falsas.
2.3 Validación del Momento RSI
El RSI se utiliza para
Confirmar el impulso
Evitar tendencias agotadas
Filtrar entradas de baja calidad
Aumentar la tasa de ganancias
2.4 Gestión inteligente del riesgo
Diseñado para un crecimiento seguro:
Tamaño de lote automático
Riesgo fijo por operación
SL y TP inteligentes
Filtro de noticias opcional
Protección contra sobreoperaciones
Perfecto para cuentas de $100 - $10,000+.
3. Los mejores instrumentos de negociación
Optimizado para:
PLATA (XAGUSD)
USDJPY
GBPUSD
EURUSD
NZDUSD
Plazos recomendados:
M15
M30
H1
4. ¿Para quién está diseñado este EA?
Perfecto para:
Principiantes con cuentas pequeñas
Traders que quieren operar de forma totalmente automatizada
Seguidores de estrategias basadas en tendencias
Personas que buscan un crecimiento estable y de bajo riesgo
Operadores de servicios de suscripción/copia
Usuarios tanto de MT4 como de MT5
5. Principales ventajas
❌ Sin Cuadrícula
❌ Sin Martingala
❌ Sin Scalping
❌ Sin Multiplicadores Peligrosos
✔ Confirmación de Tendencia + Estructura
✔ Bajo drawdown
Lógica inteligente profesional
✔ 24/5 automatización completa
6. Configuración recomendada
Saldo mínimo: $100
Apalancamiento: 1:500
Plazo: M15-H1
Pares: XAGUSD, USDJPY, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD
VPS: Muy recomendable
Plataformas: Soporta MT4 y MT5
7. Cómo funciona el sistema (paso a paso)
Lee la tendencia del mercado usando EMA 50/200
Detecta niveles de estructura y zonas de ruptura
Espera la ruptura de la estructura
Confirma el retest
Valida el impulso con el RSI
Calcula el tamaño del lote en función del riesgo
Ejecuta operaciones con SL/TP inteligentes
Gestiona las posiciones automáticamente
8. Por qué los operadores eligen Utazima Blessings Style AI V2
Funciona incluso con cuentas pequeñas
Opera sólo con configuraciones de alta calidad
Elimina las emociones del trading
Rendimiento estable a largo plazo
Robot de suscripción fácil
Construido con lógica segura y profesional
Compatible con las plataformas MT4 y MT5
9. Soporte y actualizaciones
Todos los usuarios reciben:
Actualizaciones gratuitas de por vida
Ayuda directa para la instalación
Mejoras de estrategia
Ayuda para la optimización de los ajustes
📩 DM O WHATSAPP: +250789609112
🔵 Por qué hemos añadido capturas de pantalla de muchos robots
Incluimos múltiples capturas de pantalla de EA porque:
➡️ Todos esos robots son nuestras creaciones oficiales
➡️ Serán lanzados uno por uno
➡️ Muestra que somos un desarrollador de EA serio y a largo plazo
➡️ Ayuda a los compradores a ver toda nuestra cartera de próximos productos
➡️ Si ves algún robot en nuestros avances o reseñas,
puede DM para obtener acceso anticipado
Esto genera confianza, muestra transparencia y demuestra nuestro continuo desarrollo.