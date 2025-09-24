Magic Vwap Key Levels

Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung

Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen.

KERNFUNKTIONEN:

Multi-Timeframe VWAP-Analyse

  • Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen
  • Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstützung/Widerstand
  • Dynamische Ankerperioden (Sitzung/Woche/Monat)
  • Intelligente Dezimalformatierung (automatische Erkennung von Gold, Indizes, Forex)

Fortgeschrittenes Signalsystem

  • Ablehnungspfeile bei wichtigen VWAP-Niveaus und Standardabweichungsbändern
  • Ausbruchssignale mit Volumenbestätigung
  • ATR-basierte Filterung zur Eliminierung falscher Signale
  • Anpassbare Trendanalyse mit fortlaufender Balkenbestätigung

Professionelles Bandsystem

  • Drei Stufen von Standardabweichungsbändern
  • Modi zur Berechnung der prozentualen oder Standardabweichung
  • Unabhängige Steuerung der Band-Sichtbarkeit
  • Farbcodierte Zonen für sofortige Marktanalyse

Echtzeit-Analyse Dashboard

  • Live-VWAP-Analysetabelle mit Sitzungs-/Wochen-/Monatsdaten
  • Abstandsberechnungen in Pips
  • Identifizierung von Bandzonen
  • Volumen-Trend-Analyse
  • Professionelles Styling mit anpassbaren Farben und Positionierung

Intelligentes Warnungssystem

  • E-Mail-, Popup- und Ton-Warnungen für alle Signaltypen
  • Separate Warnungen für Ablehnungs- und Ausbruchssignale
  • Signalbestätigung in Echtzeit

ERWEITERTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:

  • 5 Preisquellenoptionen (HLC3, Close, Open, High, Low)
  • Einstellbare Signalparameter (Dochtgröße, Body Ratio, Lookback-Perioden)
  • Volumenbestätigung umschaltbar
  • Option zum Ausblenden auf täglichen Zeitrahmen
  • Vollständig anpassbare Farben und Stile

PROFESSIONELLE FUNKTIONEN:

  • Optimiert für alle Marktsessions
  • Funktioniert mit allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe)
  • Kein Repainting - Signale sind endgültig, wenn der Bar geschlossen wird
  • Effiziente Speichernutzung und schnelle Berechnung
  • Kompatibel mit Expert Advisors und automatisiertem Handel

PERFEKT FÜR:

  • Daytrader, die präzise VWAP-Einträge suchen
  • Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Analysen verwenden
  • Scalper, die schnelle Ablehnungssignale benötigen
  • Professionelle Trader, die Tools auf institutionellem Niveau benötigen

DAS MACHT DEN UNTERSCHIED:

  • Kombiniert 45 Indikatorpuffer für eine umfassende Analyse
  • VWAP-Erweiterungen für den Vortag (einzigartige Funktion)
  • Intelligente Symbolerkennung für optimale Dezimaldarstellung
  • Professionelle Analysetabelle mit Echtzeit-Updates
  • Erweiterte Signalfilterung zur Reduzierung von Fehlalarmen

Installation & Verwendung: Ziehen Sie den Indikator einfach per Drag & Drop auf einen beliebigen Chart. Der Indikator konfiguriert sich automatisch für eine optimale Leistung und bleibt für fortgeschrittene Benutzer vollständig anpassbar.

Unterstützte Instrumente: Alle Devisenpaare, Gold (XAUUSD), wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), Rohstoffe

Wichtigste Vorteile:

  • Erhöhte Handelsgenauigkeit mit Multi-Timeframe-Analyse
  • Professionelles System zur Signalerkennung
  • Dashboard zur Marktanalyse in Echtzeit
  • Umfassende Anpassungsmöglichkeiten
  • Null-Rückzahlungs-Garantie

Technische Spezifikationen:

  • 45 Indikatorpuffer für maximale Datenverarbeitung
  • ATR-basierte Signalüberprüfung
  • Multi-Timeframe-Berechnungsmodul
  • Intelligentes Speichermanagement
  • Plattformübergreifende Kompatibilität

Hinweis: Dies ist ein professionelles Handelsinstrument. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Version 2.1 Aktualisierungen:

  • Verbesserte Signalgenauigkeit
  • Verbesserte Formatierung der Analysetabelle
  • Optimierte Leistung für alle Symboltypen
  • Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen

Bringen Sie Ihren VWAP-Handel auf die nächste Stufe mit Magic VWAP Key Levels Pro - wo Präzision auf Rentabilität trifft.


Auswahl:
Wan Suryolaksono
1906
Wan Suryolaksono 2025.12.23 16:43 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

TitanScalper
877
Antwort vom Entwickler Adhikari Arachchilage Chathura Madhushanka Adhikari 2025.12.24 18:38
Thanks so much for your feedback! I’m really glad to hear the tool helped you navigate those volatile gold movements. We’re constantly working to make it even more reliable and useful. Wishing you more confident and successful trades ahead!
