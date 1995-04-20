HTF Moving Averages Cross mh
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" для MT4.
- Улучшите свои методы торговли с помощью мощного индикатора HTF Moving Averages Cross для MT4. HTF означает "старший таймфрейм".
- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию.
- Он позволяет прикреплять быстрые и медленные скользящие средние с более старшего таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный метод.
- HTF MAs Cross имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Этот индикатор позволяет получать достойную прибыль с низким риском.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.