Imperium Safe EA

Antes de probarlo, descargue la configuración que he subido en los comentarios.

Este bot está diseñado para gestionar órdenes pendientes en el mercado Forex de manera eficiente y segura. Automáticamente coloca y supervisa las órdenes de compra y venta, manteniendo múltiples controles de seguridad. El bot supervisa continuamente el estado de la cuenta para garantizar la protección del saldo y el margen, operando dentro de las horas de negociación definidas para evitar condiciones de mercado inadecuadas.

Equipado con múltiples funciones de gestión de riesgos, el bot protege frente a diferenciales elevados, aplica límites de pérdidas diarias y comprueba el saldo mínimo de la cuenta antes de ejecutar cualquier operación. También puede ajustar automáticamente el tamaño de las operaciones en función de las condiciones del mercado, manteniendo al mismo tiempo estrictos principios de gestión del riesgo.

Además, el robot realiza un seguimiento diario de las estadísticas de rendimiento, como el beneficio de hoy y el recuento de operaciones, y detendrá las operaciones si se superan los límites predefinidos. Todas estas características están diseñadas para gestionar el riesgo de manera eficaz y mantener la estabilidad de la cuenta sin la intervención constante del usuario.

Características principales: