Imperium Safe EA

Dieser Bot wurde entwickelt, um schwebende Aufträge auf dem Forex-Markt effizient und sicher zu verwalten. Er platziert und überwacht automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge und führt dabei mehrere Sicherheitsüberprüfungen durch. Der Bot überwacht kontinuierlich den Kontostatus, um den Schutz des Guthabens und der Marge zu gewährleisten, und arbeitet innerhalb bestimmter Handelszeiten, um ungeeignete Marktbedingungen zu vermeiden.

Ausgestattet mit mehreren Risikomanagementfunktionen schützt der Bot vor hohen Spreads, setzt tägliche Verlustlimits durch und prüft den Mindestkontostand, bevor er einen Handel ausführt. Er kann auch die Handelsgrößen automatisch an die Marktbedingungen anpassen und dabei strenge Risikomanagementprinzipien einhalten.

Darüber hinaus verfolgt der Bot die täglichen Leistungsstatistiken, wie z. B. den heutigen Gewinn und die Anzahl der Trades, und er stoppt den Handel, wenn vordefinierte Grenzen überschritten werden. All diese Funktionen dienen dem effektiven Risikomanagement und der Aufrechterhaltung der Kontostabilität, ohne dass der Benutzer ständig eingreifen muss.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Verwaltung von ausstehenden Aufträgen.

  • Schutz vor Handel zu ungeeigneten Zeiten oder an Freitagen.

  • Kontinuierliche Überwachung von Kontostand und Marge.

  • Tägliches Verlustlimit zur Vermeidung übermäßiger Risiken.

  • Spread-Filterung, um sicherzustellen, dass Geschäfte zu optimalen Bedingungen ausgeführt werden.

  • Tägliche Überwachung der Performance von Gewinnen und Geschäften.

  • Flexible Handelsgröße auf der Grundlage von Risikomanagementregeln.


