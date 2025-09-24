Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung

Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen.

KERNFUNKTIONEN:

Multi-Timeframe VWAP-Analyse

Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen

Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstützung/Widerstand

Dynamische Ankerperioden (Sitzung/Woche/Monat)

Intelligente Dezimalformatierung (automatische Erkennung von Gold, Indizes, Forex)

Fortgeschrittenes Signalsystem

Ablehnungspfeile bei wichtigen VWAP-Niveaus und Standardabweichungsbändern

Ausbruchssignale mit Volumenbestätigung

ATR-basierte Filterung zur Eliminierung falscher Signale

Anpassbare Trendanalyse mit fortlaufender Balkenbestätigung

Professionelles Bandsystem

Drei Stufen von Standardabweichungsbändern

Modi zur Berechnung der prozentualen oder Standardabweichung

Unabhängige Steuerung der Band-Sichtbarkeit

Farbcodierte Zonen für sofortige Marktanalyse

Echtzeit-Analyse Dashboard

Live-VWAP-Analysetabelle mit Sitzungs-/Wochen-/Monatsdaten

Abstandsberechnungen in Pips

Identifizierung von Bandzonen

Volumen-Trend-Analyse

Professionelles Styling mit anpassbaren Farben und Positionierung

Intelligentes Warnungssystem

E-Mail-, Popup- und Ton-Warnungen für alle Signaltypen

Separate Warnungen für Ablehnungs- und Ausbruchssignale

Signalbestätigung in Echtzeit

ERWEITERTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:

5 Preisquellenoptionen (HLC3, Close, Open, High, Low)

Einstellbare Signalparameter (Dochtgröße, Body Ratio, Lookback-Perioden)

Volumenbestätigung umschaltbar

Option zum Ausblenden auf täglichen Zeitrahmen

Vollständig anpassbare Farben und Stile

PROFESSIONELLE FUNKTIONEN:

Optimiert für alle Marktsessions

Funktioniert mit allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe)

Kein Repainting - Signale sind endgültig, wenn der Bar geschlossen wird

Effiziente Speichernutzung und schnelle Berechnung

Kompatibel mit Expert Advisors und automatisiertem Handel

PERFEKT FÜR:

Daytrader, die präzise VWAP-Einträge suchen

Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Analysen verwenden

Scalper, die schnelle Ablehnungssignale benötigen

Professionelle Trader, die Tools auf institutionellem Niveau benötigen

DAS MACHT DEN UNTERSCHIED:

Kombiniert 45 Indikatorpuffer für eine umfassende Analyse

VWAP-Erweiterungen für den Vortag (einzigartige Funktion)

Intelligente Symbolerkennung für optimale Dezimaldarstellung

Professionelle Analysetabelle mit Echtzeit-Updates

Erweiterte Signalfilterung zur Reduzierung von Fehlalarmen

Installation & Verwendung: Ziehen Sie den Indikator einfach per Drag & Drop auf einen beliebigen Chart. Der Indikator konfiguriert sich automatisch für eine optimale Leistung und bleibt für fortgeschrittene Benutzer vollständig anpassbar.

Unterstützte Instrumente: Alle Devisenpaare, Gold (XAUUSD), wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), Rohstoffe

Wichtigste Vorteile:

Erhöhte Handelsgenauigkeit mit Multi-Timeframe-Analyse

Professionelles System zur Signalerkennung

Dashboard zur Marktanalyse in Echtzeit

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten

Null-Rückzahlungs-Garantie

Technische Spezifikationen:

45 Indikatorpuffer für maximale Datenverarbeitung

ATR-basierte Signalüberprüfung

Multi-Timeframe-Berechnungsmodul

Intelligentes Speichermanagement

Plattformübergreifende Kompatibilität

Hinweis: Dies ist ein professionelles Handelsinstrument. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Version 2.1 Aktualisierungen:

Verbesserte Signalgenauigkeit

Verbesserte Formatierung der Analysetabelle

Optimierte Leistung für alle Symboltypen

Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen

Bringen Sie Ihren VWAP-Handel auf die nächste Stufe mit Magic VWAP Key Levels Pro - wo Präzision auf Rentabilität trifft.



