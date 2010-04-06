HTF Moving Averages Cross mh

Indicateur Crypto_Forex « HTF Moving Averages Cross » pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec le puissant indicateur HTF Moving Averages Cross pour MT4. HTF signifie « période de temps supérieure ».

- Cet indicateur est idéal pour les traders de tendance avec des entrées d'action de prix.

- Il vous permet d'associer des moyennes mobiles rapides et lentes d'une période de temps supérieure à votre graphique actuel - une méthode professionnelle.

- HTF Moving Averages Cross intègre des alertes pour mobile et PC.

- Cet indicateur vous permet de réaliser des profits intéressants avec un faible risque.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.