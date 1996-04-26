HTF Moving Averages Cross mh

MT4용 Crypto_Forex 지표 "HTF 이동평균 교차"





- MT4용 강력한 HTF 이동평균 교차 지표로 거래 방식을 업그레이드하세요. HTF는 더 높은 시간대를 의미합니다.

- 이 지표는 가격 변동이 있는 추세 트레이더에게 매우 유용합니다.

- 더 높은 시간대의 빠르고 느린 이동평균을 현재 차트에 추가할 수 있습니다. 이는 전문적인 방법입니다.

- HTF 이동평균 교차는 모바일 및 PC 알림 기능을 내장하고 있습니다.

- 이 지표는 낮은 위험으로 상당한 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.