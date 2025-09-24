Magic Vwap Key Levels
Version: 1.10
Aktualisiert: 17 Januar 2026
Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung
Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen.
KERNFUNKTIONEN:
Multi-Timeframe VWAP-Analyse
- Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen
- Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstützung/Widerstand
- Dynamische Ankerperioden (Sitzung/Woche/Monat)
- Intelligente Dezimalformatierung (automatische Erkennung von Gold, Indizes, Forex)
Fortgeschrittenes Signalsystem
- Ablehnungspfeile bei wichtigen VWAP-Niveaus und Standardabweichungsbändern
- Ausbruchssignale mit Volumenbestätigung
- ATR-basierte Filterung zur Eliminierung falscher Signale
- Anpassbare Trendanalyse mit fortlaufender Balkenbestätigung
Professionelles Bandsystem
- Drei Stufen von Standardabweichungsbändern
- Modi zur Berechnung der prozentualen oder Standardabweichung
- Unabhängige Steuerung der Band-Sichtbarkeit
- Farbcodierte Zonen für sofortige Marktanalyse
Echtzeit-Analyse Dashboard
- Live-VWAP-Analysetabelle mit Sitzungs-/Wochen-/Monatsdaten
- Abstandsberechnungen in Pips
- Identifizierung von Bandzonen
- Volumen-Trend-Analyse
- Professionelles Styling mit anpassbaren Farben und Positionierung
Intelligentes Warnungssystem
- E-Mail-, Popup- und Ton-Warnungen für alle Signaltypen
- Separate Warnungen für Ablehnungs- und Ausbruchssignale
- Signalbestätigung in Echtzeit
ERWEITERTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:
- 5 Preisquellenoptionen (HLC3, Close, Open, High, Low)
- Einstellbare Signalparameter (Dochtgröße, Body Ratio, Lookback-Perioden)
- Volumenbestätigung umschaltbar
- Option zum Ausblenden auf täglichen Zeitrahmen
- Vollständig anpassbare Farben und Stile
PROFESSIONELLE FUNKTIONEN:
- Optimiert für alle Marktsessions
- Funktioniert mit allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe)
- Kein Repainting - Signale sind endgültig, wenn der Bar geschlossen wird
- Effiziente Speichernutzung und schnelle Berechnung
- Kompatibel mit Expert Advisors und automatisiertem Handel
PERFEKT FÜR:
- Daytrader, die präzise VWAP-Einträge suchen
- Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Analysen verwenden
- Scalper, die schnelle Ablehnungssignale benötigen
- Professionelle Trader, die Tools auf institutionellem Niveau benötigen
DAS MACHT DEN UNTERSCHIED:
- Kombiniert 45 Indikatorpuffer für eine umfassende Analyse
- VWAP-Erweiterungen für den Vortag (einzigartige Funktion)
- Intelligente Symbolerkennung für optimale Dezimaldarstellung
- Professionelle Analysetabelle mit Echtzeit-Updates
- Erweiterte Signalfilterung zur Reduzierung von Fehlalarmen
Installation & Verwendung: Ziehen Sie den Indikator einfach per Drag & Drop auf einen beliebigen Chart. Der Indikator konfiguriert sich automatisch für eine optimale Leistung und bleibt für fortgeschrittene Benutzer vollständig anpassbar.
Unterstützte Instrumente: Alle Devisenpaare, Gold (XAUUSD), wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), Rohstoffe
Wichtigste Vorteile:
- Erhöhte Handelsgenauigkeit mit Multi-Timeframe-Analyse
- Professionelles System zur Signalerkennung
- Dashboard zur Marktanalyse in Echtzeit
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten
- Null-Rückzahlungs-Garantie
Technische Spezifikationen:
- 45 Indikatorpuffer für maximale Datenverarbeitung
- ATR-basierte Signalüberprüfung
- Multi-Timeframe-Berechnungsmodul
- Intelligentes Speichermanagement
- Plattformübergreifende Kompatibilität
Hinweis: Dies ist ein professionelles Handelsinstrument. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.
Version 2.1 Aktualisierungen:
- Verbesserte Signalgenauigkeit
- Verbesserte Formatierung der Analysetabelle
- Optimierte Leistung für alle Symboltypen
- Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen
Bringen Sie Ihren VWAP-Handel auf die nächste Stufe mit Magic VWAP Key Levels Pro - wo Präzision auf Rentabilität trifft.
